КиноПоиск
Попробовать Плюс
Смотри у меня

Подкаст«Смотри у меня»: советуем фильмы и сериалы про рыцарей, импичмент и гарпунера-психопата

Обсудить0

Мы запустили подкаст «Смотри у меня», в котором каждую неделю будем рассказывать о премьерах и просто хороших фильмах и сериалах, доступных на КиноПоиск HD по подписке. Ведущие — шеф-редактор КиноПоиск HD Игорь Кириенков и основательница независимого проекта о кино Cinemaholics Катя Карслиди.

В специальной рубрике «На все случаи жизни» ведущие рекомендуют кино, которое подходит для абсолютно разных жизненных ситуаций.

Подкаст доступен в Яндекс.МузыкеApple PodcastsGoogle Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Что мы рекомендуем

«Пропавшая» (2021)

Мини-сериал Вадима Перельмана про дочь богатых родителей, которая бесследно исчезла и вернулась домой 10 лет спустя.

«Легенда о Зеленом Рыцаре» (2021)

Племянник короля Артура принимает вызов загадочного рыцаря. Авторское фэнтези по мотивам средневековой поэмы.

«Северные воды» (2021)

Британский мини-сериал о психопате-убийце на борту китобойного судна, которое направляется в Арктику.

«Американская история преступлений» (2016 — настоящее время)

Телеантология Райана Мёрфи о громких криминальных скандалах. Тема третьего сезона — попытки объявить импичмент президенту США Биллу Клинтону.

Доступен в Амедиатеке и на КиноПоиск HD в Плюсе Мульти с Амедиатекой

Рубрика «На все случаи жизни»

Лучший фильм для тех, кто решил завести ребенка

«Талли» (2018)

Если у вас нет подписки Плюс, оформить ее можно здесь.

Вопросы и отзывы о подкасте пишите на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Игорь Кириенков, Катя Карслиди

Обсудить
Жизнь идеальной семьи рушится, когда на пороге появляется бесследно пропавшая десять лет назад дочь. Психологический триллер от номинанта на “Оскар” Вадима Перельмана
В главных ролях:Лиза Янковская, Владимир Мишуков, Мария Куликова
Режиссер:Вадим Перельман
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Новый подкаст «Смотри у меня»: Советуем кино про гигантскую муху, ревность и революцию
Смотри у меня

ПодкастНовый подкаст «Смотри у меня»: Советуем кино про гигантскую муху, ревность и революцию

20 августа11
«Смотри у меня»: Советуем фильмы и сериалы про зомби, управление гневом и суперзлодея Marvel
Смотри у меня

Подкаст«Смотри у меня»: Советуем фильмы и сериалы про зомби, управление гневом и суперзлодея Marvel

27 августа1
«Смотри у меня»: советуем фильмы и сериалы про подлодку, хоккей и потерю памяти
Смотри у меня

Подкаст«Смотри у меня»: советуем фильмы и сериалы про подлодку, хоккей и потерю памяти

3 сентября1
Появился трейлер сериала «Пропавшая» Вадима Перельмана. Он выйдет на КиноПоиск HD 9 сентября

Появился трейлер сериала «Пропавшая» Вадима Перельмана. Он выйдет на КиноПоиск HD 9 сентября

5 августа1

Главное сегодня

Эволюция кинообраза

Башни-близнецы: 20 лет спустя после катастрофы. Как высотки стали символом сначала Нью-Йорка, а потом и Америки

Сегодня
Башни-близнецы: 20 лет спустя после катастрофы. Как высотки стали символом сначала Нью-Йорка, а потом и Америки
Венеция-2021: две матери и один апельсин в режиссерском дебюте Мэгги Джилленхол
Фестивали

Венеция-2021: две матери и один апельсин в режиссерском дебюте Мэгги Джилленхол

Вчера3
Скоро выйдет второй сезон «Проекта „Анна Николаевна“». А что нужно помнить о первом?
КиноПоиск HD

Скоро выйдет второй сезон «Проекта „Анна Николаевна“». А что нужно помнить о первом?

Вчера6
Что смотреть дома: «Пропавшая», «Легенда о Зеленом Рыцаре», «Северные воды»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Пропавшая», «Легенда о Зеленом Рыцаре», «Северные воды»

Вчера6
Мы запускаем шоу «Привет, что нового?» о новинках онлайн-кинотеатра
Привет, что нового?

ВидеоМы запускаем шоу «Привет, что нового?» о новинках онлайн-кинотеатра

Вчера9
14 лучших трейлеров недели: Киану Ривз лежит в ванне с уточкой, а Михаил Галустян играет Дракулу

14 лучших трейлеров недели: Киану Ривз лежит в ванне с уточкой, а Михаил Галустян играет Дракулу

Вчера16
«Смотри у меня»: советуем фильмы и сериалы про рыцарей, импичмент и гарпунера-психопата
Смотри у меня

Подкаст«Смотри у меня»: советуем фильмы и сериалы про рыцарей, импичмент и гарпунера-психопата

Вчера1
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт