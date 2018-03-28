В конце февраля выйдет документалка Андрея Лошака «Русские хакеры: Начало». Как ее делали?

23 февраля на Кинопоиске выйдет сериал «Русские хакеры: Начало», над которым работал документалист Андрей Лошак. Он стоял за многими программами НТВ в 1990–2000-е: был шеф-редактором первого шоу на сексуальную тематику «Про это», корреспондентом «Намедни» Леонида Парфенова, постоянным автором программы «Профессия — репортер». В 2012-м на НТВ вышло его мокьюментари-расследование конспирологических теорий «Россия. Полное затмение». Андрей Лошак снял документальный сериал «Возраст несогласия» о молодежи, поддержавшей протесты 2017 года, а также документальный цикл «Холивар» о том, как возник и менялся интернет в России.

Новый проект документалиста — трехсерийное исследование того, как в начале 1990-х появился бренд «русские хакеры» и к чему он пришел в 2010-х. В сериале покажут первые резонансные дела, расскажут о сотрудничестве российских спецслужб с агентами ФБР, а еще объяснят, кто такие кардеры (кибермошенники, занимающиеся операциями с платежными картами) и как их искали и судили в США. Обо всем этом расскажут сами хакеры, сотрудники российских и американских спецслужб и другие участники событий рубежа 1990-х и 2000-х. Производством проекта занималась студия Stereotactic, выпустившая документальные фильмы «Александр Гудков и новая музыкальная комедия» и «Raving Riot: Рейв у парламента» о молодежных протестах в Грузии.

Перед премьерой проекта мы расспросили Андрея Лошака о том, как собиралось документальное исследование и кто из героев ему больше всего запомнился.

Как зародился проект

Кадр из сериала

Когда я делал «Холивар», у меня было какое-то количество историй про хакеров. Я делал ресерч для «Холивара», но потом понял, что это дело слишком серьезное, большое, глубокое. В рамках того проекта, который был ретроспективой всего Рунета на 7 серий и 25 лет, просто было невозможно хорошо раскрыть тему хакеров. Я отложил ее в сторонку. Потом к ней вернулся, когда уже «Холивар» вышел.

Где искали самих хакеров

Что-то — продукт нашего совместного с журналистом Андреем Сошниковым ресерча, а большая история про форум Carderplanet (форум киберпреступников, которые занимались кардингом. — Прим. ред.) сделана по следам книги Даниила Туровского «Вторжение. Краткая история русских хакеров» (Даниил Туровский — лауреат четырех наград журналистской премии «Редколлегия»; в 2019-м вышла его книга с полной историей российских хакеров, начиная с советских матшкол. — Прим. ред.). Многие герои сошли с ее страниц. Я сначала прочитал книгу, потом начал уже списываться с этими людьми, и многие из них оказались контактными, нам удалось их снять. Например, когда Туровский писал про них, некоторые из них были в тюрьме или вовлечены в криминальную деятельность. Когда мы начали снимать, большинство действующих лиц этой истории вышли на свободу и были готовы к общению.

Как шла работа с героями из Америки

Кадр из сериала

Я думал, что нам достаточно просто будет общаться с другой стороной этой истории — с американскими правоохранителями и киберэкспертами, но тут я почувствовал ледяное дыхание холодной войны. Очень тяжело шел процесс установления контактов с американской стороной, хотя вроде как они должны быть в этом заинтересованы. Мы же рассказываем про то, с чем они борются, выступаем на их стороне, на стороне международных законов борьбы с киберпреступностью. Очень-очень много людей либо не отвечали, либо отвечали отказом.

Эта тема, конечно, очень больная для Америки, да и появилось настороженное отношение к людям с русскими именами, пишущими из российских медиа. Даже когда мы в Америке пытались к кому-то подойти с камерой и что-то спросить, то люди нервно реагировали на русский акцент и были не очень дружелюбны. Раньше я не замечал такого.

Где проходили съемки

Две страны — Россия и Америка. В России это Москва, Питер, Ленобласть, Челябинск, Псковская область, Ростовская область. Еще отца Хорохорина мы снимали во Владимирской области. В Америке мы тоже хорошо поездили — там мы были в Майами, Сиэтле, Лас-Вегасе и Нью-Йорке.

Кому из героев можно было бы посвятить остросюжетный сериал

Кадр из сериала

Script, который был и хакером, и депутатом, и финансировал «Лигу смеха» с Владимиром Зеленским.

Или Вега — профессиональный радист, который побывал на войне в Афганистане, был одним из основателей «Мемориала» (признан в России иностранным агентом). Он реально с Еленой Боннэр (советской и российской правозащитницей, второй женой Андрея Сахарова. — Прим. ред.) встречался, потом стал торговцем спецоборудованием с офисом в Майами. Потом на него начало ФБР охотиться, он от них сбежал. Каким-то образом его занесло в это кардерство, где он наладил производство фальшивых кредиток. Потом загремел на 17 лет и при этом вообще не потерял ни жажды жизни, ни чувства собственного достоинства. Герой авантюрного романа!

И все они такие. Хорохорин тот же. Это авантюристы — смелые, отчаянные, сорвиголовы. Когда они рассказывают тебе свои истории от первого лица, от этого невозможно оторваться.