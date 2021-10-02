Что смотреть дома: 3-й сезон «Голяка», мини-сериал «Дюна», «Пингвины моей мамы»

Возвращение британской криминальной комедии, телевизионный эпос по роману Фрэнка Герберта и свежий проект Наталии Мещаниновой — рассказываем про самые интересные новинки российских и зарубежных стримингов.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Голяк», 3-й сезон
Продолжение народного хита с Джозефом Гилганом
Где смотреть: КиноПоиск
Винни (Гилган) выходит из тюрьмы и пытается не нарушать закон вместе со своей бандой хотя бы несколько минут. Полуавтобиографическая гоп-комедия, придуманная самим Гилганом и сценаристом «Бесстыжих» Дэниэлом Блоклхёрстом, становится все масштабнее: в третьем сезоне будет восемь серий, то есть на две больше, чем раньше.
«Дюна», мини-сериал
Еще одна экранизация культового романа
Где смотреть: КиноПоиск
Галактическая империя целиком зависит от планеты Арракис (она же Дюна). Только здесь можно добывать пряность, которая обеспечивает межзвездные перелеты. Именно на Дюне развернется сражение благородных Атрейдесов, которых сюда отправил сам император, и прежних хозяев планеты — злокозненных Харконненов.
В отличие от блокбастера Дени Вильнёва, мини-сериал Джона Харрисона, выпущенный в 2000 году, охватывает сагу Герберта целиком. Среди известных лиц в кадре — Уильям Хёрт (Лето Атрейдес) и Алек Ньюман (Пол). Также на КиноПоиске появилось продолжение этой истории — «Дети Дюны».
«Пингвины моей мамы», 1-й сезон
Комедия о школьнике-стендапере
Где смотреть: KION
Гоше (Макар Хлебников) — 15 лет, и он решает бороться с трудностями пубертата при помощи стендап-комедии. Изливать душу незнакомцам проще, чем родным: мама и папа (Александра Урсуляк и Алексей Агранович) усыновили еще троих детей, и Гоша лишился комнаты.
Новый сериал Наталии Мещаниновой («Сердце мира», «Обычная женщина») обращается к феномену отечественной стендап-сцены — молодой, дикой и симпатичной. Над сценарием вместе с постановщицей работали комики Сергей Орлов, Саша Малой, Евгений Сидоров и Михаил Кострецов, а также документалистка Зака Абдрахманова.
«Трудные подростки», 3-й сезон
Трагикомедия о российских зумерах
Где смотреть: more.tv
Отсидев за пьяную драку, футболист Антон Ковалев (Никита Волков) хочет вернуться в большой спорт. Его путь лежит через работу с футбольной командой центра реабилитации трудных подростков. В третьем сезоне своего рода российской версии «Эйфории» появятся новые лица. Директора в исполнении Александра Лыкова сменит героиня Екатерины Молоховской, которая ненавидит футбол, а молодежная сборная шоу пополнится Анастасией Красовской из «Герды», получившей за первую большую роль приз фестиваля в Локарно.
«Призраки», 1-й сезон
Молодожены против прозрачных мертвецов
Где смотреть: Амедиатека — с 8 октября
Молодой чете достается по наследству ветхий особняк. Элисон и Майк (Шарлотта Ричи и Кайелл Смит-Байноу) решают не продавать развалюху, как советует юрист, а отремонтировать здание и открыть отель. Жильцы уже есть: это ватага привидений и духов разных эпох, которых Элисон начинает видеть после падения из окна. К 2021 году британские «Призраки» стали настолько популярны, что уже в этом году выйдет американский ремейк.
«В твоем доме кто-то есть»
Слэшер о школьниках и их тайнах
Где смотреть: Netflix
Макани (Сидни Парк) переехала с Гавайев в Небраску, чтобы пожить с бабушкой и окончить школу. Конец учебного года обещает быть жарким: в небольшом городке объявился маньяк, который убивает будущих выпускников, наряжаясь в маски их жертв. У учеников оказывается подозрительно много жутких секретов, и Макани хочет найти убийцу раньше, чем всплывет ее тайна. «В твоем доме» снял Патрик Брайс — режиссер культовой дилогии «Ублюдок» с Марком Дюплассом, а спродюсировали Шон Леви («Очень странные дела») и Джеймс Ван (франшиза «Пила», вселенная «Заклятия»).
«Маппеты: Особняк с привидениями»
Классическая кукольная комедия
Где смотреть: Disney+
Гонзо и Пепе заносит в загадочный особняк, где обитают привидения и ведьмы (Тараджи П. Хенсон), конферансье (Кермит с усами) и несмешные светящиеся комики (медвежонок Фоззи), гадалки (мисс Пигги) и прочая нечисть. Хеллоуинский эпизод «Маппет-шоу» мог выйти 30 лет назад: после смерти создателя веселых кукол Джима Хенсона его сын Брайан придумал цикл праздничных передач, и в канун Дня всех святых должен был появиться первый. Идею много раз реанимировали, но только сейчас смогли реализовать. В качестве гида по особняку появится Уилл Арнетт. Дэнни Трехо сыграет призрака заключенного, а также прозвучит голос покойного Эдварда Эснера, ветерана шоу.
«Оборотни внутри»
Герметичный комедийный хоррор
Где смотреть: КиноПоиск, Okko, ivi
В заштатном городишке Биверфилд новый шериф — добряк Финн (Сэм Ричардсон). Вокруг горы. Каждый житель — тот еще персонаж, а когда снегопад отрезает населенный пункт от остального мира, появляется еще и оборотень. Община собирается в гостевом доме, чтобы найти монстра.
Режиссер Джош Рубен продолжает травить жуткие и смешные истории в замкнутых пространствах. В прошлом году он снял «Напугай меня», где страшилками обменивались писатели. В «Оборотнях» еще сильнее дух Агаты Кристи, а в обитателях Биверфилда можно узнать Сару Бёрнс («Большая маленькая ложь»), Майкла Чернуса («Госпожа Америка») и Харви Гильена («Чем мы заняты в тени»).
«Матери»
Страх и материнство в Калифорнии
Где смотреть: Amazon Prime
1970-е, Калифорния. Молодая пара переезжает в мексиканскую коммуну. Бето (Теноч Уэрта) получил здесь работу, а Диана (Ариана Гуерра) ждет ребенка. В таких обстоятельствах их и настигнут призраки прошлого. Полнометражный дебют Райана Сарагосы входит в ежегодный хоррор-цикл, который под Хеллоуин готовит студия Blumhouse. В паре с «Матерями» на этой неделе выходит «Поместье».
«З/Л/О 94»
Пять хоррор-историй от мастеров жанра
Где смотреть: Shudder
Спецназ врывается на склад, чтобы накрыть подпольную нарколабораторию, а находит жуткий видеосалон. На телевизорах проигрываются устрашающие ролики: на одном — видеодневник ученого, который хочет создать биомеханическую форму жизни, на другом — репортеры, забравшиеся в канализацию за городской легендой. Среди прочих над новым выпуском хоррор-альманаха, выполненным в традиции found footage, работали Дэвид Брукнер («Ритуал» и недавний «Дом на другой стороне»), Дженнифер Ридер («Ножи и кожа») и Тимо Тьяджанто (индонезийская трилогия «Пока дьявол не позовет» и «Рейд: Пуля в голове»).
Автор: Алексей Филиппов