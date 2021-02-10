Что смотреть дома: «Кларисса», второй сезон «Постановки», «Чудо-женщина: 1984»

Диана Принс (Галь Гадот) перебралась в Нью-Йорк, где продолжает тосковать по погибшему в первой части английскому летчику Стиву Трэвору (Крис Пайн). Однажды в городе объявляется опасный артефакт, исполняющий желания. Чудо-женщине он возвращает любовь, а бизнесмену-авантюристу Максу Лорду (Педро Паскаль) дарует почти вселенское могущество.

Если первая «Чудо-женщина» стала настоящим хитом и первым фемблокбастером, то сиквел критикуют и за репрезентацию, и за центральную идею («бойтесь своих желаний»). Избавившись от завышенных ожиданий, многие, тем не менее, смогут насладиться духом Рождества, легким восьмидесятническим вайбом и яркой героиней Кристен Уиг, которая тут превращается из неловкой всезнайки в опасную женщину-кошку.