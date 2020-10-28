КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск
Выбор редакции

Что смотреть дома: 2-й сезон «Мандалорца», «Отыграть назад», новый сериал Саймона Пегга и Ника Фроста

Обсудить0

Возвращение Малыша Йоды, рождественский ромком с Эммой Робертс и док про композитора Макса Рихтера — рассказываем про самые интересные новинки российских и зарубежных стримингов.

«Отыграть назад», мини-сериал

Светский триллер с Николь Кидман и Хью Грантом.

Где смотреть: «Амедиатека», КиноПоиск HD

Грейс Фрейзер (Кидман) — высокооплачиваемая психотерапевтка. У нее есть заботливый муж — детский онколог Джонатан (Грант), талантливый сын, который учится в элитной нью-йоркской школе, и роскошный дом. Размеренный темп жизни прерывают два шокирующих события: новую знакомую Грейс — молодую маму Элену (Матильда Де Анхелис) — находят мертвой, а Джонатан, уехавший на онкологическую конференцию, исчезает. Сценарий, основанный на романе Джин Ханфф Корелиц, написал Дэвид Э. КеллиБольшая маленькая ложь», «Мистер Мерседес»), а сняла датская постановщица Сюзанна БирПтичий короб», «Ночной администратор», «Месть»).

Рецензия

Смотрите этот сериал в «Амедиатеке» и на КиноПоиск HD по подписке Плюс Мульти с «Амедиатекой».

«Мандалорец», 2-й сезон

Продолжение космического вестерна во вселенной «Звездных войн».

Где смотреть: Disney+

Пока новые части «Звездных войн» пытались как-то освежить лукасовскую формулу, сериал «Мандалорец» Джона Фавро отдувался за дух старой школы: ритм вестерна, ретроэстетика и никаких эпических амбиций. Второй сезон обещает больше рассказать и про мандалорца Дина (Педро Паскаль), и про Малыша Йоду, а среди новых персонажей, по слухам, будет Асока Тано, которую, как и в мультсериале «Война клонов», сыграет Розарио Доусон.

Вспоминаем сюжет «Мандалорца»

«Пара на праздники»

Эмма Робертс играет в любовь.

Где смотреть: Netflix

Американский стриминг захлестнули рождественские шоу и комедии; среди главных новинок этой недели — ромком Джона Уайтселла («Дом большой мамочки 2»). Слоан (звезда хорроров Эмма Робертс) и Джексон (Люк Брейси) ни с кем не встречаются, что заставляет их семьи и друзей назойливо заниматься сводничеством. Тогда они договариваются, что будут разыгрывать пару на все ключевые праздники, и тут, конечно, случается любовь. Сценарий написала Тиффани Полсен, в чьем послужном списке сюжет «Нэнси Дрю» с той же Робертс.

«Сон Макса Рихтера»

Фильм-эссе о творчестве популярного композитора.

Где смотреть: КиноПоиск HD — 31 октября

Музыка Макса Рихтера звучит в «Острове проклятых» и «Вальсе с Баширом», «Работе без авторства» и «К звездам», «Оставленных» и «Табу». Натали Джонс сняла не просто документальный байопик знаменитого композитора, но поэтическое размышление о природе музыки, ее связи с памятью и о том, как одно способно пробуждать другое. Этот фильм и сам как будто стремится стать мелодией, ну или как минимум познавательным сновидением.

«Никто сегодня не спит в лесу»

Польский хоррор про подростков в летнем лагере.

Где смотреть: Netflix

Стриминговый гигант продолжает исследовать кинематограф Польши и теперь добрался до подростковых хорроров. «Никто» — история кровавых злоключений старшеклассников, которые приехали в летний лагерь и столкнулись с местной хтонью. Автор — Бартош Ковальски, четыре года назад дебютировавший триллером «Детская площадка» о подростках, которые решают в последний день учебы совершить жестокое убийство.

«Искатели правды», 1-й сезон

Легендарный комедийный дуэт Саймона Пегга и Ника Фроста снова в деле.

Где смотреть: Amazon Prime

Паранормальная комедия о троице (Пегг, Фрост и Самсон Каё), которая ищет привидения по всей Великобритании. Параллельно с этим герои узнают о мировом заговоре, и ставки повышаются. «Искатели» — первый за семь лет совместный проект Пегга и Фроста — если не считать гостевого появления в мистической комедии «Правила бойни», последним был «Армагеддец» Эдгара Райта. Кстати, они еще и приложили руку к сценарию, а значит, «Искатели правды» могут присоединиться к списку их лучших проектов — куда-то между «Долбанутыми» и «Пол: Секретный материальчик».

«Кровь Зевса», 1-й сезон

Аниме про войну древнегреческих богов и атлантов.

