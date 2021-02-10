Что смотреть дома: «Кларисса», второй сезон «Постановки», «Чудо-женщина: 1984»

Новый блокбастер DC, второй сезон комедии с Дэвидом Теннантом и Майклом Шином, док о загадочном отеле — рассказываем про главные новинки российских и зарубежных стримингов.
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«Чудо-женщина: 1984»
Главный супергеройский фильм сезона.
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Диана Принс (Галь Гадот) перебралась в Нью-Йорк, где продолжает тосковать по погибшему в первой части английскому летчику Стиву Трэвору (Крис Пайн). Однажды в городе объявляется опасный артефакт, исполняющий желания. Чудо-женщине он возвращает любовь, а бизнесмену-авантюристу Максу Лорду (Педро Паскаль) дарует почти вселенское могущество.
Если первая «Чудо-женщина» стала настоящим хитом и первым фемблокбастером, то сиквел критикуют и за репрезентацию, и за центральную идею («бойтесь своих желаний»). Избавившись от завышенных ожиданий, многие, тем не менее, смогут насладиться духом Рождества, легким восьмидесятническим вайбом и яркой героиней Кристен Уиг, которая тут превращается из неловкой всезнайки в опасную женщину-кошку.
«Кларисса», 1-й сезон
Чем занималась спецагентка Старлинг после «Молчания ягнят».
Где смотреть: more.tv, КиноПоиск HD
1993 год. Кларисса Старлинг (Ребекка Бридс) только что поймала одного опасного маньяка (Буффало Билла) благодаря советам другого (Ганнибала Лектера). Специализация как будто предопределена, но героине предстоит бороться не только с серийными убийцами, но и с предубеждением коллег и начальства.
Над «Клариссой» работали Алекс Куртцман (соратник Джей Джей Абрамса по «Звездному пути» и «Грани») и Дженни Люмет (дочь известного режиссера, писавшая с Куртцманом шоу «Звездный путь: Дискавери»). Ребекке Бридс вряд ли избежать сравнений с оскароносной Джоди Фостер, но это будет целиком ее история: в сериале не смогут даже упоминать Лектера из-за проблем с авторскими правами.
Ганнибал Лектер в кино
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«Постановка», 2-й сезон
Лучшая карантинная комедия с британскими звездами.
Где смотреть: КиноПоиск HD
Когда театры закрыли из-за пандемии, актерам пришлось перенести репетиции онлайн. Вот и Дэвид Теннант с Майклом Шином (в роли самих себя) учат новую постановку по видеосвязи, параллельно обсуждая семью, быт, акценты и карьеры. Во втором сезоне к ним присоединятся Саймон Пегг и Ник Фрост, а Вупи Голдберг предстоит перевоплотиться в Мэри, агентку Шина и Теннанта. Придумал уморительное и трогательное шоу театральный режиссер Саймон Эванс.
«Парижская полиция 1900», мини-сериал
Французский детектив про мрачную изнанку Прекрасной эпохи.
Где смотреть: Амедиатека, КиноПоиск HD
1899 год. Еще не остыли волнения после дела Дрейфуса, как Париж захлестнула новая напасть — серийные убийства женщин. Следствие ведет молодой и амбициозный инспектор Антуан Жуэн (Жереми Лаэрт), которому, помимо прочего, предстоит встретить реальных исторических деятелей: префекта полиции Луи Лепина (Марк Барбе), первую юристку Жанну Шовен (Южени Деруан) и куртизанку-шпионку Мэг Штайнхайль (Эвелин Брошу). Придумал сериал Фабьен Нури, автор комикса «Смерть Сталина».
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«Утойя. Выстрелы Брейвика»
Триллер о подростках, погибших от рук самого известного норвежского террориста.
Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi
22 июля 2011 года в летнем лагере на острове Утойя собралось около 500 норвежских подростков. Посреди ссоры Кайи (Андреа Бернтсен) с сестрой начинается стрельба: в 17:00 Андерс Брейвик собрал всех на площади и устроил теракт «ради будущего Европы».
