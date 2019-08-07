Год назад закончилась «Игра престолов». Чем занимаются звезды сериала?

Кит Харингтон — Джон Сноу

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После финала «Игры престолов» Кит Харингтон играл вместе с Джонни Флинном (мистер Найтли из новой «Эммы.») в пьесе «Настоящий Запад» Сэма Шепарда, сценариста «Забриски Пойнт» и «Париж, Техас». Спектакль шел в лондонском театре The Vaudeville Theatre. Также Харингтон озвучил Эрета в третьей части «Как приручить дракона».

Кроме того, актер получил номинацию на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль. Для последнего сезона «Игры престолов» это единственная номинация на «Золотой глобус». «Я чувствую себя престольцем, сидящим за столом в полном одиночестве», — говорил Кит в интервью. Сам актер остался доволен финалом: по его мнению, Север — это лучшее место для Джона Сноу.

Следующая громкая премьера с его участием — «Вечные» студии Marvel. Фильм расскажет о сверхлюдях, которые тайно жили на Земле миллионы лет, пока события «Финала» не заставили их выйти на свет. Харингтон сыграл супергероя Черного Рыцаря, обладателя проклятого меча из легенд о короле Артуре. Помимо него в картине снялись Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани и Ричард Мэдден, коллега Харингтона по «Игре престолов». Фильм уже на стадии постпродакшена, премьера назначена на февраль 2021 года.

Также во время съемок финального сезона Харингтон женился на актрисе Роуз Лесли, исполнительнице роли одичалой Игритт.

Эмилия Кларк — Дейенерис Таргариен

В 2019 году у Эмилии Кларк вышло два фильма, в которых она сыграла главную роль, — ромком «Рождество на двоих» по мотивам одноименной песни Wham! и по сценарию Эммы Томпсон, а также триллер Филлипа Нойса «Вне подозрений». В этой картине героиня Кларк становится информатором агента ФБР, чтобы выбраться из бедственного положения. Зрители и критики не оценили фильм, а в США он собрал всего лишь 21 тыс. долларов. В начале марта, до распространения коронавируса в Великобритании, актриса успела сыграть Нину в адаптации «Чайки» Чехова на сцене легендарного лондонского театра Playhouse.

Свободное время актриса посвящает благотворительности. Еще в 2011 году Эмилия перенесла два инсульта и операцию на мозге. После пережитых проблем со здоровьем она открыла фонд SameYou, который помогает людям, пострадавшим от черепно-мозговых травм и инсультов. С начала апреля фонд собирает средства, чтобы помочь людям восстанавливаться дома и освободить больничные места для пациентов с коронавирусом. Из тех, кто пожертвует деньги на инициативу, Эмилия выберет 12 человек и устроит с ними онлайн-ужин.

В отличие от большинства коллег, Кларк осталась недовольна концовкой шоу. Ее расстроили низкий рейтинг финального сезона, укороченный формат серий и судьба Дейенерис.

Софи Тёрнер — Санса Старк

Финал «Игры престолов» расстроил не только Эмилию Кларк, но и Софи Тёрнер — она не досмотрела последний сезон из-за комментариев фанатов. Но актриса признает, что работа над сериалом — это самый важный опыт в ее карьере. «Когда это происходит, ты не осознаешь, что причастен к чему-то великому. Люди вокруг тебя. Атмосфера. То, как они работали. У меня уже не будет ничего подобного. Ничто уже не будет как прежде. И только сейчас я это понимаю», — объясняла Тёрнер.

Одновременно с финалом «Игры престолов» на экраны вышел фильм «Люди Икс: Темный Феникс», в котором Тёрнер сыграла молодую Джин Грей. Завершение франшизы не оправдало возложенных на него ожиданий: фильм окупился, но принес студии всего 52 млн долларов. Еще за последние годы Софи снялась в двух музыкальных видео своего мужа Джо Джонаса и в мини-сериале «Выжить» для нового стрим-сервиса Quibi. Также актриса сыграла главную роль в малобюджетном триллере «Тяжесть» про нью-йоркскую пару с наркотической зависимостью.

