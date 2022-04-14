Кинопоиск показывает трейлер «Нулевого пациента» и рассказывает о его теме, героях и визуальном образе

19 мая на Кинопоиске начнет выходить «Нулевой пациент» — сериал о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР. А сегодня — премьера трейлера и постера проекта. Кинопоиск также расспросил создателей о работе над сериалом, в частности о мозаике в больнице, которая появилась на постере и стала визуальным символом «Нулевого пациента».

1988 год, Калмыцкая АССР. Молодой врач Кирсан Аюшев (Аскар Ильясов) подозревает, что у нескольких его пациентов ВИЧ. Старшие коллеги этому не верят, поэтому Кирсан тайком отправляет пробы в Москву. Когда анализы подтверждают его правоту, к делу подключается ученый Дмитрий Гончаров (Никита Ефремов), специализирующийся на малоизвестной в СССР болезни.

Над сериалом работали продюсер Александра Ремизова («Триггер») и сценарист Олег Маловичко («Хрустальный»), его комментарий о работе над проектом можно почитать тут. Режиссерами выступили Сергей Трофимов («Девятаев») и Евгений Стычкин («Контакт»). Трофимов также стал оператором проекта, а Стычкин сыграл одну из главных ролей. Помимо Аскара Ильясова и Никиты Ефремова, в сериале снимались Павел Майков («Контакт»), Елизавета Шакира («Контейнер»), Евгения Манджиева («Угрюм-река»), Сейдулла Молдаханов («Игра на выживание»), Виктория Агалакова («Эпидемия»), Игорь Гордин («Карамора»), Иван Добронравов («Возвращение») и Николай Шрайбер («Я не шучу»). Продюсеры проекта — Александра Ремизова, Ольга Филипук (Кинопоиск), Александр Цекало, Иван Самохвалов и Олег Маловичко (продюсерская компания «Среда»).

Всего в проекте семь эпизодов, они будут выходить раз в неделю. В преддверии премьеры узнали у создателей, почему история из 1980-х важна сегодня и как возникла больничная мозаика, ставшая символом сериала.

О важности темы

Александра Ремизова Продюсер

Когда только возникла идея сделать этот проект для Кинопоиска, мы сомневались и думали, что для зрителя это может быть слишком тяжелая тема. Но я считаю, что важно рассказывать такие истории про наше прошлое, по-новому его рассмотреть и извлечь уроки. Мы старались на основе реальных фактов и документальной хроники создать именно художественное произведение. Мы не брали биографии конкретных людей и не воспроизводили цепочку событий поминутно, а делали сериал для зрителя. И надеюсь, что это удалось нашим режиссерам Трофимову и Стычкину, это сильный тандем и, на мой взгляд, очень правильный. Счастье, что именно они сделали этот сериал. Одну из главных ролей в «Нулевом пациенте» исполняет молодой актер из Казахстана Аскар Ильясов, и лучше него на эту роль никто бы не подошел. Это человек такого внутреннего света, что даже зрителю от его героя передаются сила, надежда, любовь ко всем людям.

О мозаике

Александр Арефьев Художник-постановщик

Для сериала мы хотели вручную создать какой-нибудь арт-объект. Так как это исторический проект, мы использовали характерные предметы времени. В 1970-х в советской архитектуре была популярна мозаика как элемент декора. Мне как-то на глаза попалось тематическое панно в одной из поликлиник Москвы, и я решил, что классно сделать мозаику в больнице, где происходит действие сериала. Так она была бы не просто холодным казенным пространством, этот декоративный элемент мог бы придать немножко тепла. Конечно, тема проекта не подразумевает чего-то веселого и светлого, он все-таки про несчастье людей, но все равно должна оставаться надежда. Ее и олицетворяет девушка, которую на мозаике окружают врачи.

Процесс работы над мозаикой

Всего разработка и создание панно заняли у нас где-то полтора месяца. Сначала мы долго эскизировали мозаику, у меня было вариантов пять-семь. Мы делали эскизы и без героев, чуть более абстрактные и условные, но потом поняли, что в этой композиции должны быть люди — доктора и девушка. Чтобы погрузиться в эпоху, мы смотрели материалы того времени, мозаичные оформления и не только. У нас было около терабайта материалов, которые мы изучили, переработали и сделали в итоге свой вариант.

Над мозаикой работал я, мои ассистенты Никита Васильев, Антон Заец и Николай Христолюбов. Изготавливал ее замечательный художник Павел Копаев. Она сделана из фанеры, хотя по ней этого не видно. Обычно мозаику делают из плитки, стекла, керамики или смальты, мы пытались сымитировать смальту и плитку. Наша мозаика сделана из 25 тысяч деревянных квадратиков разного размера. Павел Копаев их напилил, покрасил в нужные цвета, а потом по шаблону выложил в форму, закрыл швы и покрыл лаком. Мозаика состоит из двух частей, всего ее монтировало шесть человек.