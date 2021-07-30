«Последняя дуэль» и «Дом Gucci»: почему Ридли Скотт все еще великий режиссер

В этом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают два новых фильма Ридли Скотта и разбирают, как режиссер мастерски использует возможности киноязыка и чередует приемы разных жанров. О реальной истории в основе «Последней дуэли» и оперной основе «Дома Gucci» рассказывает Ксения Реутова, кинокритик и ведущая подкаста о немецком кино «Покалигарим».

В новогодние каникулы мы собираемся выпустить эпизод о франшизе «Гарри Поттер» и хотим включить в него отзывы и истории наших слушателей. За что вы любите серию фильмов о Хогвартсе? Возможно, у вас есть какие-то смешные или трогательные истории? Отправить аудиосообщение можно, воспользовавшись ботом в Telegram — KpAudioBot (он же поможет вам правильно записать аудио). Вам не нужно никак готовиться к записи, достаточно будет просто записать голосовое сообщение в интерфейсе Telegram. Постарайтесь уложиться в минуту!

У нашего подкаста есть Telegram-канал! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.