Где смотреть: Netflix

Когда боги убили последнего титана, из его крови родились атланты, способные не только загнать жителей пантеона на Олимп, но и уничтожить Землю. Спасти планету и небожителей может только Хирон — очередной внебрачный сын Зевса. Сама идея передать размах античной мифологии в стилистике аниме кажется почти беспроигрышной; впрочем, за сценарий «Крови Зевса» отвечают братья Парлапанидес — авторы эпика «Война богов: Бессмертные» и спорной нетфликсовской «Тетради смерти».

«Полина на пляже»

Летняя комедия Эрика Ромера.

Где смотреть: Mubi

Девочка-подросток Полина (Аманда Лангле) и ее разведенная кузина Марион (Ариель Домбаль) отдыхают на море, где встречают трех мужчин — этнолога Анри (Федор Аткин), старого знакомого Марион, Пьера (Паскаль Греггори), и подростка Сильвена (Симон де Ла Бросс). Между ними завязываются дружба и любовь. Но третий фильм из ромеровского цикла «Комедии пословиц» на самом деле посвящен не курортным романам, а наблюдениям Полины: как расходятся слова и действия людей — в любви, на воде, в разном возрасте. Неслучайно картина получила три непохожие награды на Берлинале-1983: призы критиков, Международной католической организации и за режиссуру.

«Его дом»

Хоррор из программы «Сандэнса» о беженцах и злом духе.

Где смотреть: Netflix

Спасаясь от войны, пара (Сопе Дирису и Вунми Моссаку) бежит из Судана в Великобританию. Им выделяют видавший лучшие времена дом, но трудности с адаптацией возникают не из-за ЖКХ. Героев преследует то ли злой дух, то ли ужасы прошлого, буквально пробивая дыры в их новом жилище. Режиссерский дебют Реми Уикса напоминает «В тени» Бабака Анвари: пульс войны, неевропейская мифология, экономное распоряжение художественными средствами — всё на месте.

«Тайны саккарских гробниц»

Док о том, что скрывает загадочное захоронение в Египте.

Где смотреть: Netflix

4400 лет гробница жреца в районе Саккара была сокрыта песками, пока ее не обнаружили египетские археологи-энтузиасты в 2018-м. Теперь они пытаются разгадать тайны некрополя. Режиссер Джеймс Товелл специализируется на картинах для National Geographic — добротных, но сделанных довольно консервативно. Хочется верить, интригующая фактура «Тайны» как-то компенсирует традиционность киноязыка.

Автор: Алексей Филиппов

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Сериал «Битые пиксели»: Сатира на геймеров, которая на самом деле реабилитирует их
КиноПоиск HD

Сериал «Битые пиксели»: Сатира на геймеров, которая на самом деле реабилитирует их

28 октября5
Сериалы ноября: «Настя, соберись!», «Псих» и «Корона»
Сериалы

Сериалы ноября: «Настя, соберись!», «Псих» и «Корона»

Сегодня3
Что смотреть в кино: «Ведьмы», «Вдова» и «Крестная мама»
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Ведьмы», «Вдова» и «Крестная мама»

Вчера1
Как снимает Никита Михалков (и что не так с его последними фильмами)

ВидеоКак снимает Никита Михалков (и что не так с его последними фильмами)

Вчера20

Главное сегодня

Кто страшнее — Энн Хэтэуэй или Анжелика Хьюстон? Сравниваем две версии «Ведьм»

Сегодня0
Кто страшнее — Энн Хэтэуэй или Анжелика Хьюстон? Сравниваем две версии «Ведьм»
Netflix сделал виртуальную выставку костюмов из сериалов «Корона» и «Ход королевы»

Netflix сделал виртуальную выставку костюмов из сериалов «Корона» и «Ход королевы»

час назад0
Находка дня: Кричащим персонажам хорроров в рот добавили очень горячую пиццу
Бюро находок

Находка дня: Кричащим персонажам хорроров в рот добавили очень горячую пиццу

3 часа назад1
9 лучших трейлеров недели: «Полночное небо», «Алиса в Пограничье» и «Певчая птица»

9 лучших трейлеров недели: «Полночное небо», «Алиса в Пограничье» и «Певчая птица»

3 часа назад1
Сериалы ноября: «Настя, соберись!», «Псих» и «Корона»
Сериалы

Сериалы ноября: «Настя, соберись!», «Псих» и «Корона»

Сегодня3
Что смотреть дома: 2-й сезон «Мандалорца», «Отыграть назад», новый сериал Саймона Пегга и Ника Фроста
Выбор редакции

Что смотреть дома: 2-й сезон «Мандалорца», «Отыграть назад», новый сериал Саймона Пегга и Ника Фроста

Сегодня6
Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн снимутся в драме о противостоянии домохозяек в 1960-х

Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн снимутся в драме о противостоянии домохозяек в 1960-х

Сегодня, 13:193
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт