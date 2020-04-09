7 главных вопросов о возобновлении кинопроката в России

Говорят, что российские кинотеатры откроются 15 июля. Но почему тогда я не могу купить сейчас билет на эту дату?

Открытие кинотеатров в середине июля чиновники федерального уровня анонсировали трижды. Сначала об этом без какой-либо конкретики заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на июньском правительственном брифинге. Две недели спустя уже конкретную дату — как раз 15 июля — назвала министр культуры Ольга Любимова, предварительно встретившаяся с представителями дистрибьюторов и киносетей. Наконец, в последних числах июня Чернышенко подтвердил слова Любимовой.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Нюанс, однако, в том, что решение о дате открытия в каждом регионе будут принимать не они, а местные власти, которые руководствуются цифрами заболеваемости коронавирусом. А она снижается далеко не во всех регионах. Например, ситуация остается напряженной на Дальнем Востоке. Алексей Коропский, букер четырех кинотеатров, расположенных в Приморском крае, настроен пессимистично: «Количество выявленных случаев заражения только растет, поэтому очень сложно сказать, когда откроются кинотеатры. В отличие от Москвы, в Приморском крае ограничения не снимаются, то есть ни общепит, ни спортивные учреждения здесь не работают». Похожая ситуация во многих областях страны. В то же время есть территории, где кинотеатры еще до 15 июля получили разрешение на открытие — это Чукотка, Сахалинская, Белгородская, Курганская, Иркутская и Ленинградская области, Красноярский край, Севастополь и Крым. Но в этих регионах площадки вынуждены показывать старый контент, потому что ни один дистрибьютор не будет выпускать новинки в расчете на крайне скудное число экранов. И особенного ажиотажа на сеансах «Троллей» и «Бладшота» в этих кинотеатрах не наблюдается.

Один из ключевых вопросов для индустрии — когда откроются кинотеатры Москвы и Санкт-Петербурга. После того как столичные власти стремительно начали снимать ограничения в середине июня, появилась надежда, что и с принятием решения относительно публичного кинопоказа тянуть не будут. Однако по состоянию на 2 июля московские кинотеатры так и не получили отмашку. В Санкт-Петербурге власти более консервативно подходят к ослаблению режима самоизоляции, поэтому не очень ясно, будет ли там дан зеленый свет кинопоказу 15 июля. В Москве и Питере живет около 13% населения страны, зрители этих городов приносят примерно 25% российского бокс-офиса. Отсутствие информации об открытии этих регионов рынок воспринимает очень нервозно: бизнес продолжает готовиться к снятию ограничений, но делает это на свой страх и риск. Очень точно описывает общее настроение глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин: «Нет внятной информации ни по одному региону, кто и когда начнет возобновлять деятельность. Да, мы слышим слова вице-премьера, но насколько прямой командой они являются для руководителей регионов и с какой фантазией они подойдут к выполнению этой команды, мы не знаем».

А что там с санитарными нормами? Без маски и перчаток в кинотеатр не пустят? Можно ли будет сидеть рядом на соседних креслах? А купить попкорн и колу?

Еще 29 мая Роспотребнадзор по просьбе министерства культуры составил список из почти трех десятков требований, которые необходимо соблюдать кинотеатрам. Среди них — максимальное ограничение наличных расчетов и контактов между зрителями и персоналом кинотеатра. Между сеансами нужно установить 30-минутный перерыв, чтобы сотрудники успели продезинфицировать помещение. В самом кинотеатре зрители должны носить маски, а занимать места нужно не меньше чем в метре друг от друга.

Фото: Chong Voon Chung / Xinhua via ZUMA Wire / ТАСС

Впрочем, тут есть нюансы. Во-первых, представители Роспотребнадзора не будут проверять зрителей непосредственно в зале и, соответственно, не станут штрафовать площадки, если кто-то из посетителей вдруг захотел снять маску во время просмотра фильма. Во-вторых, ограничение на рассадку не будет касаться зрителей, пришедших вместе.

