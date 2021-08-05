«Смотри у меня»: советуем фильмы и сериалы про рыцарей, импичмент и гарпунера-психопата

Мы запустили подкаст «Смотри у меня», в котором каждую неделю будем рассказывать о премьерах и просто хороших фильмах и сериалах, доступных на КиноПоиск HD по подписке. Ведущие — шеф-редактор КиноПоиск HD Игорь Кириенков и основательница независимого проекта о кино Cinemaholics Катя Карслиди.
В специальной рубрике «На все случаи жизни» ведущие рекомендуют кино, которое подходит для абсолютно разных жизненных ситуаций.
Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».
Что мы рекомендуем
«Пропавшая» (2021)
Мини-сериал Вадима Перельмана про дочь богатых родителей, которая бесследно исчезла и вернулась домой 10 лет спустя.
«Легенда о Зеленом Рыцаре» (2021)
Племянник короля Артура принимает вызов загадочного рыцаря. Авторское фэнтези по мотивам средневековой поэмы.
«Северные воды» (2021)
Британский мини-сериал о психопате-убийце на борту китобойного судна, которое направляется в Арктику.
«Американская история преступлений» (2016 — настоящее время)
Телеантология Райана Мёрфи о громких криминальных скандалах. Тема третьего сезона — попытки объявить импичмент президенту США Биллу Клинтону.
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Авторы: Игорь Кириенков, Катя Карслиди