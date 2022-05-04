Что смотреть дома: «Лестница», «Тихая ночь», «Кэнди»

Нил (Кира Найтли) и Саймон (Мэттью Гуд) готовятся праздновать Рождество в компании сыновей (Роман Гриффин Дэвис из «Кролика Джоджо» и его брат Харди) и друзей. Тосты и развлечения чуть отличаются от привычных, ведь Земле грозит конец света. Возможно, уже утром.

Черная комедия «Тихая ночь» — полнометражный дебют Камилль Гриффин, поставленный по собственному сценарию. Комедийная версия «Меланхолии» для тех, кто не знает, как переживать кошмарные новости.

