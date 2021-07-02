Что смотреть дома: «Без резких движений», «Война будущего», «Пол-литровая мышь»

Новый фильм режиссера «Одиннадцати друзей Оушена», фантастический боевик с Крисом Праттом, культовый анимационный сериал 2000-х — рассказываем о главных новинках российских и зарубежных стримингов.
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«Без резких движений»
Криминальная драма Стивена Содерберга
Где смотреть: HBO Max
Детройт, 1955 год. Группа мошенников получает задание украсть папку с документами, но дело принимает сложный оборот. Теперь они хотят выяснить, кто их на самом деле нанял и что же в этой папке было.
Несмотря на пандемию, Стивен Содерберг продолжает снимать по фильму в год. Декорации и интонация нового проекта напоминают последний сезон «Фарго»: «Без лишних движений» — тоже криминальная сага на фоне меняющегося мира, показанная глазами неудачников. Сценарий написал Эд Соломон («Иллюзия обмана», «Мозаика»), мелких преступников и больших шишек, напуганных жен и служителей закона сыграли Бенисио дель Торо и Киран Калкин, Эми Саймец и Брендан Фрейзер, Джулия Фокс и Дэвид Харбор, Дон Чидл и Джон Хэмм.
«Война будущего»
«Довод» для тех, кто не понял «Довод»
Где смотреть: Amazon Prime
Дэн (Крис Пратт) — любящий муж, заботливый отец, терпеливый учитель. Но ему придется вспомнить армейские навыки, когда из 2051 года прибудут солдаты, которым нужна помощь. Уже 30 лет человечество воюет с инопланетянами, и за новобранцами теперь летают в прошлое. Пока крупные студии двигают даты блокбастеров, стриминги заполняют нишу. По слухам, Amazon пришлось отдать за «Войну будущего» Криса МакКея 200 млн долларов.
«Америка: Фильм»
Вся правда об отцах-основателях от создателей «Арчера»
Где смотреть: Netflix
XVIII век. Джордж Вашингтон, вооружившись пилой и заручившись поддержкой друзей, начинает Войну за независимость будущих США. Горы трупов и стриптиз, магия и наука, крепкое словцо и бейсбол — так рассказывает историю Америки соавтор «Арчера» Мэтт Томпсон. Среди продюсеров — давно зарекомендовавшие себя комедиографы Кристофер Миллер и Фил Лорд.
«Пол-литровая мышь», два сезона
Мрачный нуар про мышь-алкоголика
Где смотреть: КиноПоиск HD
Фитцджеральд — большая зеленая мышь с сильной алкогольной зависимостью, ненавистью ко всему живому и страстью к стрельбе из оружия любого калибра. Мир вокруг под стать — беспросветное грязное место, где совершают преступления и плетут заговоры.
«Пол-литровая мышь» Мэтта Маелларо была одним из легендарных мультсериалов нулевых, а в прошлом году у нее внезапно вышел третий сезон. Рецепт успеха — смешать безнадежность нуара, отмороженность «Южного Парка» и абсурдистский юмор. А еще предельно простой рисунок, напоминающий каракули школьника с задней парты.
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«Маленькая рыбка»
Любовь во время пандемии
Где смотреть: КиноПоиск HD
Джуд (Джек О’Коннелл) и Эмма (Оливия Кук) — молодая семейная пара, которая старается сохранить чувства, вопреки эпидемии. Дело не в коронавирусе: на человечество обрушилась чума, из-за которой люди забывают всё, даже любовь.
Память и самопознание — ключевые темы, волнующие инди-режиссера Чеда Хартигана: первой он посвятил драму «Это Марти Боннэр», второй — «Морриса из Америки». В «Маленькой рыбке» он обращается к теме обреченной любви, и результат сравнивают с «Вечным сиянием чистого разума» и «Последней любовью на Земле».
