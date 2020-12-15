Почему сейчас стоит посмотреть «Сопрано». Или пересмотреть!

Этот сериал, начавший выходить в 1999 году на канале HBO и спустя два года появившийся на НТВ, на первый взгляд кажется идеальным кандидатом для списания в утиль. В нем действуют мужланы-бандиты, которые убивают людей, живут по понятиями и сами же их нарушают; практически все они гомофобы и расисты и непредставимы в качестве героев современного мира. Несмотря на то, что по следам Тони Сопрано, отца семейства и начальника семьи, разными дорогами шли многие значимые герои последних двадцати лет (в том числе Дон Дрейпер из «Безумцев» и Уолтер Уайт из «Во все тяжкие»), — критики считают, что интерес к таким неоднозначным персонажам уходит, и сегодняшним зрителям больше нравятся искренние простачки вроде Теда Лассо. Наконец, кажется, что молодым людям банально интереснее смотреть на ровесников в «Эйфории» или вообще на детей в «Очень странных делах», чем на мужчину в кризисе среднего возраста.

Стив Ван Зандт, Джеймс Гандольфини и Тони Сирико

Однако молодежь с удовольствием смотрит «Сопрано», а в американских медиа выходят статьи, посвященные тому, как поколение Z приняло сериал и считает его своим. Самой яркой из них можно считать рассказ The New York Times о любви к шоу носителей левых идей, воспринимающих его как метафору современной Америки в состоянии стагнации. При этом контекст «Сопрано» не привязан исключительно к США: его достижения настолько универсальны, что могут быть восприняты во всем мире и особенно в России, где фигура отца практически всегда означает мучителя и тирана.

Вот пять аргументов, которые по-разному отвечают на вопрос, почему «Сопрано» остается актуальным в 2021 году.