Сейчас Софи не занята в съемках: она ждет первого ребенка и помогает организации Fueling The Fearless. Они с мужем оплатили горячие блюда для врачей и медсестер, работающих в больницах для пациентов с коронавирусом.

Мэйси Уильямс — Арья Старк

После финала у Мэйси Уильямс вышло несколько короткометражных проектов: она озвучила героиню в мультфильме «Генлок» и сыграла в клипе британской певицы Фреи Райдингз. Сейчас в стадии постпродакшена находятся еще два проекта с Уильямс — триллер «Хозяева» и комедийный сериал «Две недели для жизни». Из-за коронавируса в очередной раз сдвинулся релиз супергеройского фильма «Новые мутанты», в котором актриса сыграла одну из главных героинь. Премьера была запланирована на 2 апреля, но теперь отложена на неопределенный срок. Подробнее о судьбе «Новых мутантов» мы рассказывали в этом материале.

В 2019 году Мэйси Уильямс вместе с другом-продюсером Домом Сантри запустила IT-стартап Daisie. Это соцсеть, которая помогает специалистам из креативной сферы познакомиться друг с другом и продвинуться в карьере.

Лина Хиди — Серсея Ланнистер

«Потоп»

Роль матери необычного семейства не отпускает Лину Хиди и после финала «Игры престолов». В комедийном байопике Стивена Мерчанта «Борьба с моей семьей» она возглавила семью рестлеров, а в боевике «Пороховой молочный коктейль» появляется с Карен Гиллан в дуэте киллеров — матери и дочери. Премьера первой картины уже состоялась, а второй фильм еще на стадии постпродакшена.

В 2019-м актриса участвовала в озвучке мультсериала «Бесконечный поезд» и сыграла главную роль в независимой драме «Потоп», а также стала исполнительным продюсером этого проекта. Хиди решила попробовать себя и по другую сторону камеры — она срежиссировала короткометражку «Западня», а также выступила как исполнительный продюсер драмеди «Рита» Лизы Холоденко (в нем Хиди также играет главную героиню, мать-одиночку).

Николай Костер-Вальдау — Джейме Ланнистер

Большинство проектов Николая Костера-Вальдау после «Игры престолов» так или иначе связаны с кинематографом его родной Дании. Например, «Домино» Брайана де Пальмы. Здесь Николай Костер-Вальдау сыграл офицера полиции Копенгагена, который жаждет отомстить за смерть напарника, но в итоге выходит на ЦРУ и радикальных исламистов. Фильм разгромили и критики, и зрители. Однако проблемы с «Домино» начались еще на стадии съемок: сначала де Пальме не хватило финансирования, затем продюсеры вмешались в съемочный процесс, а на финальном монтаже картину урезали на 50 минут без ведома режиссера.

Также Костер-Вальдау сыграл главного героя в детективе «Отель для самоубийц» (фильм можно посмотреть по подписке на КиноПоиск HD) и в драме «Пороховая бочка», основанной на реальных событиях и рассказывающей о террористической атаке в Копенгагене. За пределами Дании актер должен был сыграть в театральной постановке «Макбет» в Лос-Анджелесе, но премьеру перенесли на неопределенный срок.

Питер Динклэйдж — Тирион Ланнистер

«Между двумя папоротниками»

После «Игры престолов» Питер Динклэйдж озвучил Могучего Орла в «Angry Birds 2 в кино» и сыграл в комедии «Между двумя папоротниками» с Заком Галифианакисом. Также Динклэйдж озвучил одного из героев мультфильма «Семейка Крудс 2» (выйдет в декабре 2020-го). Кроме того, актер появится в фильме «Мне не все равно» с Розамунд Пайк. Еще на стадии подготовки к съемкам находится проект «Чаща», в котором Динклэйдж не только снимается, но и выступает как один из продюсеров.