Кинотеатры в основном обещают не нарушать санитарные предписания. «Все рекомендации Роспотребнадзора мы будем соблюдать в установленном порядке, мы же не хотим закрыться на второй день», — выражает общее мнение Григорий Бабаянц, генеральный управляющий кинотеатра «Джаз Синема» (Магнитогорск). Впрочем, существует и немного иная точка зрения: «Из рекомендаций Роспотребнадзора сделаем все возможное, чтобы гостям было комфортно. Это же рекомендации, а не жесткие требования», — говорит Софья Салтыкова, менеджер по кинопрокату кинотеатра «Иллюзиум» (Пенза).

К строгому соблюдению санитарных норм коллег призвала глава сети «Синема Стар» Карина Агаджанова: «Не все гости вернутся в первую неделю. Огромная часть людей будет смотреть, как соблюдаются меры безопасности. В первую очередь в кинотеатры придут те, у кого есть сильный отложенный спрос на поход в кино как на развлечение, а не на контент. Это молодежь до 25 лет, в хорошем смысле слова самая безбашенная часть аудитории, которая гарантированно придет без масок и перчаток. Если на этом этапе сотрудники не будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, то приход в кинотеатры аудитории старше 25 лет и семей с детьми будет отложен еще на какое-то время. Более того, количество повторных визитов растянется по времени на еще более долгий период. Если на это наложить низкую скорость возврата гостей из-за испорченной репутации, то мы будем иметь не очень хорошие показатели».

Фото: Luka Dakskobler / SOPA Images via ZUMA Wire / ТАСС

Работа кинобаров регламентируется теми же нормами, что и работа кафе и ресторанов. То есть купить попкорн и колу зрители, конечно, смогут. Представители площадок в свою очередь готовы максимально обезопасить процесс покупки. «В новых условиях пришлось разработать новые правила поведения персонала. Теперь у нас один бармен принимает оплату, а другой отдает попкорн и к деньгам не прикасается», — говорит Борис Собко, управляющий киноцентром «Вавилон» (Омск). А крупные сети тем временем готовятся максимально автоматизировать процесс покупки снеков и напитков — об этом, в частности, много говорилось на онлайн-форуме CineEurope, прошедшем в середине июня. Роботы, обслуживающие посетителей кинобара, вскоре могут стать реальностью в современных мультиплексах. Правда, сроки окупаемости этих нововведений велики, а прямо сейчас даже богатым киносетям не до лишних трат, так что процесс внедрения автоматики может несколько затянуться.

Какие фильмы будут показывать в кинотеатрах сразу после открытия?

С 16 по 30 июля в российский прокат должно выйти 24 новых релиза — здесь и комедии, и триллеры, и семейное кино, и хорроры. Казалось бы, очень разнообразный репертуар. Однако все не так просто. Среди этих 24 релизов нет ни одного крупного голливудского проекта. Самые громкие из запланированных зарубежных фильмов принадлежат прокатчику Megogo, который специализируется на выпуске среднебюджетных независимых жанровых картин. В частности, за две последние недели июля Megogo выпустит хоррор «Час дьявола», семейную комедию «Мой шпион», боевики «Побег из Претории» и «Форпост», триллер «Гренландия», мелодраму «Секрет» и фантастическую комедию «Думай как собака». Из других более или менее заметных новинок — французская криминальная комедия «Киллер по вызову» (дистрибьютор — «Экспонента») и немецкая собачья мелодрама «Лесси. Возвращение домой» («Вольга»). Среди российских картин — комедия «Хеппи-энд» Евгения Шелякина (Sony) и музыкальная мелодрама «Тень звезды» (Megogo Studios).

«Побег из Претории»

Ни один из этих фильмов не может рассчитывать на сборы больше 200 млн рублей (а скорее всего, сумма будет значительно ниже). И вообще, именно фильмы голливудских мейджоров приносят российскому прокату около 70% кассы. А их в июле не будет. Вернее, в прокат выйдет две мейджорские картины второй свежести: перевыпустят «Начало» Кристофера Нолана и костюмную драму «Эмма.», которую Universal уже официально выпустила на онлайн-площадках.

