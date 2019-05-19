Песнь труда и пламени: как Питер Динклэйдж покорил мировое кино

Фильм Джо Райта «Сирано», в котором Питер Динклэйдж исполняет главную роль, не просто новая версия классической пьесы Эдмона Ростана. Это еще и мюзикл. О том, что Динклэйдж — актер поющий, широкая публика узнала в 2015 году, когда британская группа Coldplay выпустила на своем YouTube-канале шутливую серию музыкальных роликов с главными актерами сериала «Игра престолов». У Динклэйджа был сольный номер, исполнявшийся от лица Тириона Ланнистера: персонаж в свойственной ему язвительной манере издевался над другими героями, не дожившими до конца первого, второго или четвертого сезонов, и радовался тому, что сам он «still going strong», то есть все еще в строю.

На самом деле, петь Динклэйдж начал еще в 1990-е. Тогда он был фронтменом панк-группы Whizzy, созданной его однокурсниками по Беннингтонскому колледжу свободных искусств. Группа была не слишком известной, но при этом давала концерты в легендарном нью-йоркском клубе CBGB, где тусовались представители андеграунда. От тех времен у актера остался шрам над правым глазом. Не такой, конечно, как у Тириона Ланнистера, а небольшой, ныне едва заметный. Динклэйдж получил его при нелепых обстоятельствах: вошедший в раж коллега по группе стукнул его ногой по лицу. Актер забрызгал кровью всю сцену, но концерт продолжился — настоящего панк-рокера такая мелочь остановить не могла.

Тогда ему казалось, что быть панком — это идеальная жизненная стратегия. Снимать с друзьями дешевую квартиру без отопления под Вильямсбургским мостом, бродить по барам, играть в независимых спектаклях. Карьерные планы? «Я решил, что не буду делать карьеру».

Здесь Питер Динклэйдж тизерит несуществующий мюзикл по «Игре престолов» вместе с Coldplay. Видео создано в рамках благотворительного юмористического проекта «День красного носа»

Эльфов не предлагать

Он был с детства одержим не кино, а театром. В шесть лет на пару со старшим братом ставил для жителей своего района кукольные мюзиклы, участвовал в школьных постановках. Его ахондроплазия (редкое наследственное заболевание, ведущее к дварфизму) в семье не обсуждалась. Проблема роста — тоже: «Родители никогда не вели себя со мной так, будто я особенный». В Беннингтонском колледже Динклэйдж изучал драматическое искусство и даже сам пробовал писать пьесы, но быстро понял, что ему не хватает литературного таланта; из-под его пера выходили лишь бледные копии любимых произведений.

Он мечтал создать в Бруклине свою труппу. Образцом для подражания был чикагский «Степной волк» (Steppenwolf) — театральная компания, влиятельность которой американские журналисты описывают короткой фразой: «Как Apple, только в мире театра». «Степного волка» основала в середине 1970-х команда старшеклассников, вдохновленных успехами Нового Голливуда. Спектакли они играли сначала в школьной столовой, потом в подвале местной церкви, а затем — на Бродвее. Своей компании Динклэйдж собирался дать название «Гигант» — с самоиронией у него уже тогда был полный порядок. Этим планам не суждено было сбыться: Нью-Йорк не Чикаго, там и так хватало независимых театров.

Первую заметную роль на большом экране он сыграл в трагикомедии Тома ДиЧилло «Жизнь в забвении». Это было классическое кино о кино. По сюжету инди-режиссер в исполнении Стива Бушеми пытается за копейки снять фильм с группой друзей, но на площадке что-то постоянно идет не так. Героя Динклэйджа приглашают для съемки эпизода-сновидения — облаченный в блестящий голубой фрак, он должен ходить вокруг главной героини с яблоком в руках. В какой-то момент персонаж не выдерживает и обрушивает на режиссера гневный монолог: «Почему мой герой должен быть карликом? Это единственный способ снять сон? Тебе самому когда-нибудь снился карлик? Или, может, ты знаешь кого-то, кому он снился? Даже мне не снятся карлики! Карликов во сне я видел только в таких дурацких фильмах, как твой!»

В реальности ему приходилось постоянно отклонять предложения сыграть рождественского эльфа или лепрекона. А ведь это была выгодная подработка, особенно в конце декабря. Но он отказывался даже в тех случаях, когда нечем было платить за квартиру. Еще в начале актерского пути Динклэйдж твердо сформулировал один принцип: его персонажи не должны определяться внешностью и маленьким ростом. Или, точнее, их суть не должна этим исчерпываться. Он хотел играть сложных живых людей, а не магических существ или волшебных помощников с одной-двумя репликами.