Айзек Хемпстед-Райт — Бран Старк

Фото: Getty Images

Айзек Хемпстед-Райт остался вполне доволен финалом, хотя сначала принял его за шутку — подумал, что всем актерам разослали версию сценария, в котором именно их персонаж занимает Железный трон. После роли Брана Старка Айзек снялся еще в двух проектах — приключенческом боевике «Голубой Маврикий» и фантастическом триллере «Путешественники». Второй фильм уже на стадии постпродакшена. Ждем историю о тридцати колонистах, отправленных в космос. Помимо Хемпстеда-Райта в фильме снялись Колин Фаррелл и Лили-Роуз Депп.

Сейчас Айзек помогает благотворительному проекту SpeedScreen, который производит защитные экраны для врачей и бесплатно поставляет их в больницы для заразившихся коронавирусом.

Кристофер Хивью — Тормунд Великанья Смерть

Кристофера Хивью после роли Тормунда можно было увидеть в двух проектах — драмеди «Под откос» про семью, застрявшую на горнолыжном курорте, и норвежском сериале «Близнец», в котором он сыграл братьев-близнецов. Также Хивью задействован в драме «Манго — жизненные совпадения», которая повествует о колумбийском мальчике, усыновленном норвежцами. Съемки проходили в Колумбии и Норвегии. На этом география путешествий актера не ограничивается. В ноябре 2019-го он приезжал в Великий Новгород снимать документальный фильм «По следам святого Олафа».

В последнее время Хивью был занят на съемках второго сезона «Ведьмака». Ему досталась роль разбойника Нивеллена; жрица прокляла его и превратила в покрытого шерстью монстра, а Геральт помогает ему обрести человеческий облик. На съемочной площадке «Ведьмака» Хивью заразился коронавирусом. Актер уже выздоровел и хорошо себя чувствует.

Гвендолин Кристи — Бриенна Тарт

Как и коллеги по «Игре престолов», Гвендолин Кристи играет в театре — ей досталась роль Титании в постановке «Сон в летнюю ночь» на сцене лондонского театра Bridge. Шекспировскую комедию в новом прочтении засняли и показывали в кинотеатрах. Также актриса сыграла второстепенную роль в костюмированной комедии Армандо Ианнуччи «История Дэвида Копперфилда». Фильм должен был выйти в мае, но из-за коронавируса студия Disney перенесла премьеру на неопределенный срок. Еще Кристи снялась драме «Друг» с Дакотой Джонсон и Кейси Аффлеком. Выйдет ли фильм в российский прокат — неизвестно.

Натали Эммануэль — Миссандея

После «Игры престолов» Натали Эммануэль появилась еще в двух сериалах — фэнтезийном «Темный кристалл: Эпоха сопротивления» от Netflix и шоу «Четыре свадьбы и одни похороны» (ремейке одноименного фильма 1993 года). Также Эммануэль снимается в сериале «Крепкий Харт», над которыми работают режиссеры «Силиконовой долины» и «Бруклина 9-9», а также Кевин Харт, Джош Хартнетт и Джон Траволта. Помимо сериалов, актриса снялась в комедии «Холли остается ночевать» и девятом «Форсаже», премьера которого запланирована на апрель 2021 года.

Эйдан Гиллен — Петир Мизинец Бейлиш

Фото: Getty Images

Закончив съемки в «Игре престолов», Эйдан Гиллен сыграл главную роль в сериале «Проект „Синяя книга“». Его герой — астроном, который расследует правительственный заговор: власти скрывают появление НЛО. После сериала Гиллен снялся в ирландской драме «Роуз под именем Джули». В этом году выйдет еще одна работа Гиллена — триллер «Те, кто желает мне смерти». В нем также снялись Анджелина Джоли и Николас Холт. Премьера намечена на конец октября. Еще две картины с Эйданом Гилленом сейчас на стадии подготовки к съемкам. Это фэнтезийно-приключенческая картина «Магия» и драма «Джеймс и Лючия» о последних годах Джеймса Джойса, которые он провел с дочерью в Париже и Цюрихе.