То есть российские кинотеатры будут открываться, не имея в своем репертуаре ни одного безусловного кассового хита, рассчитанного на максимально широкую аудиторию. Похоже, именно это обстоятельство и позволит с легкостью выполнить все рекомендации Роспотребнадзора — в июле аншлагов в кино ждать не приходится.

Но почему в ближайших прокатных планах нет блокбастеров?

Даты премьер крупных голливудских хитов напрямую зависят от ситуации с коронавирусом в США. Если в России все смотрят на московский и санкт-петербургский рынки, то в Америке похожая ситуация с рынками Нью-Йорка и Калифорнии. Пока кинотеатры не заработают в полную силу в крупнейших городах Штатов, о выходе свежих американских блокбастеров где бы то ни было нужно забыть.

Наибольший оптимизм до последнего сохраняла студия Warner Bros. Ее главная надежда на 2020 год, триллер Нолана «Довод» упорно стоял на 17 июля. Затем сдвинулся на 30 июля. Когда стало понятно, что и к этому времени площадки в Калифорнии и Нью-Йорке не заработают в полную силу, «Довод» ушел на 13 августа.

«Довод»

Также июльский прокат должен был поддержать исторический экшен «Мулан» студии Disney; проект стоял на 24 июля, но переехал на 19 августа. В итоге в июле американские мейджоры полностью свернули свою дистрибьюторскую активность. И не факт, что возобновят ее в августе. На этот вывод наталкивают новости о том, что в Калифорнии власти рассматривают варианты ужесточения карантинных мер. Тем временем крупнейшие американские киносети (AMC, Regal Cinemas и Cinemark) дружно отодвинули предполагаемое открытие своих залов на конец июля, и это также тревожный признак.

Продюсеры больших российских картин массово отказались бросать свои работы в горнило возрождающегося проката, опасаясь ограничений и страхов зрителей ходить в кино. Так, Алексей Учитель, продюсер фильма «Стрельцов» (должен был стартовать в апреле), еще несколько месяцев назад заявил, что этот релиз может уехать на 2021 год: «Пока мы думаем о передвижении релиза ровно на год, поскольку и чемпионат Европы по футболу сдвинулся на год. Дело в том, что тактика продвижения картины выстраивалась вокруг чемпионата, который должен был проходить в том числе и в Петербурге. На мой взгляд, лето будет неблагоприятно для выхода фильма, даже если вирус отступит». О нежелании выпускать летом спортивную драму «На острие» заявляла ее продюсер Елена Гликман. Сергей Сельянов, чей «Вратарь Галактики» на данный момент запланирован на 27 августа, исключил его переезд на более раннее время («Как бы нам не пришлось убегать еще дальше»).

Как все это скажется на индустрии?

Потери российского кинопроката от пандемии уже исчисляются десятками миллиардов рублей. По подсчетам «Бюллетеня кинопрокатчика», в первом полугодии 2020 года сборы относительно аналогичного периода прошлого года снизились на 45% (15,7 млрд рублей в 2020-м против 28,7 млрд рублей в 2019-м). Добавьте сюда недополученную прибыль кинобаров, которые приносят кинотеатрам 40—50% выручки. По самым скромным подсчетам, общий убыток индустрии кинопоказа по итогам нынешнего года составит 50 млрд рублей. Сергей Сельянов оценивает потери в 75 млрд рублей.

Фото: Robin Utrecht / abacapress.com / ТАСС

Июльские послабления рассматриваются кинотеатрами исключительно как трамплин для разбега: никто не ждет аншлагов на независимых релизах, которыми будут открываться кинотеатры. Если в докоронавирусные времена средним показателем посещаемости считалось около 2 миллионов зрителей за уик-энд, то в июле эта цифра едва ли достигнет 500 тысяч. Индустрия публичного кинопоказа в России переживает сильнейший спад в своей новейшей истории. Вся надежда на повышенный энтузиазм молодых зрителей, уставших от режима самоизоляции. 32% опрошенных Фондом кино активных кинозрителей (покупали билеты не реже двух раз в месяц до марта 2020-го) поставили поход в кинотеатр в список первоочередных планов после снятия режима самоизоляции. Большинство респондентов, выразивших готовность быстро вернуться в кинозалы, были в возрасте от 18 до 24 лет.

