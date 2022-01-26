Что смотреть дома: 2-й сезон «Засланца из космоса», «Энканто», спин-офф «Ледникового периода»

Братья-опоссумы Эдди и Краш попадают в Заброшенный мир, где доминируют динозавры. На помощь им приходит неугомонный искатель приключений — одноглазая ласка Бак. Вместе им предстоит сделать Заброшенный мир безопасным для всех видов.

«Приключения Бака» — первый за шесть лет мультфильм во вселенной «Ледникового периода». Лицо спин-оффа — харизматичный Бак, говорящий голосом Саймона Пегга. Персонажи оригинальной тетралогии тоже появятся.

