«Разжимая кулаки», «Голяк» и «Бэтвумен»: 17 премьер на КиноПоиске в октябре

Спин-офф сериалов «Древние» и «Дневники вампира» рассказывает о Хоуп Майклсон (Даниэль Роуз Расселл), дочери вампира и оборотня и внучке злой ведьмы. Хоуп учится в школе для детей со сверхъестественными способностями, где они осваивают не только магию, но и навыки общения с людьми и себе подобными. Но главное, что им нужно понять, что в них самих сильнее — темное или светлое начало. На КиноПоиске уже можно посмотреть первые два сезона сериала, а четвертый сезон «Наследия» стартует в ноябре сразу после выхода всех серий третьего сезона.