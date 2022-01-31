Что происходит в сериале «Пэм и Томми» и насколько он достоверен?

Мы посмотрели первые три серии, сравнили факты и изучили зарубежную прессу.

На Hulu вышел сериал «Пэм и Томми», в основу которого легла статья-расследование The Rolling Stone о самой известной утечке домашнего секс-видео в истории. В 1994 году, когда модель Playboy и актриса Памела Андерсон стремительно вышла замуж за рок-музыканта Томми Ли, они превратились в главную звездную пару Америки. Каждый их шаг оказался под прицелом камер. Пэм (Лили Джеймс) и Томми (Себастиан Стэн) обустраивали свой дом в Малибу и предположительно отказались платить плотнику Рэнду Готье (Сет Роген). Тот в отместку вынес из их особняка сейф с драгоценностями и видеокассетой, на которой было 8-минутное интимное видео. Утечка этой видеозаписи вскоре станет одним из главных медиаскандалов 1990-х, ее посмотрят миллионы человек.

О чем сериал?

Может показаться, что Крэйг Гиллеспи, режиссер фильма «Тоня против всех», дословно экранизировал статью Аманды Льюис. В середине 2010-х она взяла интервью у Рэнда Готье, укравшего видео, и постаралась восстановить хронологию того, как его копия оказалась в продаже. Так Льюис развеяла миф о том, что пара самостоятельно запустила секс-тейп в народ, чтобы извлечь выгоду. Продюсеры приобрели права на историю The Rolling Stone и постарались перенести в сериал почти весь нарратив. Но очевидно, что в нем оказалась только часть произошедшего в реальности: «Пэм и Томми» — это все-таки не тру-крайм, а история любви.

Андерсон мы видим уставшей от токсичных отношений с плохими парнями: вот она решает встречаться только со скучными бухгалтерами, но уже через 10 минут оказывается в объятиях рок-музыканта. Искра разгорается до атомного взрыва, и влюбленные, толком не узнав друг друга, женятся на пляже в Канкуне. А совсем скоро после этого к широкой публике попадает их секс-кассета, и она становится самым обсуждаемым скандалом середины десятилетия.

Памела Андерсон в сериале «Спасатели Малибу» Лили Джеймс на съемках сериала «Пэм и Томми»

Андерсон рассказывала, что это происшествие оказалось для нее травмирующим. Томми Ли у прессы получил статус звезды с самым большим членом в рок-музыке, а на модель буквально посыпался дождь из серы. В кино начинающую актрису не воспринимали всерьез из-за съемок в Playboy, в легендарных «Спасателях Малибу» ее грудь получала больше экранного времени, чем собственно актерская игра. Выражение «порочащее репутацию происшествие», которым в новостях описывали утечку, относилось в первую очередь к Пэм, и те же самые люди, которые отдавали за кассеты 70 — 150 долларов, осуждали ее.

Сериал полностью переосмысляет эту историю. Как и в ревизионистской картине «Тоня против всех», показавшей характер фигуристки Тони Хардинг, Гиллеспи снова разоблачает устаревшие взгляды, раскрывая героиню с той стороны, которую общество предпочитало игнорировать из-за предрассудков. Он снимает сериал в первую очередь о Памеле Андерсон и ее медийном образе. Но насколько он соответствует историческим фактам?

Правда или ложь

Пара поженилась спустя 96 часов после знакомства?

Правда, как и показано в сериале. Андерсон послала столику Ли шот Goldwasser — крепкого ликера с золотыми хлопьями, который обожает сама актриса — на новогодней вечеринке. Ли был под действием экстази. По его словам, он смотрел на актрису всю ночь: «В таком состоянии даже Джоан Риверз выглядит, как Памела Андерсон, так что представьте, как выглядела сама Памела», — сказал музыкант. А потом он действительно поехал за ней в Канкун, и через пару дней они поженились на пляже.

Памела Андерсон и Томми Ли поженились 19 февраля 1995 года на пляже в Канкуне Себастиан Стэн и Лили Джеймс в сериале «Пэм и Томми»

Готье действительно утащил тяжелейший сейф на своей спине и погрузил в машину?

Неизвестно. По словам Готье, это правда, но ходят слухи, что ему все-таки помогли приятели, прикатившие технику, так как физически один человек такое поднять не в силах. В сериале герой Сета Рогена, чтобы незаметно проникнуть в дом Ли и обойти камеры видеонаблюдения, накинул на себя белую шкуру тибетского яка и прополз через дом. На мониторе он должен был выглядеть, как собака супругов. Это действительно так.

Правда, что реплики Андерсон вырезали из «Спасателей Малибу»?

Неясно. Одним из самых ярких моментов в карьере Памелы Андерсон была роль спасательницы Си Джей Паркер в легендарном телесериале «Спасатели Малибу», она снималась в нем пять сезонов. Проект фокусируется на образе бегущей по пляжу красотки в красном купальнике. Плакаты с этим образом доходили до постсоветской России. В «Пэм и Томми» сделан акцент на том, что в сериале ее представляли сексуальной блондинкой, авторов интересовало ее тело, и никто не думал представлять Си Джей самостоятельным персонажем. Приходилось ли Андерсон сталкиваться с объективацией во время съемок и действительно ли ее монологи вырезали — неизвестно. Но в сериале Андерсон в один день воодушевленно репетирует реплики для будущей сцены, а на следующий режиссер говорит ей, что они обойдутся без текста, и ее главная задача — изящно бежать по пляжу.

