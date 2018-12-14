«Я не ожидал»: Кит Харингтон о своей номинации на «Золотой глобус»

9 декабря Ассоциация иностранной прессы объявила номинантов на премию «Золотой глобус». Финальный сезон «Игры престолов» отметили всего один раз — за роль Кита Харингтона. В разговоре с The Hollywood Reporter актер поделился впечатлениями от новости: «Я чувствую себя престольцем, сидящим за столом в полном одиночестве».

«Я не ожидал, что номинируют меня. Думал, могут сериал. Я был дома, разучивал реплики, и вдруг мне позвонили агенты. Это было очень неожиданно и приятно, — признается актер. — Каждый раз, когда я готов попрощаться с этим сериалом, возникает что-то, что мне о нем напоминает. Этот момент из таких».

Кроме того, Харингтон остался доволен тем, как сценаристы завершили линию Джона Сноу. «По мне, для него это идеальный финал. Он оказался там, где мне хотелось бы его видеть. Я не хотел, чтобы он занял трон или погиб. Я хотел, чтобы он был на Севере, где ему и место».

Финал «Игры престолов» вышел в апреле и был неоднозначно принят критиками и фанатами. Тем не менее это не помешало сезону победить в номинации «Лучший драматический сериал» на «Эмми-2019» и стать лидером по числу наград (10 статуэток). Кроме того, финал шоу стал самым обсуждаемым сериалом в Twitter в 2019 году.

Источник: THR



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