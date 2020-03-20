Эмилия Кларк осталась разочарована финалом «Игры престолов»

В интервью The Sunday Times Эмилия Кларк призналась, что осталась разочарована последними сериями «Игры престолов». Актрису не устроило, как сценаристы обошлись с судьбой ее героини Дейенерис Таргариен, которая погибла от рук Джона Сноу.

«Мне было жаль ее. По-настоящему жаль, — признается Кларк. — И да, меня раздражало, что Джон Сноу избежал каких-либо последствий. Ему сошло с рук убийство в буквальном смысле».

Тем не менее Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, ранее заявил, что ему все понравилось. «По мне, для него это идеальный финал. Он оказался там, где мне хотелось бы его видеть», — признался актер в одном из интервью.

По мнению Кларк, другой недостаток связан с укороченным форматом последнего сезона. Актриса считает, что шести эпизодов было мало для финала шоу, и сценаристы не успели уделить больше времени развитию героев.

Кларк также добавила, что для нее особенно важно мнение поклонников. «Мне всегда небезразлично мнение фанатов, ведь мы снимаем сериал для них, и именно они делают нас успешными». Сейчас зрительский рейтинг финала «Игры престолов» на Metacritic равен 4,1/10 — это худший показатель среди всех сезонов шоу.

Недавно другая актриса «Игры престолов», Софи Тёрнер, рассказала, что так и не досмотрела финальный сезон. Одной из причин стали зрители, которые активно критиковали последние серии в интернете.

Источник: JoBlo