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Режиссер «Новых мутантов» опроверг слухи о пересъемках

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В свежем интервью Entertainment Weekly режиссер Джош Бун подтвердил, что у фильма «Новые мутанты» не было пересъемок, несмотря на слухи во время слияния Disney и Fox. Судя по всему, картина выйдет в кинотеатрах в том виде, в котором была задумана изначально.

«Все говорили, что мы провели пересъемки. Но этого не было! — объясняет Бун. — И я скажу так: если бы не слияние, я уверен, мы бы провели такие же пересъемки, как и у любого другого фильма. Но нам это не понадобилось, потому что к тому моменту, когда слияние завершилось, все было решено, все уже повзрослели».

Под всеми Бун имеет в виду актерский ансамбль. Например, Мэйси Уильямс в 2017 году, на момент съемок «Новых мутантов», было 20 лет, а сейчас актрисе 22 года. По сюжету главные герои фильма, включая ее персонажа, — подростки, и, по всей видимости, разница в возрасте актеров была бы заметна в случае съемок новых сцен.

Бун также добавил, что после переноса «Новых мутантов» студия не обсуждала с ним проект около года, пока проходило слияние Disney и Fox. В свободное время режиссер работал над адаптацией «Противостояния» Стивена Кинга для CBS. Лишь в 2019 году Fox попросила Буна вернуться и закончить монтаж картины.

Режиссер утверждает, что большая часть работы над «Новыми мутантами» пришлась на второй этап. В частности, речь идет о спецэффектах. Большая часть CGI еще не была готова в 2017 году, когда вышел первый трейлер, поэтому в нем не было сцен из второй половины фильма. В 2019-м художники доработали суперспособности Мэджик (Аня Тейлор-Джой), которая волшебным образом вызывает свой меч, образ ее фиолетового дракона Локхида и другие сложные сцены.

Слова Буна подтвердила Мэйси Уильямс: «Это именно тот фильм, который мы собирались снять. Я очень переживала, когда они говорили о пересъемках и новой версии монтажа, что теперь все будет по-другому, но, честно, это именно то, что мы и собирались сделать».

Актриса также добавила, что в фильме будет любовная линия между двумя девушками — героиней Мэйси, Рейн Синклер, и Даниеллой Мунстар, которую сыграла Блю Хант. Их отношения станут продолжением того, что было показано в первоисточнике. «В комиксах между Рейн и Дени есть телепатическая связь, — объясняет Уильямс. — Будь у них взаимопонимание на таком уровне, то, скорее всего, они влюбились бы друг в друга». При этом Уильямс подчеркнула, что эта линия не будет центральной.

В центре сюжета «Новых мутантов» — пятеро подростков, пациентов загадочной клиники. Они оказались здесь из-за своих уникальных способностей, которые постоянно угрожают жизням окружающих. Два парня и три девушки рассчитывали получить помощь, но вместо этого стали жертвами жестокого и пугающего эксперимента. Чтобы выжить, ребята должны научиться контролировать свои мутации.

Источники: EW

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