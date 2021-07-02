Что смотреть дома: «Без резких движений», «Война будущего», «Пол-литровая мышь»

Фитцджеральд — большая зеленая мышь с сильной алкогольной зависимостью, ненавистью ко всему живому и страстью к стрельбе из оружия любого калибра. Мир вокруг под стать — беспросветное грязное место, где совершают преступления и плетут заговоры.

«Пол-литровая мышь» Мэтта Маелларо была одним из легендарных мультсериалов нулевых, а в прошлом году у нее внезапно вышел третий сезон. Рецепт успеха — смешать безнадежность нуара, отмороженность «Южного Парка» и абсурдистский юмор. А еще предельно простой рисунок, напоминающий каракули школьника с задней парты.

