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Софи Тернер не досмотрела финал «Игры престолов» из-за критики в интернете

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В интервью журналу Elle Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в «Игре престолов», призналась, что так и не досмотрела финальный сезон сериала. По словам актрисы, одной из причин стали зрители, активно критиковавшие последние эпизоды в интернете.

«Я не видела его целиком. Я начала смотреть, когда вышел финальный сезон, и планировала глянуть остальные серии. Но затем я отстала и вскоре начала читать эти комментарии, — вспоминает Тернер. — Мне кажется, невозможно, чтобы концовка понравилась абсолютно всем. Особенно когда речь идет о шоу, которое длилось почти 10 лет. У людей так много идей по поводу финала. Невозможно угодить всем фанатам».

Тернер также добавила, что только после финальных серий осознала всю важность «Игры престолов» для себя и всей телеиндустрии.

«Теперь, когда все закончилось, я начинаю осознавать, насколько невероятно это было, каким откровением это стало для телевидения, — говорит актриса. — Я такая: „Господи, да мне же очень повезло“. Когда это происходит, ты не осознаешь, что причастен к чему-то великому. Люди вокруг тебя. Атмосфера. То, как они работали. У меня уже не будет ничего подобного. Ничто уже не будет как прежде. И только сейчас я это понимаю».

Тернер не единственная звезда «Игры престолов», не посмотревшая финал шоу вместе со всем миром. В сентябре 2019 года Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, рассказал, что не видел последний сезон целиком. Впрочем, в декабре актер признался, что доволен судьбой своего героя, несмотря на критику фанатов.

Все восемь сезонов «Игры престолов» прямо сейчас доступны для просмотра по подписке «КиноПоиск + Амедиатека». На КиноПоиск HD сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает короткую справку о персонажах.

Источник: Elle

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