Томми Ли действительно так долго не замечал пропажу сейфа?

Трудно поверить, но это правда. По прошествии двух месяцев, когда кассету уже начали массово распространять и даже сделали веб-сайт для продажи копий, ни Ли, ни Андерсон о пропаже сейфа не знали, поэтому они уже никак не могли предотвратить распространение видео.

Томми Ли и Памела Андерсон Лили Джеймс и Себастиан Стэн для промо «Пэм и Томми»

Себастиан Стен сделал пирсинг сосков для роли?

Неправда. Многие актеры идут на сложные трансформации ради роли, но Себастиан решил отделаться силиконовыми сосками.

Чтобы лучше войти в роль, Себастиан Стэн пихал в трусы железные шарики?

Не поверите но это так. Поскольку Ли больше известен не как музыкант, а как медийная персона с большим пенисом, Стэн захотел «прочувствовать вес» в своих штанах и носил в трусах мешочек с железными шариками, которые он в итоге подарил Джимми Киммелу.

Ни Андерсон, ни Ли не получили ни цента с продаж кассет.

Это правда. Андерсон рассказала, что для нее история с утечкой была настолько болезненна, что она не могла даже думать о компенсации. В марте 1996 года супруги подали в суд на Готье, его помощника, а также на журнал Penthouse, в чье распоряжение также попала пленка. Готье игнорировал судебные иски, кассету уже стали копировать и распространять без его ведома, а в конце 1996 года появилось множество новых сайтов, продававших видео. В 1997 году пара совсем отчаялась, устала от многочисленных судебных разбирательств, да и кассету уже увидело полстраны. Тогда они заключили договор уже с другим распространителем — молодым интернет-вундеркиндом Сетом Варшавски, подписав документ об отказе от авторских прав. Общую прибыль с продаж видео за все это время эксперты оценивают в 77 млн долларов.

Сет Роген в роли Рэнда Готье в сериале «Пэм и Томми»

Рэнд Готье действительно снимался в фильмах для взрослых и встречался с порнозвездами?

Правда. Именно эта подработка и помогла ему выйти на криминального авторитета Луиса Перайно, ранее спонсировавшего производство «Глубокой глотки». Перайно выдал 50 тыс. долларов, тем самым помог организовать бизнес по распространению найденного видео.

Все события взяты из статьи The Rolling Stone?

Нет. Некоторые детали, которые кажутся совсем абсурдными (например, сцена, где Томми Ли разговаривает со своим пенисом, озвученным Джейсоном Манцукасом из «Бруклина 9-9»), позаимствованы из автобиографии самого Ли. В ней он подробно описывает ту дискуссию.

Томми Ли выпустил песню об утечке хоум-видео и в клипе все снялись голыми?

Дети 1990-х знают, что это правда. В песне он говорит, что «не нанимался развлекать вас бесплатно, когда вы часами просматриваете мое порновидео». В конце клипа в кадре появляется Андерсон, они забираются под одеяло и «выключают ТВ» — экран гаснет.

Как критики оценивают сериал

Лили Джеймс и Себастиан Стэн

Преимущественно хвалят. На данный момент Rotten Tomatoes выдает рейтинг в 80%, а зрительский тем временем составляет 67%. Люси Манган из The Guardian отмечает выдающуюся работу Лили Джеймс и Себастиана Стэна, а сам сериал, по ее мнению, удался. «Теплая, забавная, интеллектуальная и довольно трогательная драма», — отмечает журналистка. Кэрол Миджли из британского Times, напротив, не хватило серьезности, и она считает сериал «мультяшным», слишком нереалистичным. Кристен Лопес в ревью для говорит, что сериал воплощает «забавный, эмоциональный и вдумчивый взгляд на историю, которую многие до сих пор толком не знают (или думают, что знают)». Даже те журналисты, которым категорически не понравился сериал, отмечают игру Лили Джеймс и Себастиана Стэна. Хотя Рэйчел Кук из The Daily Dot называет персонажей вульгарными, будто упуская то, что авторы сознательно сгустили краски.

Что дальше произошло с героями сериала?

Сейчас Андерсон воспитывает двух сыновей от брака с музыкантом — Брэндона и Дилана. Актриса и модель с 2005 года уделяла много времени активизму, выступала за права животных и помогала собирать деньги в фонд борьбы со СПИДом. Томми Ли женился на молодой инстаблогерке Бриттани Фурлан, а его группа Mötley Crüe отправится в этом году в гастрольный тур по Америке. Рэнд Готье живет в Калифорнии, где выращивает марихуану. Он так и не понес наказание за кражу кассеты.

Как Ли и Андерсон относятся к сериалу?

Близкие к Памеле Андерсон люди рассказали, что она не сожалеет ни о чем в жизни, кроме случая с украденой кассетой. Эта история связана с травматичным периодом в жизни, актриса чувствовала себя в то время очень уязвимой, и сериал будто бы открывает травму вновь, эксплуатируя ее образ сексуальной блондинки и медийное внимание. Поэтому неудивительно, что она была против этого проекта. Сама Андерсон год назад ушла из всех социальных сетей, написав в Instagram, что собирается проводить больше времени на природе, читать книги и просто быть свободной. Для Томми Ли эта история, кажется, была менее травматичной, поэтому он с нетерпением ждал премьеру.

Автор: Катя Карслиди Фото: James Aylott / Getty Images, Jeff Kravitz / FilmMagic / Getty Images