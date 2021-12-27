«Сандэнс» почти закончился! Мы выбрали 10 интересных фильмов оттуда по версии критиков

Важнейший американский фестиваль независимого кино «Сандэнс» проходит в этом году с 20 по 30 января. Изначально формат мероприятия предполагался смешанный (онлайн и офлайн), но из-за роста числа заражений омикрон-штаммом коронавируса в США смотр полностью мигрировал в онлайн. Мы выбрали десять любопытных фильмов из программы и подсмотрели, что про них писала зарубежная пресса.

Чем интересен: Дебютная работа Джесси Айзенберга с Финном Вулфхардом и Джулианной Мур. Фильм снят по одноименной аудиокниге Айзенберга, которая вышла в прошлом году.

О чем фильм: Эвелин (Мур) руководит приютом для жертв домашнего насилия и помогает людям справляться с тяжелыми ситуациями. Однако сама Эвелин не может найти общий язык с сыном Зигги (Вулфхард). Героиня отчаянно пытается достучаться до него и наладить контакт, но у нее ничего не выходит. Из-за этого Эвелин начинает проводить все больше времени с мальчиком по имени Кайл (Билли Брайк), который живет в приюте.

Что пишут критики: Журналисты в основном хвалят фильм, отмечая, что он выглядит трогательным и актуальным. Айзенберг же проявил себя не только как многообещающий режиссер, но и как сценарист. В фильме поднимается множество тем (абьюз, проблемы отцов и детей, альтруизм), но Айзенбергу не удается уделить каждой достаточно времени. Возможно, всему виной небольшой хронометраж в 88 минут.

Чем интересен: Документальный триптих об одном из самых талантливых и заметных музыкантов наших дней. Создатели фильма — Кларенс «Куди» Симмонс и Чике Оза. Совместно с ними Канье снимал клипы на песни «Jesus Walks» и «Through the Wire». На фестивале показали версию, смонтированную создателями фильма, хотя недавно музыкант потребовал, чтобы ему предоставили права на финальный монтаж. Сервис ведет переговоры с его командой, но неизвестно, когда может выйти версия, сделанная Уэстом.

О чем фильм: В ленту вошли архивные материалы, отснятые за последние двадцать лет. Сюжет охватывает все ключевые события из жизни рэпера — от смерти матери до его президентской гонки.

Что пишут критики: Фильм порадует зрителей, которые хотят узнать больше деталей из жизни исполнителя, особенно про его отношения с матерью. «Пять часов пролетают как один, и кажется, что фильм мог бы удержать мое внимание еще минимум десять таких часов. Jeen-yuhs оставляет после себя не столько вопрос о том, как всем уже спрятаться и убежать от упоминания Канье Уэста в нашем инфополе, а о том, как бы Канье Уэсту убежать от самого себя», — резюмирует Дэвид Эрлих для IndieWire.

Чем интересен: Триллер от режиссера «Искусство самообороны» Райли Стернса с Карен Гиллан и Аароном Полом в лучших традициях «Черного зеркала».

О чем фильм: Узнав о смертельном диагнозе, Сара (Гиллан) решается создать свой клон. Последние дни она посвятит обучению клона тому, как быть Сарой, когда ее не станет.

Что пишут критики: В каждой второй рецензии хвалят Карен Гиллан, которая удачно играет одновременно двух персонажей с разными характерами, а про Райли Стернса пишут, что он превратил сюжет о депрессии и разочаровании в смешное кино о противостоянии смерти и рассказ о самовосприятии. Dual отражает ту тревогу, с которой многие люди столкнулись из-за пандемии коронавируса.

«Мы встретились в виртуальной реальности»

Чем интересен: Документальный фильм, полностью снятый в виртуальной реальности, внутри многопользовательской онлайн-игры «VRChat».

О чем фильм: Режиссер Джо Хантинг начал следить за аватарами в игре, напоминающими всевозможных аниме-героев (тут есть маппет лягушонок Кермит и Гизмо из «Гремлинов»), во время локдауна в 2020 году, когда люди из-за одиночества активно переходили в цифровой мир. С тех пор игроки создали целые сообщества. Среди пользователей — танцовщица из Лондона, которая благодаря «VRChat» нашла друга в Майами, а также глухонемая пара, которая тоже познакомилась в игре, в сообществе, где люди общаются языком жестов.

Что пишут критики: Автор The Hollywood Reporter считает, что док перевернет представление зрителей о состоянии виртуальной реальности в 2022 году. Но неподготовленному зрителю будет сложно понять, какие миры есть в «VRChat» и как они функционируют. Еще зрители отмечают, что его непривычно смотреть, так как аватары часто зависают или прерывисто двигаются.

Чем интересен: Скандинавский боди-хоррор в цветочно-пастельных декорациях. Дебют Ханны Бергхольм.

О чем фильм: Семья живет в идеальном доме, как из каталога IKEA, делает селфи на диване и вместе готовит завтрак. Мама-видеоблогер тиранично заставляет детей поддерживать статус образцовой семьи. Ее дочь Тинья, 12-летняя гимнастка, находит в лесу птичье яйцо и втайне приносит домой. Вскоре оно вырастает до гигантских размеров, а из него вылупляется глазастое нечто и начинает рушить семейную идиллию.

