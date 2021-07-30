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Крупным планом

Подкаст«Последняя дуэль» и «Дом Gucci»: почему Ридли Скотт все еще великий режиссер

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Как «Последняя дуэль» использует прием ненадежного рассказчика в духе «Расёмона»? Почему средневековая история об изнасиловании и сегодня актуальна? «Дом Gucci» — это психологическая трагедия или кэмповая сатира? И в каких фильмах Ридли Скотт уже прописывал образы сильных женщин и обращался к теме насилия?

Адам Драйвер и Мэтт Дэймон
Джоди Комер
Адам Драйвер
Мэтт Дэймон и Джоди Комер
Мэтт Дэймон
Леди Гага и Винсент Риотта
Джаред Лето, Флоренс Эндрюс, Адам Драйвер, Леди Гага, Аль Пачино
Аль Пачино
Леди Гага и Адам Драйвер
Джереми Айронс
Леди Гага

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

В этом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают два новых фильма Ридли Скотта и разбирают, как режиссер мастерски использует возможности киноязыка и чередует приемы разных жанров. О реальной истории в основе «Последней дуэли» и оперной основе «Дома Gucci» рассказывает Ксения Реутова, кинокритик и ведущая подкаста о немецком кино «Покалигарим».

В новогодние каникулы мы собираемся выпустить эпизод о франшизе «Гарри Поттер» и хотим включить в него отзывы и истории наших слушателей. За что вы любите серию фильмов о Хогвартсе? Возможно, у вас есть какие-то смешные или трогательные истории? Отправить аудиосообщение можно, воспользовавшись ботом в Telegram — KpAudioBot (он же поможет вам правильно записать аудио). Вам не нужно никак готовиться к записи, достаточно будет просто записать голосовое сообщение в интерфейсе Telegram. Постарайтесь уложиться в минуту!

У нашего подкаста есть Telegram-канал! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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Смешные истории из жизни очень богатых москвичей. Продолжение комедии по мотивам рассказов Александра Цыпкина
В главных ролях:Павел Деревянко, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Аглая Тарасова и др.
Режиссер:Роман Прыгунов
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