«Разжимая кулаки», «Голяк» и «Бэтвумен»: 17 премьер на КиноПоиске в октябре

Британские хулиганы, супергерои DC, вампиры и виолончелисты — рассказываем о самых интересных новинках месяца в онлайн-кинотеатре, посмотреть которые можно в Плюсе.
Главные хиты
«Голяк», 3-й сезон
Премьера: 7 октября
Приключения банды мелких воришек из английской глубинки продолжаются. Главарь банды, харизматичный Винни (Джозеф Гилган), в этом сезоне выходит из тюрьмы, но завязывать с криминальным прошлым не собирается. Героев ждут очередные столкновения с полицией и мафией, еще более безумные приключения и преступления, включая похищение лошади. Джозеф Гилган написал эту черную комедию в духе Гая Ричи по мотивам собственной жизни: в юности он также состоял в группировках, воровал, употреблял наркотики и лечился (и до сих пор лечится) у психиатра.
«Разжимая кулаки»
Премьера: 23 октября
Победитель Каннского фестиваля в программе «Особый взгляд». Ученица Сокурова Кира Коваленко сняла драму о девушке Аде (Милана Агузарова), которая вместе с отцом и братьями после трагических событий переехала в маленький шахтерский городок в Северной Осетии. Отец воспитывает детей в строгости, и его любовь слишком похожа на постоянный контроль. Старший сын Аким уже сбежал из дома в Ростов на заработки, и Ада хочет последовать его примеру. Но разомкнуть объятия отца — буквально и метафорически — окажется не так-то просто.
«Струны», 1-й сезон
Премьера: 28 октября
Четверо студентов-виолончелистов из Гнесинки решают стать квартетом, после того как случайное видео их совместной игры стало вирусным. Популярность музыкантов растет, но им необходимо не только давать концерты, но и готовиться к престижному международному конкурсу. Помогает студентам новый педагог — знаменитый музыкант Константин Багрицкий (Артем Ткаченко), который со скандалом уволился из Нью-Йоркского симфонического оркестра. Первые три эпизода сериала выйдут 28 октября, далее он будет выходить по четвергам по три серии в неделю.
Новые сериалы
«Кентервильское привидение», 1-й сезон
Премьера: октябрь-ноябрь
Современная версия сказки Оскара Уайльда об американском миллиардере. купившем в Великобритании замок с привидением. Поначалу чрезмерная материалистичность жителей Нового Света едва не губит призрак сэра Симона де Кентервиля, но позже ему и семье удается найти общий язык. Гораздо сложнее будет наладить добрые отношения с соседями — чопорными британскими аристократами. Главные роли сыграли сыграли Джеймс Лэнс («Тед Лассо») и Энтони Хэд («Баффи — истребительница вампиров»).
«Сшиватель», мини-сериал
Премьера: октябрь-ноябрь
Британская экранизация одноименного триллера Дэниэла Коула о маньяке, который сшивает кукол из тел людей. Одну такую куклу находит полиция, и тогда маньяк обнародует список следующих жертв. А в нем — ведущий расследование детектив Нейтан Роуз. Главные роли сыграли Генри Ллойд-Хьюз («Нерегулярные части»), Талисса Тейшейра («Тригонометрия») и Люси Хейл («Милые обманщицы»). Создатели описывают этот шестисерийный проект как триллер о современном Фаусте.
Новые фильмы
«Холостяк на свадьбе»
Премьера: 16 октября
Французская комедия Лорана Тирара («Сердцеед») о заядлом холостяке Адриане (Бенжамен Лаверн), которого родственники просят подготовить тост для свадьбы сестры. Адриан ненавидит свадьбы и выступления на публике, к тому же он недавно расстался с подругой и чувствует себя ужасно. Но родне не откажешь, и теперь задача Адриана — не испортить свадьбу сестры и не спровоцировать скандал.
«Хорошие девочки попадают в рай»
Премьера: 20 октября
Фильм Дмитрия Месхиева («Батальонъ», «Женская собственность») с Юлией Пересильд в главной роли. От Пашки (Алесь Снопковский) ушла жена, он запил, пристрастился к таблеткам и загремел в клинику неврозов. После выписки он пытается начать жизнь заново, но получается плохо, пока однажды возле аптеки герой не встречает прекрасную незнакомку.
Новые сезоны
«Калейдоскоп ужасов», 3-й сезон
Премьера: 5 октября
Комедийная хоррор-антология от продюсера «Ходячих мертвецов» Грега Никотеро. В каждой серии герои сражаются не только с жуткими потусторонними существами, но и с монстрами внутри себя и других вполне живых людей. В сериале снимались Дэвид Аркетт («Крик»), Джанкарло Эспозито («Мандалорец»), Анна Кэмп («Идеальный голос»), Кид Кади («Мы те, кто мы есть») и другие. Первые два сезона уже доступны на КиноПоиске в озвучке студии «Кубик в кубе», третий сезон выйдет в ней же.