«Улица страха. Часть 1: 1994»
Очень кровавые дела 1990-х по Р. Л. Стайну
Где смотреть: Netflix
1994 год. Группа подростков узнает, что в их родном городе Шэйдисайд, штат Огайо, уже 300 лет происходят загадочные убийства, и начинает свое расследование. «1994» — первая часть хоррор-трилогии Ли Джаньяк, постановщицы «Медового месяца» с Роуз Лесли, уроженки Огайо и супруги Росса Даффера. Пока сами братья Даффер продолжают работать с поп-культурой 1980-х в «Очень странных делах», Джаньяк взялась за следующее десятилетие. Слэшер по циклу книг беллетриста Стайна может вызвать приступ ностальгии у тех, кто вырос в 1990-е. Главная звезда — Майя Хоук из третьего сезона «Дел» и недавнего «Мейнстрима».
«Порочное удовольствие»
Молодой кинокритик против серийных убийц
Где смотреть: Shudder
1980-е. Джоэл (Ивэн Марш) — кинокритик, который специализируется на фильмах ужасов. Нелегкая заносит его на сеанс групповой терапии для серийных убийц. Помогут ли сотни просмотренных хорроров ему выжить?
Коуди Кэлахан — надежда канадского хоррора, «режиссер-хамелеон», как прозвали его критики. Если «Бар „Дубовая комната“» сравнивали с «Сумеречной зоной», то «Порочное удовольствие» предлагает поиронизировать над эстетикой 1980-х. Кровь и неон прилагаются.
«Восьмая ночь»
Южнокорейский триллер про экзорциста
Где смотреть: Netflix
2500 лет в гробах были запечатаны две демонические сущности, способные устроить конец света. Когда одна из них пробуждается, охранники-монахи разыскивают экзорциста Пак Чин-су (Ли Сон-мин), которому предстоит семь ночей противостоять потусторонним силам. А те постараются завладеть телами семи людей, воплощающих смертные грехи.
«Восьмая ночь» — дебют Ким Тхэ-хёна, обладающий всеми свойствами многообещающего корейского триллера: мистика, мясорубка и знакомый сюжет с изобретательными решениями. Таким мог бы получиться фильм о смертных грехах «Семь», снимай его кто-то из Южной Кореи.
«Софи: Убийство в Западном Корке», мини-сериал
Расследование загадочного убийства топором в Ирландии
Где смотреть: Netflix
23 декабря 1996 года французского телепродюсера Софи Тоскан дю Плантье нашли убитой в ее загородном доме в Ирландии. Но что случилось, до сих пор непонятно: главного подозреваемого, местного журналиста Иана Бэйли, несколько раз отпускали за недостатком улик. Последний раз — в прошлом году.
Жестокое убийство топором, трагедия семьи, 25 лет ищущей правосудия, подозреваемый, которого никак не могут признать виновным, — документальная «Софи» выглядит как настоящий судебный триллер. В продюсерах — Саймон Чинн («В поисках Сахарного Человека», «Человек на проволоке»).
«Книга Моря»
Фильм о мифах и красотах Чукотки
Где смотреть: КиноПоиск HD
В водах Берингова пролива охотятся чукотские рыбаки. Их старинный промысел уходит корнями в местную историю. Неигровые кадры перемежаются анимационными вставками. Так документалист Алексей Вахрушев старается запечатлеть две как будто противоположные реальности: дикие условия и бессмертный миф (костяк сказочного сюжета — легенда о женщине, которая родила кита).
«Женский шкаф»
Док Барбары Хаммер о выдающихся художницах-лесбиянках
Где смотреть: Mubi
В 1998 году вышел часовой документальный фильм Барбары Хаммер, посвященный личной и публичной жизни трех художниц-лесбиянок уходящего века: дадаистки и кудесницы фотоколлажа Ханны Хёх, фотохроникерши Стейтен-Айленда Элис Остин и скульпторши Николь Айзмен, которая также рисовала маслом. «Женский шкаф» примечателен не только квир-взглядом на историю искусств, но и редкими фото- и видеоматериалами, послужившими отправной точкой для создания фильма.
Автор: Алексей Филиппов