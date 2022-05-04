Что смотреть дома: «Лестница», «Тихая ночь», «Кэнди»

Триллер с Колином Фёртом и Тони Коллетт по реальной истории, апокалиптическая комедия с Кирой Найтли, новый сериал сценаристов «Притворства» — рассказываем о главных премьерах российских и зарубежных стримингов на этой неделе и длинных выходных.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске.
«Лестница», мини-сериал
Детективщика подозревают в убийстве жены
Где смотреть: HBO Max
Питерсоны собираются за одним столом на семейное торжество. Позже вечером Майкл (Колин Фёрт), писатель криминального жанра, позвонит в полицию сообщить, что его супруга Кэтлин (Тони Коллетт) упала с лестницы и погибла. В ходе расследования Майкл станет главным подозреваемым, потому что это не первое падение с лестницы в его присутствии.
«Лестница» — американский ремейк французского мини-сериала, основанного на реальном инциденте от 9 декабря 2001 года. Среди актеров — Жюльет Бинош и Софи Тёрнер, режиссеры — Антонио Кампос («Дьявол всегда здесь») и Ли Джаньяк (трилогия «Улица страха»).
«Тихая ночь»
Семья встречает Рождество накануне конца света
Где смотреть: Кинопоиск — с 10 мая
Нил (Кира Найтли) и Саймон (Мэттью Гуд) готовятся праздновать Рождество в компании сыновей (Роман Гриффин Дэвис из «Кролика Джоджо» и его брат Харди) и друзей. Тосты и развлечения чуть отличаются от привычных, ведь Земле грозит конец света. Возможно, уже утром.
Черная комедия «Тихая ночь» — полнометражный дебют Камилль Гриффин, поставленный по собственному сценарию. Комедийная версия «Меланхолии» для тех, кто не знает, как переживать кошмарные новости.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе с 10 мая
«Кэнди», мини-сериал
Триллер про домохозяйку-убийцу с Джессикой Бил
Где смотреть: Hulu — с 9 мая
1980-е, Техас. Домохозяйка Кэнди Монтгомери (Бил) тихо живет в пригороде, пока ее не охватывает страсть к Алану Гору (Пабло Шрайбер), мужу ее подруги Бетти (Мелани Лински). Когда та обо всем узнает, любовники решают убить Бетти.
«Кэнди» — основанный на реальных событиях триллер Робин Вейт и Ника Антоска, которые вместе писали «Притворство». Главную героиню могла сыграть Элизабет Мосс, но в итоге роль досталась Джессике Бил.
«Суперзвезда»
Леа Сейду в трагифарсе о журналистике
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi
Журналистка Франс (Сейду) — звезда скандального шоу, в котором она затрагивает горячие темы, но зачастую поверхностно и цинично. Жизнь ее красива, но лишена подлинных чувств даже к мужу и сыну. Только инцидент на дороге (под колеса ее машины попадает велосипедист марокканских кровей) позволяет Франс вновь соприкоснуться с реальностью.
Новый фильм режиссера-философа Брюно Дюмона («Малыш Кенкен») высмеивает французскую медиаэлиту и левых политиков. В открывающей сцене — камео Эммануэля Макрона.
«Звездный путь: Странные новые миры», 1-й сезон
Космическая дипломатия без границ
Где смотреть: Paramount+
XXIII век. Космические корабли бороздят бескрайние просторы Вселенной. Среди них — легендарный «Энтерпрайз», которым руководит капитан Кристофер Пайк (Энсон Маунт), а место офицера по науке занимает молодой вулканец Спок (Итан Пек). Экипаж ждут знакомства с неведомыми цивилизациями в рамках дипломатической миссии.
«Странные новые миры» — предыстория оригинального «Стартрека», в которой Джеймс Тиберий Кирк (Пол Уэсли) еще не занял капитанское кресло «Энтерпрайза». Шоу отпочковалось от «Дискавери» Брайана Фуллера. Над «Мирами» работали сценаристы Дженни Люмет и Акива Голдсман (оба с «Дискавери», в послужном списке Голдсмана еще и «Звездный путь: Пикар»), а также Алекс Куртцман (дилогия «Стартрек» Джей Джей Абрамса).
