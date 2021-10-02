Что смотреть дома: 3-й сезон «Голяка», мини-сериал «Дюна», «Пингвины моей мамы»

Гоше (Макар Хлебников) — 15 лет, и он решает бороться с трудностями пубертата при помощи стендап-комедии. Изливать душу незнакомцам проще, чем родным: мама и папа (Александра Урсуляк и Алексей Агранович) усыновили еще троих детей, и Гоша лишился комнаты.

Новый сериал Наталии Мещаниновой («Сердце мира», «Обычная женщина») обращается к феномену отечественной стендап-сцены — молодой, дикой и симпатичной. Над сценарием вместе с постановщицей работали комики Сергей Орлов, Саша Малой, Евгений Сидоров и Михаил Кострецов, а также документалистка Зака Абдрахманова.