«Нэнси Дрю», 3-й сезон
Премьера: 9 октября
Мистический детектив по мотивам книжного цикла о 18-летней жительнице маленького городка Нэнси Дрю, чьи планы поступить в колледж рушатся из-за таинственного убийства. В нем подозревают не только местных подростков, но и саму Нэнси. Тогда она начинает собственное расследование, в ходе которого выясняется, что в деле замешаны потусторонние силы. Во втором сезоне Нэнси приблизилась к разгадке нависшего над ней древнего проклятия. В третьем создатели обещают не только расследования, но и свадьбу.
«Бэтвумен», 3-й сезон
Премьера: 14 октября
Кэти Кейн (Руби Роуз) — дочь владельца частной охранной компании и двоюродная сестра Брюса Уэйна. Когда тот не в Готэме, именно Кэти защищает город от преступности. После первого сезона Руби Роуз покинула проект, и роль Бэтвумен отошла Джависии Лесли. Ее героиня — бывшая наркозависимая Райан Уайлдер, она борется с преступниками Готэма и в третьем сезоне. Также в нем появится еще один знаменитый персонаж комиксов DC — Ядовитый Плющ (Бриджет Риган). Это будет новая версия Плюща: студентка Университета Готэма Памела Айсли превращается в злодейку после неудачного эксперимента.
«Легенды завтрашнего дня», 7-й сезон
Премьера: 14 октября
Команда супергероев из вселенной комиксов DC путешествует во времени, чтобы предотвратить ужасные преступления. В седьмом сезоне они попадают в Техас 1920-х годов и понимают, что вернуться назад в свое время они не могут.
Любимые сериалы
«Постучись в мою дверь», 2-й сезон
Премьера: 5 октября
Турецкая мелодрама о флористке Эде Йылдыз, у которой едва не сорвалось обучение в европейском университете: компания, которая должна была оплатить ее грант, разорилась. На помощь приходит молодой бизнесмен Серкан Болат. Он готов помочь Эде, но только если та притворится его невестой. Эда и Серкан так увлекаются лжероманом, что начинают нравиться друг другу по-настоящему. Первый сезон сериала уже доступен в нашем онлайн-кинотеатре.
«Наследие», 3-й и 4-й сезоны
Премьера: 15 октября
Спин-офф сериалов «Древние» и «Дневники вампира» рассказывает о Хоуп Майклсон (Даниэль Роуз Расселл), дочери вампира и оборотня и внучке злой ведьмы. Хоуп учится в школе для детей со сверхъестественными способностями, где они осваивают не только магию, но и навыки общения с людьми и себе подобными. Но главное, что им нужно понять, что в них самих сильнее — темное или светлое начало. На КиноПоиске уже можно посмотреть первые два сезона сериала, а четвертый сезон «Наследия» стартует в ноябре сразу после выхода всех серий третьего сезона.
«Чем мы заняты в тени», 3-й сезон
Премьера: октябрь-ноябрь
Сериал Джемейна Клемента и Тайки Вайтити по мотивам их же фильма «Реальные упыри» посвящен жизни трех вампиров в Нью-Йорке. Никакого гламура: Лазло, Надя и Нандор делят общий дом и решают бытовые проблемы. Их помощник Гильермо — человек, который мечтает, что и его когда-то обратят в вампиры. В новом сезоне троица должна как-то справиться с новостью, что Гильермо в прошлом был охотником на вампиров. Плюс вечная вражда с оборотнями выходит на новый уровень.
Для детей
«Приключения Пети и Волка», 2-й сезон
Премьера: 14 октября
Дружба между городским мальчиком Петей и волшебным Волком продолжается. Петя — очень добрый, тихий и отзывчивый мальчик. Волк — спокойный, ироничный, но при этом нетерпеливый и настойчивый. Он умеет перемещаться через небольшие замкнутые пространства из нашего мира в сказочный и наоборот и постоянно втягивает Петю в приключения, чтобы решать проблемы героев, о которых тот знает лишь по книжкам. Так, друзьям приходится искать свадебное платье Царевны-лягушки или лечить амнезию Деда Мороза. Автор сериала — Алексей Лебедев, один из первых сценаристов «Смешариков», а за производство отвечает легендарная студия «Союзмультфильм». Первые три эпизода нового сезона выйдут 14 октября, далее он будет выходить по одной серии в неделю.
«Малышарики», новые серии
Премьера: 18 октября
В новых сериях герои отправляются в детский сад, учатся дружить и действовать самостоятельно. А еще в мультфильме появится новый персонаж — Тигруня, любознательная и эмоциональная девочка.
«Буба», 4-й сезон
Премьера: 22 октября
Британский анимационный сериал о веселом домовом Бубе, который только знакомится с современным миром. Он всегда готов пуститься в приключение, устроить в доме какое-нибудь веселье или безобразие. Первые три сезона уже доступны в нашем онлайн-кинотеатре.
Автор: Ольга Белик