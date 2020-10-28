Что смотреть дома: 2-й сезон «Мандалорца», «Отыграть назад», новый сериал Саймона Пегга и Ника Фроста

Возвращение Малыша Йоды, рождественский ромком с Эммой Робертс и док про композитора Макса Рихтера — рассказываем про самые интересные новинки российских и зарубежных стримингов.
«Отыграть назад», мини-сериал
Светский триллер с Николь Кидман и Хью Грантом.
Где смотреть: «Амедиатека», КиноПоиск HD
Грейс Фрейзер (Кидман) — высокооплачиваемая психотерапевтка. У нее есть заботливый муж — детский онколог Джонатан (Грант), талантливый сын, который учится в элитной нью-йоркской школе, и роскошный дом. Размеренный темп жизни прерывают два шокирующих события: новую знакомую Грейс — молодую маму Элену (Матильда Де Анхелис) — находят мертвой, а Джонатан, уехавший на онкологическую конференцию, исчезает. Сценарий, основанный на романе Джин Ханфф Корелиц, написал Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь», «Мистер Мерседес»), а сняла датская постановщица Сюзанна Бир («Птичий короб», «Ночной администратор», «Месть»).
«Мандалорец», 2-й сезон
Продолжение космического вестерна во вселенной «Звездных войн».
Где смотреть: Disney+
Пока новые части «Звездных войн» пытались как-то освежить лукасовскую формулу, сериал «Мандалорец» Джона Фавро отдувался за дух старой школы: ритм вестерна, ретроэстетика и никаких эпических амбиций. Второй сезон обещает больше рассказать и про мандалорца Дина (Педро Паскаль), и про Малыша Йоду, а среди новых персонажей, по слухам, будет Асока Тано, которую, как и в мультсериале «Война клонов», сыграет Розарио Доусон.
Вспоминаем сюжет «Мандалорца»
«Пара на праздники»
Эмма Робертс играет в любовь.
Где смотреть: Netflix
Американский стриминг захлестнули рождественские шоу и комедии; среди главных новинок этой недели — ромком Джона Уайтселла («Дом большой мамочки 2»). Слоан (звезда хорроров Эмма Робертс) и Джексон (Люк Брейси) ни с кем не встречаются, что заставляет их семьи и друзей назойливо заниматься сводничеством. Тогда они договариваются, что будут разыгрывать пару на все ключевые праздники, и тут, конечно, случается любовь. Сценарий написала Тиффани Полсен, в чьем послужном списке сюжет «Нэнси Дрю» с той же Робертс.
«Сон Макса Рихтера»
Фильм-эссе о творчестве популярного композитора.
Где смотреть: КиноПоиск HD — 31 октября
Музыка Макса Рихтера звучит в «Острове проклятых» и «Вальсе с Баширом», «Работе без авторства» и «К звездам», «Оставленных» и «Табу». Натали Джонс сняла не просто документальный байопик знаменитого композитора, но поэтическое размышление о природе музыки, ее связи с памятью и о том, как одно способно пробуждать другое. Этот фильм и сам как будто стремится стать мелодией, ну или как минимум познавательным сновидением.
«Никто сегодня не спит в лесу»
Польский хоррор про подростков в летнем лагере.
Где смотреть: Netflix
Стриминговый гигант продолжает исследовать кинематограф Польши и теперь добрался до подростковых хорроров. «Никто» — история кровавых злоключений старшеклассников, которые приехали в летний лагерь и столкнулись с местной хтонью. Автор — Бартош Ковальски, четыре года назад дебютировавший триллером «Детская площадка» о подростках, которые решают в последний день учебы совершить жестокое убийство.
«Искатели правды», 1-й сезон
Легендарный комедийный дуэт Саймона Пегга и Ника Фроста снова в деле.
Где смотреть: Amazon Prime
Паранормальная комедия о троице (Пегг, Фрост и Самсон Каё), которая ищет привидения по всей Великобритании. Параллельно с этим герои узнают о мировом заговоре, и ставки повышаются. «Искатели» — первый за семь лет совместный проект Пегга и Фроста — если не считать гостевого появления в мистической комедии «Правила бойни», последним был «Армагеддец» Эдгара Райта. Кстати, они еще и приложили руку к сценарию, а значит, «Искатели правды» могут присоединиться к списку их лучших проектов — куда-то между «Долбанутыми» и «Пол: Секретный материальчик».
«Кровь Зевса», 1-й сезон
Аниме про войну древнегреческих богов и атлантов.
Где смотреть: Netflix
Когда боги убили последнего титана, из его крови родились атланты, способные не только загнать жителей пантеона на Олимп, но и уничтожить Землю. Спасти планету и небожителей может только Хирон — очередной внебрачный сын Зевса. Сама идея передать размах античной мифологии в стилистике аниме кажется почти беспроигрышной; впрочем, за сценарий «Крови Зевса» отвечают братья Парлапанидес — авторы эпика «Война богов: Бессмертные» и спорной нетфликсовской «Тетради смерти».
«Полина на пляже»
Летняя комедия Эрика Ромера.
Где смотреть: Mubi
Девочка-подросток Полина (Аманда Лангле) и ее разведенная кузина Марион (Ариель Домбаль) отдыхают на море, где встречают трех мужчин — этнолога Анри (Федор Аткин), старого знакомого Марион, Пьера (Паскаль Греггори), и подростка Сильвена (Симон де Ла Бросс). Между ними завязываются дружба и любовь. Но третий фильм из ромеровского цикла «Комедии пословиц» на самом деле посвящен не курортным романам, а наблюдениям Полины: как расходятся слова и действия людей — в любви, на воде, в разном возрасте. Неслучайно картина получила три непохожие награды на Берлинале-1983: призы критиков, Международной католической организации и за режиссуру.
«Его дом»
Хоррор из программы «Сандэнса» о беженцах и злом духе.
Где смотреть: Netflix
Спасаясь от войны, пара (Сопе Дирису и Вунми Моссаку) бежит из Судана в Великобританию. Им выделяют видавший лучшие времена дом, но трудности с адаптацией возникают не из-за ЖКХ. Героев преследует то ли злой дух, то ли ужасы прошлого, буквально пробивая дыры в их новом жилище. Режиссерский дебют Реми Уикса напоминает «В тени» Бабака Анвари: пульс войны, неевропейская мифология, экономное распоряжение художественными средствами — всё на месте.
«Тайны саккарских гробниц»
Док о том, что скрывает загадочное захоронение в Египте.
Где смотреть: Netflix
4400 лет гробница жреца в районе Саккара была сокрыта песками, пока ее не обнаружили египетские археологи-энтузиасты в 2018-м. Теперь они пытаются разгадать тайны некрополя. Режиссер Джеймс Товелл специализируется на картинах для National Geographic — добротных, но сделанных довольно консервативно. Хочется верить, интригующая фактура «Тайны» как-то компенсирует традиционность киноязыка.
Автор: Алексей Филиппов