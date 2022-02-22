Что смотреть дома: «Зверопой 2», «Русские хакеры: Начало», «Дом Gucci»

Продолжение анимационного мюзикла, мини-сериал о киберпреступниках, костюмная кэмп-комедия Ридли Скотта — рассказываем о главных премьерах российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Зверопой 2»
Седой лев с голосом Боно в мюзикле о шоу-бизнесе
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi
Коала Бастер Мун (Мэттью МакКонахи) спас музыкальный театр от разорения и даже приумножил его популярность, но теперь мечтает о новых вершинах — покорить Редшор-Сити. Вместе с доморощенной труппой он едет в мегаполис, где все снова взглянут в глаза страху. Новичков неожиданно поддержит отставная рок-звезда — лев Клэй Кэллоуэй (Боно). Дирижировать «Зверопоем» продолжает Гарт Дженнингс, режиссер «Автостопом по Галактике» и пары клипов Radiohead, а за анимацию отвечает студия Illumination, создавшая «Гадкого я» и «Миньонов».
«Русские хакеры: Начало», мини-сериал
Документальный проект Андрея Лошака о неуловимых кардерах
Где смотреть: Кинопоиск
В последние годы русские хакеры превратились в мем, синоним кого-то абсурдно всемогущего, однако корни феномена уходят в 1990-е. В своем новом документальном фильме из трех частей Андрей Лошак разбирается, кто они такие и что успели натворить на самом деле. Для «Начала» съемочная группа поговорила с самими хакерами и американскими борцами с киберпреступностью.
Подробнее о сериале
Смотрите этот мини-сериал на Кинопоиске в Плюсе
«Дом Gucci»
Все звезды мира в мыльной опере Ридли Скотта
Где смотреть: ivi, Okko
В 1978 году наследник модного дома Маурицио Гуччи (Адам Драйвер) влюбляется в Патрицию Реджани (Леди Гага). Отец Родольфо (Джереми Айронс) уверен, что пассия сына заинтересована лишь в деньгах, но Маурицио все равно решает на ней жениться. Патриция войдет в семью Гуччи и станет свидетельницей ее краха.
Два новых фильма Ридли Скотта вышли с разницей в месяц: «Последнюю дуэль» записали в лучшие работы мастера, «Дом Gucci» — наоборот. Впрочем, трехчасовая мыльная опера со сборной кинозвезд (в эпизодах — Аль Пачино, Джаред Лето, Сальма Хайек и т. д.) в дорогих нарядах и с дурными акцентами — бесстыдное, но упоительное зрелище.
«Остров Бергмана»
Тим Рот и Вики Крипс в переосмыслении «Сцен из супружеской жизни»
Где смотреть: Кинопоиск
Сценаристы Крис (Крипс) и Тони (Рот) приезжают на остров Форё, где жил, работал и умер Ингмар Бергман. Супруги любят его фильмы, но расходятся во взгляде на личность: Крис не нравится отношение режиссера к женщинам и детям. Разногласие подчеркивает проблемы в их браке и разницу творческих методов. Новый фильм Миа Хансен-Лёв («Будущее») препарирует не только сцены из супружеской жизни, но и миф о большом художнике, которому позволено чуть больше, чем обывателям.
«Мама, я дома»
Юра Борисов и Ксения Раппопорт в драме об утрате
Где смотреть: Кинопоиск — с 26 февраля
Водительница автобуса в пригороде Нальчика Антонина (Раппопорт) получает похоронку на сына Женю, воевавшего в Сирии. Она уверена, что Женя жив, и требует у властей разобраться. Вскоре на пороге ее квартиры объявляется молодой человек, представляющийся Женей (Борисов).
«Мама, я дома» — второй фильм Владимира Битокова, ученика Александра Сокурова. В нем молодой режиссер осмысляет абсурдную действительность, где люди умирают на «несуществующих» войнах.
«Кэндимен»
Новая версия культового хоррора, спродюсированная Джорданом Пилом
Где смотреть: more.tv — с 27 февраля
Энтони Маккой (Яхья Абдул-Матин II) — современный художник из Чикаго в творческом кризисе. Узнав от шурина легенду о мстительном духе Кэндимене, который появляется, если перед зеркалом пять раз произнести его имя, он придумывает новый арт-объект. Кэндимен (Тони Тодд) не заставляет себя долго ждать. Фильм Ниа ДаКосты — переосмысление оригинального «Кэндимена», повлиявшего на плеяду социально озабоченных режиссеров хоррора, в частности на Джордана Пила (он продюсер новой версии).
Подробнее о фильме
Смотрите этот фильм на more.tv и на Кинопоиске в Плюсе с more.tv с 27 февраля
«Хеллбендер»
Мистический хоррор про адские отношения матери и дочери
Где смотреть: Shudder
У 16-летней Иззи (Зельда Адамс) загадочная болезнь, из-за которой мать (Тоби Поузер) увезла ее далеко в горы. Однако девушка начинает сомневаться, что хворь существует, а изоляция необходима, поэтому заводит друзей и на вечеринке у бассейна съедает червя. Тогда в Иззи просыпается адский голод, который заставляет ее узнать больше о прошлом семьи и связях с темным колдовством. В «Хеллбендере» Адамс, Поузер и режиссер Джон Ло, вместе сделавшие мистический хоррор о семье и смерти «Чем глубже копаешь», продолжают исследовать призрачную связь между кровным родством и потусторонним миром.
«Товарищ Дракулич»
Вампирская комедия о венгерском коммунизме
Где смотреть: Кинопоиск
1970-е, Венгрия. Тайная полиция следит за загадочным Фабианом (Жольт Надь). Ветеран кубинской революции в свои шестьдесят выглядит на тридцать, катается на красном «мустанге» и соблазняет окрестных дам. Пара любовников — Мария (Лили Уолтерс) и Лазло (Эрвин Надь) — берется разузнать, не вампир ли он часом. В новой комедии Марка Боджара («Небесная смена») коммунизм и вампиризм сходятся в комичной схватке, выясняя, кто же из них по-настоящему бессмертен.
«Ювенальный суд», 1-й сезон
Корейская судебная драма о подростковой преступности
Где смотреть: Netflix
В юности юристка Щим Ын-сок (Ким Хе-су из «Гиены» и «Дефолта») подверглась нападению подростков. Когда ее назначают окружной судьей, она применяет все ресурсы, чтобы сурово карать подростков и заставить общество ощутить свою ответственность за оступившуюся молодежь. Правда, три коллеги Щим придерживаются менее радикальных взглядов, и каждое дело выливается в дискуссию об устройстве общества. Режиссер «Ювенального суда» Хон Джон-чхан обещает: простых ответов на вопрос «Кто виноват?» в сериале не будет.
Автор: Алексей Филиппов