Режиссер Эрик Поппе постарался максимально дотошно передать ужас, который испытали дети в тот вечер. Фильм снят одним кадром, практически глазами Кайи, которая бежит по острову, встречает растерянных ровесников и видит Брейвика издалека. Хронометраж тоже равен времени теракта. Вместе с вымышленными героями Поппе предлагает по-настоящему пережить жуткие 93 минуты.
«Спасительница»
Модный хоррор о набожной сиделке.
Где смотреть: Epix
Медсестра Кэти (Морфилд Кларк) не смогла спасти пациента и ушла в церковь, где приняла католицизм и взяла имя Мод. Теперь она работает сиделкой при смертельно больной танцовщице Аманде (Дженнифер Эль), которая всячески пытается ее искусить, а Мод верит, что должна спасти душу женщины. Фильм впервые показали в Торонто в 2019-м. Два года спустя полнометражный дебют Роуз Гласс добрался до цифровых платформ и уже, кажется, занял место среди других хоррор-хитов А24 — «Ведьмы», «Реинкарнации» и «Солнцестояния».
«Место преступления: Исчезновение в отеле „Сесил“», мини-сериал
Реальная история отеля-убийцы.
Где смотреть: Netflix
Отель «Сесил» — одно из самых жутких мест в Лос-Анджелесе. Первый суицид здесь произошел в 1931-м, а в 1947-м в отеле незадолго до своей загадочной смерти якобы выпивала Элизабет Шорт, знаменитая Черная Орхидея. Последняя до переименования гостиницы смерть случилась в 2013-м: Элизу Лэм нашли в баке для воды.
Разобраться с демоном места и конкретно смертью Лэм взялся Джо Берлингер, режиссер сериала про Теда Банди. Для криминальной вселенной Netflix «Сесил» интересен еще и тем, что здесь какое-то время проживал Ричард Рамирез, герой мини-сериала «Ночной сталкер» (он также фигурирует в «Американская история ужасов: 1984»).
«Иуда и черный мессия»
Драма про «Черных пантер», которая претендует на два «Золотых глобуса».
Где смотреть: HBO Max
Конец 1960-х. Уильяму О’Нилу (Лакит Стэнфилд) грозит шесть с половиной лет тюрьмы, поэтому он соглашается работать на полицию — доносить, что происходит в чикагском отделения «Черных пантер», и саботировать их деятельность. Ему придется предать «черного мессию» Фреда Хэпмтона (Даниэл Калуя), который смог объединить силы афроамериканцев и сочувствующего белого населения для борьбы с расизмом. «Иуду» спродюсировал режиссер «Черной Пантеры» Райан Куглер, а снял Шака Кинг («Кайф с доставкой»). Калую за эту роль выдвинули на «Золотой глобус», другая номинация — за лучшую песню.
«Великий Север», сериал
Заснеженный семейный ситком от авторов «Закусочной Боба».
Где смотреть: Fox
Отец-одиночка Биф (голос Ника Оффермана) изо всех сил пытается быть примерным родителем для трех сыновей и дочери (старшего озвучивает Уилл Форте из «Последнего человека на Земле», его сестру — комик Дженни Слейт). Однако холодный климат и лавина проблем будут постоянно мешать ему и всему семейству.
Прошлым летом создатель «Закусочной Боба» Лорен Бушар запустил мюзикл-ситком «Центральный парк» на Apple TV+, а теперь спродюсировал еще один про не очень счастливую семью, которая живет на Аляске. За сценарий отвечают сценаристки «Закусочной» — сестры Молино и Минти Льюис, писавшая «Всю правду о медведях».
«Всем парням: С любовью…»
Финал романтической трилогии, основанной на бестселлерах The New York Times.
Где смотреть: Netflix
Перед выпускным годом в школе Лара Джин Кови (Лана Кондор) побывала на родине в Корее и задумалась, каким будет ее будущее. «С любовью…» — развязка киносаги по мотивам романов Дженни Хань. В каждом фильме и книге Лара Джин оказывается перед трудным подростковым выбором — открыться или скрывать свои чувства, с каким парнем встречаться и, наконец, что делать после школы. Режиссер последних двух частей — Майкл Фимоньяри, более известный как оператор хорроров Майка Флэнегана «Призраки дома на холме» и «Доктор Сон».
Автор: Алексей Филиппов