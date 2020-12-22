Фильм недели: «Чудо-женщина: 1984». DC и Warner никак не могут порвать с прошлым

О том, почему вдохновившаяся классическим «Суперменом» Пэтти Дженкинс не оправдала надежд фанатов, рассказывает Михаил Моркин. Станьте участником конкурса и получите шанс выиграть суперпризы: iPhone 12, годовую подписку на Яндекс Плюс и крутые сувениры. Чтобы участвовать в конкурсе, купите билет в кино на фильм «Чудо-женщина: 1984» на КиноПоиске или Яндекс.Афише, зарегистрируйте индивидуальный код здесь и ждите подведения итогов.

О чем это

1984 год. Певец Принс выпускает «Пурпурный дождь», а Диана Принс (Галь Гадот) работает антропологом в Смитсоновском институте, тихо борется с мелкими преступниками в Вашингтоне и старается не привлекать внимания. Прошло 66 лет, с тех пор как амазонка остановила Первую мировую войну и потеряла возлюбленного, пилота-шпиона Стива Тревора (Крис Пайн). Время не лечит: Диана не может справиться с утратой, вино предпочитает пить в одиночестве и томно вздыхает каждый раз, когда в небе пролетает самолет.

Вскоре в ее музее появляется новый геммолог — нескладная, простодушная и неуверенная в себе растяпа Барбара Энн Минерва (комедийная звезда Кристен Уиг). Именно ее ФБР просит идентифицировать древние вещицы, которые Чудо-женщина не дала украсть из ювелирного магазина. Среди них находится и Камень грез, который исполняет любые капризы, но взамен забирает что-то дорогое.

Обе женщины случайно загадывают желания, не подозревая, что они исполнятся. И вот к Диане возвращается Стив (правда, в чужом теле), а Барбара сама становится похожей на грациозную и стильную коллегу. Пока героини осознают, что случилось, реликвию крадет бизнесмен Максвелл Лорд (Педро Паскаль), чья нефтяная финансовая пирамида вот-вот рухнет. Вобрав в себя силу камня, он сам становится исполнителем желаний, и его жадность может привести к Третьей (или Второй — неужели Диана в свое время не остановила Гитлера?) мировой войне.

Как это снято

Лилли Аспелл в роли молодой Дианы

Три года назад «Чудо-женщина» в одиночку спасла расширенную киновселенную DC, которая находилась в кризисе после провалов мегаломанского кроссовера «Бэтмен против Супермена» и глуповатого боевика «Отряд самоубийц». Фильм Пэтти Дженкинс, в котором пафосная супергероика объединилась с гуманизмом «1917», до сих пор так и остается наиболее успешным проектом DCEU с точки зрения американских зрителей (см. сборы) и критиков (см. рейтинг на Rotten Tomatoes). Но, главное, Дженкинс сняла проклятье с жанра: прежде фильмы о супергероинях не пользовались успехом. Но даже первая «Чудо-женщина» была далеко не идеальным блокбастером. У нее были затянутый 140-минутный хронометраж, слабый злодей и предсказуемый финал, переполненный CGI-эффектами.

В сиквеле то же самое, только почти без драйва и с увеличенной дозой романтических страданий. Тон задает сцена в начале: маленькая Диана участвует в соревновании в родной Темискире, прыгает по столбам, стреляет из лука и скачет на коне. Она пытается сжульничать, но ей преподают урок: обманывать нехорошо! Вокруг этого и строится вся коллизия: Чудо-женщине приходится выбирать между счастьем в личной жизни, построенным на махинациях (чтобы Стив обрел тело, надо чтобы кто-то другой его потерял), и верностью идеалам. Не оригинальнее конфликта между долгом и чувством и финальная битва со сверххищницей Гепардой, в которую превратилась геммолог Барбара. Их поединок получился не зрелищнее схватки Чудо-женщины с усатым Аресом в первом фильме (а тем более дуэли между Холли Берри и Шэрон Стоун в «Женщине-кошке» — другой, уже почти классической сцене кэтфайта). В темных декорациях мутантка (которая как будто вышла из мюзикла «Кошки») мстительно расцарапает золотую броню Дианы, обидевшись на ее нравоучительный тон.

Галь Гадот и Крис Пайн

Да что там поединок — зевоту вызывает сама антагонистка. Как можно было написать для такой обаятельной и смешной актрисы унылую роль неудачницы? Вытянуть из этого набора старых штампов (дурацкая прическа + не ценят на работе + завидует героине) что-то зажигательное — как сделал это, например, эксцентричный Джим Керри в «Бэтмен навсегда» — просто нереально. После Джейми Фокса в «Новом Человеке-пауке 2» на карикатурных лузерах, казалось бы, должны были поставить крест. Увы, этот урок конкурентов из Marvel в DC не выучили.

Но есть и плюсы. Дух 1980-х в фильме передан не только поп-хитами в саундтреке и узнаваемыми приметами времени в кадре (хотя идиотских усов, просроченных маллетов, химических завивок и прочих издержек моды тут навалом), а как бы от противного — язвительной и прямолинейной критикой рейганомики и капитализма вообще. Нашлось место даже для похожего на Рейгана президента-маразматика, у которого Лорд выманивает ключи от ядерного чемоданчика. Сам же герой Педро Паскаля явно списан с Гордона Гекко из «Уолл-стрит» (1987). В общем, вы поняли, откуда пошло все зло современности.

Но в финале «1984» Чудо-женщина проводит всемирную телетрансляцию, призывая обезумевшее население Земли поставить человечность выше бессмысленной жадности. Кажется, эта речь возымела действие на совет директоров Warner Bros., решивший выпустить фильм в США на стриминге HBO Max одновременно с кинотеатральным релизом, тем самым сократив не только прибыль, но и, хочется верить, количество заражений COVID-19.

Вердикт

Этот яркий и насыщенный фильм, безусловно, станет отрадой для глаз, уставших от серой ковидной реальности и мрачного сумрака Зака Снайдера. Однако нового слова в супергероике ждать не стоит. Кажется, что вместо реформирования своих кинокомиксов по образу и подобию веселой киновселенной Marvel идеологи DC просто махнули на все рукой. Перестал стараться даже Ханс Циммер: в кульминационной сцене, где Чудо-женщина заново обретает себя ценой огромной жертвы, играет растасканное на десятки трейлеров Adagio In D Minor из саундтрека Джона Мёрфи к «Пеклу». А в пафосном и эмоциональном финале включается старая тема из «Бэтмен против Супермена», которая никак не связана с Дианой Принс.

Патетика всегда была незаменимой приправой в супергеройских историях (всем приятно, когда сильные спасают слабых), но тут ею как будто решили заменить собственно зрелищность. Отказавшись от напичканного библейско-фрейдистскими отсылками условно взрослого снайдеровского мрачняка, Warner Bros. наплодила масштабных, но пустых нравоучительных блокбастеров для школьников (см. «Аквамен», «Шазам!» и «Лига справедливости»). И даже этот примитивный студийный конвейер сломался на второй «Чудо-женщине»: за ее предсказуемыми акробатическими этюдами и старомодно-романтическими страданиями по Стиву Тревору просто неинтересно наблюдать. А уж если хочется удрать из настоящего в неоновые 1980-е, лучше пересмотреть хотя бы «Хищных птиц» — предыдущий фильм DC про супергероиню, которая никак не может забыть бывшего.