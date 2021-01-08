«Война будущего» с Крисом Праттом может выйти онлайн. Amazon готов заплатить за фильм 200 млн долларов

Skydance и Paramount рассматривают возможность выпустить онлайн фантастику «Война будущего» с Крисом Праттом. Согласно Variety, студия провела для главных стрим-сервисов специальный показ боевика, и он многих заинтересовал. В частности, проект для своего стриминга захотела приобрести компания Amazon, которая, по слухам, готова заплатить за права на показ около 200 млн долларов.

Источники отмечают, что сделка с Amazon далека от завершения, и в будущем ситуация может измениться. Ранее Amazon приобрел права на показ комедии «Поездка в Америку 2» за 125 млн долларов и боевик «Без жалости» с Майклом Б. Джорданом.

Картина расскажет о будущем, где идет разрушительная война с инопланетной расой. В попытке переломить ход конфликта ученые начинают призывать в свою армию солдат из прошлого. Один из них — герой Пратта. Теперь судьба человечества и исход конфликта зависят от того, сможет ли он разобраться с ошибками прошлого.

Изначально картина должна была выйти 25 декабря 2020-го, но в итоге из-за пандемии коронавируса релиз перенесли на 23 июля 2021 года.

Источник: Variety

Фото: Getty Images