«Пентаверат», мини-сериал
Абсурдная конспирологическая комедия с Майком Майерсом
Где смотреть: Netflix
Канадский журналист Кен Сарборо (Майерс) оказывается втянут в мировой заговор, за которым стоит организация «Пентаверат», куда входят пять некогда могущественных пенсионеров (все — тоже Майерс). В операции по спасению мира от «Пентаверата» также участвуют физик-ядерщик (Кигэн-Майкл Ки), владелец казино (Кен Жонг) и юная помощница Сарборо — Рэйли (Лидия Уэст). «Пентаверат» — мини-сериал Майка Майерса с ним самим в восьми ролях (о двух умолчим) и с голосом Джереми Айронса за кадром.
«Кларк», мини-сериал
Билл Скарсгард в роли отвязного шведского гангстера
Где смотреть: Netflix
Самый известный преступник Швеции Кларк Олофссон (Скарсгард) вспоминает 1970-е, когда он промышлял грабежами, наркоторговлей, убийствами и бандитизмом. Олофссон видит себя настоящей рок-звездой, наследником героев гангстерских фильмов. Лихой мини-сериал о человеке, благодаря которому прижился термин «стокгольмский синдром», придумал и снял Йонас Окерлунд — режиссер «Полярного» и «Властелинов хаоса», а также автор клипов Мадонны, U2, Coldplay и Pussy Riot.
«Служанка»
Классика корейского кино, вдохновившая Пак Чхан-ука и Пон Джун-хо
Где смотреть: Mubi
Учитель музыки Ким Дон-щик (Ким Джин-гю) вместе с семьей переезжает в новый дом. Жена (Чу Джын-нё) беременна третьим ребенком, и домашние заботы даются ей с трудом. Тогда любящий муж нанимает молодую служанку (Ли Ын-щим), которая, как скоро выяснится, искала эту работу, чтобы отомстить семейству Ким.
Фильм Ким Ги-ёна — суровая классика корейского кино, вдохновившая многих кинематографистов. Пак Чхан-ук под впечатлением снял «Жажду», а Пон Джун-хо думал о лестнице из фильма Кима, работая над «Паразитами». А в 2010-м вышел ремейк, попавший в конкурс Канн.
«Афера по-крупному», 1-й сезон
Правдивая история адвоката, укравшего 550 млн долларов
Где смотреть: Apple TV+
Популярности Эрика Конна мог бы позавидовать Сол Гудман: адвокат из Кентукки, специализировавшийся на выплатах по инвалидности, светился в телерекламе и на исполинских желтых баннерах. Он помогал простым горнякам, работающим в окрестностях Аппалачей, и входил в тройку самых успешных адвокатов сектора. Правда, оказалось, что его доброта — следствие подкупа судьи и краж из бюджета. Суммарно Конн выписал себе чек на 550 млн долларов. Документальный сериал о громком деле пятилетней давности сняли Джеймс Ли Эрнандез и Брайан Дэвид Лазарте, режиссеры нашумевших «МакМиллионов».
«Дорогой Эван Хансен»
Жизнеутверждающий мюзикл автора «Хорошо быть тихоней»
Где смотреть: Кинопоиск — с 7 мая
Старшеклассник Эван Хансен (Бен Платт из «Политика») испытывает трудности с общением и дружбой из-за социального тревожного расстройства. Психотерапевт советует юноше писать себе письма, чтобы обрести уверенность. Одна из таких весточек попадает в руки Коннора (Колтон Райан), который пытается подружиться с Эваном. Вскоре Хансен узнает, что Коннор покончил с собой.
«Дорогой Эван Хансен» — мюзикл Стивена Чбоски, режиссера «Чуда» и «Хорошо быть тихоней». Маму Эвана играет Джулианна Мур, а маму и сестру Коннора соответственно Эми Адамс и Кейтлин Дивер из «Короткого срока 12».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе с 7 мая
Автор: Алексей Филиппов