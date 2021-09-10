Сериал «Северные воды»: Колин Фаррелл убивает китов и людей

На КиноПоиске появилось пятисерийное шоу Эндрю Хэя, вдохновленное классическими приключенческими романами XIX века. Фаррелл и Джек О’Коннелл играют антагонистов, запертых на паруснике, который идет на промысел в арктические воды. Ксения Реутова Кинокритик, ведущая подкаста о немецком кино «Покалигарим»

О чем это

Недавно вернувшийся из Индии военный врач Патрик Самнер (Джек О’Коннелл) устраивается на китобойное судно «Доброволец». Капитану (Стивен Грэм) он рассказывает не слишком убедительную историю о дядюшкином наследстве, которое ожидает его через год — это время ему якобы нужно как-то скоротать. На самом же деле ситуация у Самнера печальная. В Индии он участвовал в подавлении восстания сипаев и домой приехал с посттравматическим расстройством и зависимостью от лауданума — опиумной настойки, которой его поили во время лечения тяжелого ранения в ногу.

В сказку про состоятельного дядюшку никто не верит, но на работу врача все равно берут. Самнер далеко не единственный член экипажа, которому есть что скрывать. Обманчивой является сама цель экспедиции. Команда считает, что должна наполнить трюмы китовым жиром, но в реальности он никому не нужен. Китобойный промысел стремительно теряет рентабельность, и хозяину «Добровольца» проще тайно потопить судно во льдах и получить солидную выплату от страховой компании.

На борту Самнеру не сразу удастся стать своим. Интеллектуал среди простых работяг, ирландец по происхождению (чужак вдвойне!), он будет читать в каюте Гомера, тихо блевать в ведерко при качке и вести дневник с философскими размышлениями о жизни. Однако довольно быстро герой поймет, что опасность на судне и для него, и для других представляет всего один человек — гарпунщик Генри Дракс (Колин Фаррелл), безжалостное бородатое чудовище, не ведающее морали.

Ледяная натура

Северные воды и северные земли, которые зрители видят на экране, настоящие. Сериал снимался в паковых льдах недалеко от архипелага Шпицберген. Съемочная группа провела там больше месяца. За белыми медведями следили специальные дозорные, а однажды сцену актерам испортил ворвавшийся в кадр морж. Продюсеры в интервью хвастливо говорят, что это были самые северные съемки за всю историю существования сериальной индустрии.

Предельно натуралистично сняты и эпизоды охоты. Об этом, наверное, стоит сразу предупредить чувствительную публику. Убийства показаны со всей жестокостью: вид Колина Фаррелла, вонзающего гарпун в спину кита (животное с последним выдохом выпускает высоченный фонтан крови), врезается в память надолго. При этом в «Северных водах» нет никаких сверхъестественных кошмаров. Почти все беды здесь исходят от человека. В этом главное отличие британского мини-сериала от американского «Террора», с которым его наверняка будут сравнивать. Там в первом сезоне действие тоже происходило в середине XIX века, а героями были участники морской экспедиции, пытавшейся отыскать Северо-Западный проход, соединяющий Атлантику с Тихим океаном. Но если в мистическом «Терроре» персонажи боролись с Туунбаком, вымышленной нечистью из мифологии инуитов, то в «Северных водах» все монстры говорят по-английски.

От «Моби Дика» к «Сердцу тьмы»

Джек О’Коннелл и Стивен Грэм

Сериал основан на одноименном романе Иэна Макгвайра, филолога по образованию. Его специализация — американская литература XIX века и в частности Герман Мелвилл с «Моби Диком» (отсюда и интерес к китобоям). Вслед за книгой экранные «Северные воды» несут на себе отпечаток множества литературных текстов о морской романтике, выживании и преодолении. Все типажи, из которых состоит команда судна, кажутся до боли знакомыми: амбициозный капитан, наглый первый помощник, интеллигентный доктор, прошедший войну в колониях (О’Коннелл даже внешне похож на Виталия «Ватсона» Соломина), наивный юнга. События, из которых в первых эпизодах состоит сюжет, тоже встречались в разных вариациях что у Жюля Верна, что у Роберта Льюиса Стивенсона. Удачная охота. Загадочное убийство. Страшное пророчество. Трагическое кораблекрушение.

Однако, как и в романе (а он современный, издан в 2016 году), в сериале все романтические тропы тщательно перетряхиваются и подвергаются ревизии. Не сила и отвага, а психопатия: почти в каждом эпизоде на борту происходят акты насилия. Не крепкая мужская дружба, а жесткая иерархия: за того, кто находится на самом дне пищевой цепочки, никто не вступится. Не просвещение, не «бремя белого человека», а варварское уничтожение чужой культуры и насаждение своей. Насаждение бессмысленное: англичане могут сколько угодно кичиться образованностью и христианской верой, но для выживания в Арктике им все равно нужна помощь местных. В итоге «Северные воды» оказываются ближе не к Мелвиллу, а к Джозефу Конраду, еще одному мастеру морского романа, который в том же самом XIX веке сумел разглядеть в страсти к территориальной экспансии ее темное, иррациональное начало (недаром в кино его «Сердце тьмы» переродилось в «Апокалипсис сегодня» Копполы).

Чудеса перевоплощения

Колин Фаррелл

Все эпизоды «Северных вод» написаны и сняты одним человеком. Их автор — Эндрю Хэй, талантливый британский режиссер, на счету которого есть как минимум два фестивальных хита. Первый — романтический «Уик-энд» о случайном свидании двух парней, которое оборачивается серьезным чувством. Второй — «45 лет», драма о степенной британской паре, чей многолетний брак вдруг дает трещину. В обоих фильмах были без преувеличения выдающиеся актерские работы (за роль во втором Шарлотта Рэмплинг, например, получила номинацию на «Оскар», пока единственную в карьере).

Умение работать с актерами Хэй демонстрирует и здесь. Джек О’Коннелл, которого вообще хотелось бы чаще видеть на экранах, очень хорош в роли юного врача, терзаемого видениями из прошлого. Даже пристрастие к наркотикам — поднадоевшая черта, которой теперь принято наделять каждого второго доктора — в его исполнении не выглядит повтором. Но главный аттракцион сериала — это, конечно, погрузневший специально для роли Колин Фаррелл. У его персонажа не так много реплик, но их отсутствие компенсируется экспрессивным кряхтением и сопением. Тучный, лохматый, небритый, изувеченный, Дракс вваливается в каждый кадр как медведь и тут же занимает собой все пространство. Если вы очень ждете нового «Бэтмена», в котором Фаррелл играет Пингвина, то вот материал для затравки.

Вердикт

Создатели сериала не зря мерзли в Арктике. Реальные пейзажи добавляют «Северным водам» аутентичности, которой часто не хватает историям о морских странствиях. Сюжетная линия тоже выстроена гладко, хотя трудно не заметить, что Хэю лучше всего удаются сцены социальных взаимодействий. Как только количество героев начинает сокращаться, сериал тут же теряет и в увлекательности, и в оригинальности. В какой-то момент он и вовсе превращается в копию «Выжившего», но без технического мастерства режиссера Иньярриту и оператора Любецки. К финалу, впрочем, действие снова набирает силу и не отпускает до самых титров: доктору Самнеру предстоит не только сразиться с чудовищем, но и открыть его в себе.