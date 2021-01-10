Превью фильмов Netflix 2021 года: «Армия мертвецов», комедия с ДиКаприо и новый фильм каждую неделю

Netflix выпустил превью своих фильмов, которые выйдут в 2021 году. Сервис обещает выпускать по одной новой картине каждую неделю.

Над новыми проектами Netflix работали Зак Снайдер, Джо Райт, Антуан Фукуа, Шон Леви, Роберт Пульчини, Шари Спрингер Берман, Холли Берри и Лин-Мануэль Миранда. В нем снимались Леонардо Ди Каприо, Сандра Буллок, Дуэйн Джонсон, Идрис Эльба, Мерил Стрип, Зендея, Дженнифер Лоуренс, Райан Рейнольдс, Дженнифер Гарнер, Галь Гадот, Дэйв Батиста, Наоми Уоттс, Джейк Джилленхол, Джон Дэвид Вашингтон и Октавия Спенсер.

Всего Netflix выпустит в 2021-м 70 фильмов. Вот некоторые из них:

«Армия мертвецов» — постапокалиптический экшен Зака Снайдера про отряд грабителей, которые решают обнести казино в Лас-Вегасе, несмотря на полчище зомби вокруг. В главной роли — Дэйв Батиста.

«Не смотри вверх» — комедия Адама МакКея, режиссера «Игры на понижение», с Дженнифер Лоуренс и Леонардо ДиКаприо в главных ролях. Картина расскажет про двух ученых и их попытке предупредить человечество об астероиде, который вот-вот упадет на Землю. В фильме также появятся Крис Эванс, Мэрил Стрип, Кейт Бланшетт, Джона Хилл и Тимоти Шаламе.

«Блондинка» — первый фильм Эндрю Доминика со времен «Ограбления казино», который расскажет о жизни Мэрилин Монро. В роли легендарной актрисы — Ана де Армас.

«В синяках» — режиссерский дебют Холли Берри с ней же в главной роли. Звезда «Людей Икс» играет бывшего бойца MMA, которая борется за опеку над сыном и заодно пытается вернуться в мир спорта.

«Побег из паутины» — триллер Джозефа Косински, в котором сыграли Крис Хемсворт и Майлз Теллер. Действие происходит в недалеком будущем. По сюжету тюремным заключенным предлагают стать добровольцами в испытании новых препаратов, а взамен обещают смягчить наказание.

«Малкольм и Мари» — драма Сэма Левинсона, режиссера сериала «Эйфория», снятая во время пандемии. Джон Дэвид Вашингтон и Зендея играют режиссера и его супругу, которые возвращаются домой после премьеры фильма и едва не ссорятся. Вечер становится испытанием для их отношений.

«Смертельная зона» — фантастический экшен Микаэля Хофстрёма («Зло») про пилота дрона и андроида, которые пытаются предотвратить ядерный взрыв. В главных ролях — Энтони Маки и Демсон Идрис.

«Красное уведомление» — боевик со звездным актерским составом в лице Дуэйна Джонсона, Райана Рейнольдса и Галь Гадот. Фильм расскажет про агентов Интерпола, которые отправляется на поиски самого знаменитого вора в мире.

«Виновный» — ремейк одноименного датского триллера, а также второй совместный проект Джейка Джилленхола и Антуана Фукуа после спортивной драмы «Левша». Главный герой — диспетчер службы спасения, который принимает звонок от похищенной женщины и пытается ей помочь. Сценарий написал Ник Пиццолатто, создатель «Настоящего детектива».

«Рука божья» — новая картина Паоло Соррентино. Деталей сюжета пока нет, но, со слов режиссера «Молодого Папы», это первый личный фильм в его карьере.

«Сила собаки» — драма оскароносной Джейн Кэмпион о двух братьях, жестоком Филе и добродушном Джордже, которые владеют большим ранчо в Мантане. Однажды Фил узнает, что его брат тайно женился на местной вдове Роуз, и с помощью ее сына решает разрушить их брак. В главных ролях — Кирстен Данст, Бенедикт Камбербэтч и Джесси Племонс.

«Женщина в окне» — экранизация одноименного романа А. Дж. Финна. Фильм Джо Райта расскажет о женщине, которая страдает агорафобией. Она начинает шпионить за соседями и вскоре становится свидетельницей зверского убийства. Главную героиню сыграла Эми Адамс.

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