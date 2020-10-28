Что смотреть дома: 2-й сезон «Мандалорца», «Отыграть назад», новый сериал Саймона Пегга и Ника Фроста

Возвращение Малыша Йоды, рождественский ромком с Эммой Робертс и док про композитора Макса Рихтера — рассказываем про самые интересные новинки российских и зарубежных стримингов.

«Отыграть назад», мини-сериал Светский триллер с Николь Кидман и Хью Грантом. Где смотреть: «Амедиатека», КиноПоиск HD

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«Мандалорец», 2-й сезон Продолжение космического вестерна во вселенной «Звездных войн». Где смотреть: Disney+

«Пара на праздники» Эмма Робертс играет в любовь. Где смотреть: Netflix

Американский стриминг захлестнули рождественские шоу и комедии; среди главных новинок этой недели — ромком Джона Уайтселла («Дом большой мамочки 2»). Слоан (звезда хорроров Эмма Робертс) и Джексон (Люк Брейси) ни с кем не встречаются, что заставляет их семьи и друзей назойливо заниматься сводничеством. Тогда они договариваются, что будут разыгрывать пару на все ключевые праздники, и тут, конечно, случается любовь. Сценарий написала Тиффани Полсен, в чьем послужном списке сюжет «Нэнси Дрю» с той же Робертс.



«Сон Макса Рихтера» Фильм-эссе о творчестве популярного композитора. Где смотреть: КиноПоиск HD — 31 октября

«Никто сегодня не спит в лесу» Польский хоррор про подростков в летнем лагере. Где смотреть: Netflix

Стриминговый гигант продолжает исследовать кинематограф Польши и теперь добрался до подростковых хорроров. «Никто» — история кровавых злоключений старшеклассников, которые приехали в летний лагерь и столкнулись с местной хтонью. Автор — Бартош Ковальски, четыре года назад дебютировавший триллером «Детская площадка» о подростках, которые решают в последний день учебы совершить жестокое убийство.



«Искатели правды», 1-й сезон Легендарный комедийный дуэт Саймона Пегга и Ника Фроста снова в деле. Где смотреть: Amazon Prime

Паранормальная комедия о троице (Пегг, Фрост и Самсон Каё), которая ищет привидения по всей Великобритании. Параллельно с этим герои узнают о мировом заговоре, и ставки повышаются. «Искатели» — первый за семь лет совместный проект Пегга и Фроста — если не считать гостевого появления в мистической комедии «Правила бойни», последним был «Армагеддец» Эдгара Райта. Кстати, они еще и приложили руку к сценарию, а значит, «Искатели правды» могут присоединиться к списку их лучших проектов — куда-то между «Долбанутыми» и «Пол: Секретный материальчик».



«Кровь Зевса», 1-й сезон Аниме про войну древнегреческих богов и атлантов. Где смотреть: Netflix

Когда боги убили последнего титана, из его крови родились атланты, способные не только загнать жителей пантеона на Олимп, но и уничтожить Землю. Спасти планету и небожителей может только Хирон — очередной внебрачный сын Зевса. Сама идея передать размах античной мифологии в стилистике аниме кажется почти беспроигрышной; впрочем, за сценарий «Крови Зевса» отвечают братья Парлапанидес — авторы эпика «Война богов: Бессмертные» и спорной нетфликсовской «Тетради смерти».



«Полина на пляже» Летняя комедия Эрика Ромера. Где смотреть: Mubi

Девочка-подросток Полина (Аманда Лангле) и ее разведенная кузина Марион (Ариель Домбаль) отдыхают на море, где встречают трех мужчин — этнолога Анри (Федор Аткин), старого знакомого Марион, Пьера (Паскаль Греггори), и подростка Сильвена (Симон де Ла Бросс). Между ними завязываются дружба и любовь. Но третий фильм из ромеровского цикла «Комедии пословиц» на самом деле посвящен не курортным романам, а наблюдениям Полины: как расходятся слова и действия людей — в любви, на воде, в разном возрасте. Неслучайно картина получила три непохожие награды на Берлинале-1983: призы критиков, Международной католической организации и за режиссуру.

«Его дом»

Хоррор из программы «Сандэнса» о беженцах и злом духе.

Где смотреть: Netflix

Спасаясь от войны, пара (Сопе Дирису и Вунми Моссаку) бежит из Судана в Великобританию. Им выделяют видавший лучшие времена дом, но трудности с адаптацией возникают не из-за ЖКХ. Героев преследует то ли злой дух, то ли ужасы прошлого, буквально пробивая дыры в их новом жилище. Режиссерский дебют Реми Уикса напоминает «В тени» Бабака Анвари: пульс войны, неевропейская мифология, экономное распоряжение художественными средствами — всё на месте.

«Тайны саккарских гробниц»

Док о том, что скрывает загадочное захоронение в Египте.

Где смотреть: Netflix

4400 лет гробница жреца в районе Саккара была сокрыта песками, пока ее не обнаружили египетские археологи-энтузиасты в 2018-м. Теперь они пытаются разгадать тайны некрополя. Режиссер Джеймс Товелл специализируется на картинах для National Geographic — добротных, но сделанных довольно консервативно. Хочется верить, интригующая фактура «Тайны» как-то компенсирует традиционность киноязыка.

Автор: Алексей Филиппов