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Что смотреть дома: 2-й сезон «Засланца из космоса», «Энканто», спин-офф «Ледникового периода»

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Возвращение комедийного хита про инопланетянина под прикрытием, главный претендент на анимационный «Оскар», костюмная драма с Синтией Никсон — рассказываем о главных новинках российских и зарубежных стримингов на этой неделе.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Засланец из космоса», 2-й сезон

Продолжение комедии с Аланом Тьюдиком

Где смотреть: Кинопоиск

Живущий в городишке рядом с Колорадо доктор Гарри Вендершпигль (Тьюдик) не тот, за кого себя выдает. На самом деле, это инопланетянин, которого отправили на Землю убить все человечество. Но постепенно он проникается симпатией к людям и в финале первого сезона отказывается от своей миссии и улетает. В новых сериях зрители узнают, что заставило его вернуться.

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«Энканто»

Красочный мюзикл о Колумбии и силе заурядности

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi

В колумбийских горах живет семейство Мадригаль, где каждый с рождения наделен особым даром — пленяющей красотой, небывалой силой или умением говорить с животными. Однако магия уходит из этих мест, и понять, что случилось, может только Мирабель — первая в роду, у кого нет никаких необычайных талантов и способностей.

«Энканто» всерьез претендует на то, чтобы побороться за анимационный «Оскар» с «Лукой». Создатели прорывного проекта — авторы «Зверополиса» Джаред Буш и Байрон Ховард, работавшая над «Призраками дома на холме» Чариз Кастро Смит и Лин-Мануэль Миранда («Гамильтон», «Тик-так…Бум!»).

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«Ледниковый период: Приключения Бака»

Ласка и опоссумы против динозавров

Где смотреть: Disney+

Братья-опоссумы Эдди и Краш попадают в Заброшенный мир, где доминируют динозавры. На помощь им приходит неугомонный искатель приключений — одноглазая ласка Бак. Вместе им предстоит сделать Заброшенный мир безопасным для всех видов.

«Приключения Бака» — первый за шесть лет мультфильм во вселенной «Ледникового периода». Лицо спин-оффа — харизматичный Бак, говорящий голосом Саймона Пегга. Персонажи оригинальной тетралогии тоже появятся.

«Позолоченный век», 1-й сезон

«Аббатство Даунтон» в декорациях Америки конца XIX века

Где смотреть: Амедиатека

1882 год. После смерти разорившегося генерала его дочь Мэриэн Брук (Луиз Джейкобсон) вынуждена переехать в Нью-Йорк к старомодным тетушкам (Кристин Барански и Синтия Никсон). Здесь чопорная аристократия борется с нуворишами (Морган Спектор и Кэрри Кун), которые очень хотят попасть в высший свет. Создатель «Аббатства Даунтон» Джулиан Феллоуз задумывал американский спин-офф своего хита, но в итоге «Позолоченный век» превратился в самостоятельный проект.

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«Вечеринка», 1-й сезон

Встреча выпускников перерастает в поиски убийцы

Где смотреть: Apple TV+

Одноклассники собираются на вечеринку, чтобы вспомнить былое и посмотреть, кто кем стал спустя годы после выпуска. Хвастовство внезапно прерывается убийством. «Вечеринка» — режиссерский дебют Кристофера Миллера («Мачо и ботан», «ЛЕГО Фильм»); его постоянный соавтор Фил Лорд — один из сценаристов и продюсеров. В кадре — звезды комедии Бен Шварц, Джэми Деметриу, Эшли Дьюлени и Зои Чао, а также Дэйв Франко.

«Падение»

Пронзительная тайваньская драма о матери и дочери

Где смотреть: Netflix — c 29 января

Сяо Джин (Джингл Ван) живет вместе с матерью Пин Вэн (Алисса Чиа) в высотном доме. Муж Пин ушел несколько лет назад, семья в долгах, но она продолжает верить, что все наладится. На карантине отношения между героинями начинают портиться, но, когда у Пин диагностируют психическое расстройство, мать и дочь становятся ближе. «Падение» Чун Мунхуна — это, по сути, оптимистичная версия «Нелюбви» Звягинцева. Фильм показывали на Венецианском кинофестивале в секции «Горизонты».

«Обитель зла: Раккун-Сити»

Новая экранизация культового зомби-хоррора

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi

1998 год. Клэр Редфилд (Кая Скоделарио) возвращается в Раккун-Сити, откуда сбежала в детстве. Встречу с братом-полицейским Крисом (Робби Амелл) омрачает зомби-апокалипсис, спровоцированный опытами корпорации Umbrella.

«Раккун-Сити» — более аутентичная экранизация культовой серии видеоигр «Resident Evil», чем франшиза Пола У. С. Андерсона. Режиссер «Синей бездны» Йоханнес Робертс бережнее относится к первоисточнику — честному хоррору категории Б. В иконических для серии ролях Джилл Валентайн и Альберта Вескера — Ханна Джон-Кэймен из «Человека-муравья и Осы» и Том Хоппер из «Академии „Амбрелла“».

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«Женщина в доме напротив девушки в окне», мини-сериал

Кристен Белл в пародийном клаустрофобном триллере

Где смотреть: Netflix

Анна (Белл) в раздрае после расставания и коротает вечера с вином у окна. Однажды она видит, как симпатичный сосед из дома напротив, возможно, совершает убийство.

«Женщина в доме» иронизирует над популярным сюжетом об одинокой женщине с алкогольной зависимостью, которая становится свидетельницей преступления, но никто ей не верит. Режиссер мини-сериала — Майкл Леманн, 30 лет назад дебютировавший культовой черной комедией о школьниках «Смертельное влечение».

«Неймар: Идеальный хаос», мини-сериал

Супергеройский портрет звезды ПСЖ и сборной Бразилии

Где смотреть: Netflix

Неймар да Силва Сантос Жуниор — один из самых известных и высокооплачиваемых спортсменов мира. Ярчайшая звезда современной Бразилии, которую, разумеется, все время сравнивают с Пеле. Впрочем, сам Неймар видит себя Бэтменом — супергероем, который превозмог трудности ради высшей цели. В глазах незнакомцев он, скорее, выглядит Джокером — симулянтом, позером и гедонистом. Разобраться в его внутреннем мире решил документалист Дэвид Чарльз Родригес.

«Не совсем Голливуд: Потрясающая, нераскрытая история австралийского эксплуатационного кино»

Тарантино и другие киноманы признаются в любви к безбашенным фильмам

Где смотреть: Mubi

Большой ценитель эксплуатационного кино Марк Хартли рассказывает о новой волне в Австралии, которая случилась на 10 лет позже, чем во Франции, США или Японии. Когда Новый Голливуд уже приказал долго жить, дикие, но симпатичные фильмы Зеленого континента ворвались на мировую арену. «Пикник у висячей скалы», «Фантазм», «Безумный Макс» очаровали синефилов по всему миру, и теперь те объясняют, за что полюбили эти и другие образцы жестокого, эротичного и бюджетного кино.

Автор: Алексей Филиппов

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Принц и сын бунтаря пытаются занять свое место в жестоком мире. Начало фэнтези-саги по бестселлерам Веры Камши
В главных ролях:Анар Халилов, Денис Нурулин, Павел Крайнов, Юрий Чурсин, Сергей Горошко, Сергей Гилев, Валентина Ляпина
Режиссер:Евгений Невский
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