Что смотреть дома: «Зверопой 2», «Русские хакеры: Начало», «Дом Gucci»

В 1978 году наследник модного дома Маурицио Гуччи (Адам Драйвер) влюбляется в Патрицию Реджани (Леди Гага). Отец Родольфо (Джереми Айронс) уверен, что пассия сына заинтересована лишь в деньгах, но Маурицио все равно решает на ней жениться. Патриция войдет в семью Гуччи и станет свидетельницей ее краха.

Два новых фильма Ридли Скотта вышли с разницей в месяц: «Последнюю дуэль» записали в лучшие работы мастера, «Дом Gucci» — наоборот. Впрочем, трехчасовая мыльная опера со сборной кинозвезд (в эпизодах — Аль Пачино, Джаред Лето, Сальма Хайек и т. д.) в дорогих нарядах и с дурными акцентами — бесстыдное, но упоительное зрелище.