Что пишут критики: В рецензиях отдельно отмечают самого монстра — «причудливое аниматронное существо, которое напоминает модели из „Чужого“ и „Парка Юрского периода“». А еще добавляют, что в последнее время достойные хорроры снимают именно женщины-режиссеры (вспомним «Титан» Жюлии Дюкурно). Variety называет фильм чем-то средним между «Красотой по-американски» и «Инопланетянином» в стиле Йоргоса Лантимоса.

Чем интересен: Комедия Лины Данэм, первая ее большая работа после «Девочек» (и первый полнометражный фильм после 12-летнего перерыва). Данэм тут выступила в качестве сценаристки, режиссера и актрисы.

О чем фильм: 26-летняя Сара Джо (Кристин Фросет) живет на окраине Голливуда с выпивающей матерью, бывшей актрисой (Дженнифер Джейсон Ли), и сестрой (Тейлор Пейдж). В 15 лет Саре экстренно провели гистерэктомию, из-за этого у нее началась менопауза и остановилось половое развитие. У Сары еще ни разу в жизни не было секса, но она очень хочет это изменить.

Что пишут критики: The Guardian называет комедию «неуклюжей» и «недооцененной» из-за невыразительной главной героини, но отмечает режиссерское мастерство Данэм, особенно в съемке постельных сцен. За это же ее хвалил Variety вместе со смелостью выбранных тем, но все равно издание считает Sharp Stick первым промахом в карьере постановщицы.

Чем интересен: Драмеди Купера Рэффа, который снял свой дебютный фильм «Вписка» в 22 года. В главных ролях — он сам и Дакота Джонсон. Картину купила Apple.

О чем фильм: Вернувшись домой из колледжа, 22-летний Эндрю (Рэфф) работает в общепите. После бар-мицвы младшего брата он начинает проводить аналогичные мероприятия для остальных. Так он знакомится с 29-летней матерью-одиночкой Домино (Джонсон), которая воспитывает дочь с аутизмом, Лолу, и помогает им. Название — отсылка к треку «Cha Cha Slide» DJ Casper, который в 2000-е ставили на бар-мицве.

Что пишут критики: Второй фильм Рэффа получился слабее первого. «В фильме нет ни одного поворота или персонажа, который удивил бы вас», — заключает The Guardian. IndieWire называет Cha Cha Real Smooth похожим на комедии с Джимом Керри, а Variety считает, что фильм «неплох и талантлив, но оставляет после просмотра смешанные чувства».

Чем интересен: Документальный триллер о неудачном покушении на оппозиционера Алексея Навального. Ленту сняли журналисты CNN для HBO Max, в России права на показ фильма не приобретали.

О чем фильм: Декабрь 2020 года. Навальный, лечащийся в Германии после отравления веществом «Новичок», отвечает на вопросы журналиста-расследователя Христо Грозева (первый их них — «Если вас убьют, какое послание вы оставите людям из России?»). С помощью Грозева Навальный, представившись другим человеком, звонит людям, которые предположительно организовали покушение.

Что пишут критики: IndieWire сравнивает док с фильмами про Борна, шпионским романом в реальности. По мнению автора, основная идея фильма заключается в том, что «авторитарные правительства так же боятся своего народа, как и народ их». Автора The Guardian изумил голливудский сюжет дока, Variety считает его обязательным к просмотру, а The Hollywood Reporter называет «тревожным» и «печальным».

Чем интересен: Документалка о феномене TikTok (не путать с мюзиклом с Эндрю Гарфилдом «Тик-так… БУМ!»).

О чем фильм: Представители поколения Z, журналисты и эксперты пытаются разобраться, как приложение стало культурным феноменом. Рассматривают TikTok с точки зрения влияния на поп-культуру, работы алгоритмов и кибербезопасности. В числе героев — бьюти-блогер Фероза Азиз, которую платформа заблокировала после высказывания о пытках уйгуров в Китае, битбоксер Spencer X, добившийся успеха благодаря TikTok, а также активистка Дежа Фокс, занимающаяся репродуктивными правами. Это вторая работа Шалини Кантайи, показанная на фестивале. Два года назад она привезла туда док о расовой предвзятости в системе для распознавания лиц, о работе алгоритмов и искусственного интеллекта.

Что пишут критики: Почти все рецензии подчеркивают, что это широкое, но не исчерпывающее исследование TikTok (за полтора часа, что идет фильм, уместить все вряд ли возможно). В ленте не оценивают платформу, а дают слово разным людям, которые с ней взаимодействуют.

Чем интересен: Британский ремейк драмы «Жить» Акиры Куросавы с Биллом Найи и Эйми Лу Вуд из «Сексуального просвещения». Сценарист — лауреат Нобелевской премии по литературе Кадзуо Исигуро. Художница по костюмам — трехкратная лауреатка «Оскара» Сэнди Пауэлл («Авиатор», «Молодая Виктория», «Влюбленный Шекспир»).

О чем фильм: Как и в оригинале, действие происходит в 1950-е годы, только вместо Японии — Великобритания. Мистер Уильямс (Найи) — тихий госслужащий, который многие годы не может смириться со смертью жены. Он узнает, что смертельно болен, и пытается провести насыщенно остаток жизни.

Что пишут критики: Несмотря на то, что ремейк мало что приносит нового, Deadline называет британскую версию удачной, отмечает работу Билла Найи, идеально подобранного на роль, и приходит к выводу, что Куросава оценил бы ремейк. В IndieWire считают, что ремейк не получилось сделать таким же запоминающимся, как оригинал, вдобавок там меньше эмоционального напряжения.