Что будет с кинопрокатом дальше?

На этот счет существует две точки зрения. Согласно оптимистической, к осени все кинотеатры заработают на докоронавирусных мощностях, у зрителей включится эффект отложенного спроса, пройдет страх перед инфекцией. Уже к концу года индустрия может расправить плечи, а в 2021 году и вовсе имеет шансы побить все кассовые рекорды. Этой точки зрения придерживается, в частности, глава компании comScore в России Роман Исаев.

Фото: Robin Utrecht / abacapress.com / ТАСС

Руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин «новую реальность» ждет с другими ощущениями: по его мнению, рассчитывать на быстрое восстановление кинопроката не приходится. «Если бы в мире ничего, кроме кинотеатров, не существовало, можно было бы об отложенном спросе говорить, — рассуждает он. — Но мы живем в реальности, где зрители за несколько месяцев карантина уже насмотрелись в онлайне всего подряд — фильмов, сериалов, прямых трансляций, спектаклей, лекций. Весь этот колоссальный объем онлайн-контента показал людям, что потреблять дома кино не так уж и плохо. Соответственно, для кинотеатров требуется такое кино, которое нужно смотреть вместе или именно на большом экране. То есть или какой-то хоррор или комедию, где создается коллективная эмоция, или что-то очень зрелищное. А таких суперпредложений на вторую половину года у нас, собственно, не так уж и много».

Как бы то ни было, кинотеатрам, очевидно, придется бороться за зрителя. В ход может пойти в том числе демпинг. Впрочем, представители кинобизнеса предупреждают, что это опасный метод. «Зритель, который видит сначала упавшую, а спустя какое-то время значительно возросшую цену на билет в кино, чувствует себя обманутым, — говорил гендиректор сети «Премьер Зал» Владимир Петелин на онлайн-конференции «ВедуКиноБизнес» в конце июня. — Поэтому нужно сразу обозначать, что снижение цены акционное, что оно действует строго ограниченный промежуток времени. В противном случае можно получить отток посетителей». Но все же многие сети, судя по всему, готовы к умеренно щедрым акциям в первые недели июля, поэтому особенно соскучившиеся по большому экрану зрители, видимо, без особого труда смогут получить скидку.

А что с драйв-инами? Могут ли они спасти кинопрокат при наступлении второй волны коронавируса?

В стране действительно один за другим открываются автомобильные кинотеатры. Первые два еще в середине мая — калининградский «Ночной дозор» (проект сети «Люмен», не входящей в первую десятку игроков рынка) и новосибирский Skyline. В начале июня, после снятия режима самоизоляции, драйв-ины открылись и в Москве; здесь впереди шли сети — 11 июня в «Крокус Сити» показом комедии «Мой шпион» открылся автокинотеатр «Каро фильма», а двумя днями позже первые зрители посмотрели «Зеленую книгу» в автомобильном кинотеатре сети «Кино Окко», расположенном на паркинге торгово-развлекательного центра «Zеленопарк». 27 июня показом «Джентльменов» открылся драйв-ин питерской сети «Мираж Синема» на площадке Музея стрит-арта.

Автокинотеатр « Каро под звездами »

Также в Балашихе, Истре, Домодедове, Одинцовском и Пушкинском районах Подмосковья правительство Московской области открыло шесть муниципальных драйв-инов. Но это совершенно некоммерческий проект: здесь бесплатно показывают отечественное кино разных лет (в диапазоне от «Судьбы человека» до «Марафона желаний») и голливудскую классику 1990-х («Побег из Шоушенка», «Форрест Гамп», «Бойцовский клуб»).

Впрочем, и платные драйв-ины (стоимость билета в них — 700—800 рублей за одно парковочное место в Москве и 400—500 рублей — в регионах) тоже не то что бы приносят серьезную прибыль. Олег Березин сомневается, что в данном случае можно говорить о серьезной рентабельности. «Думаю, для „Каро“ это в большей степени маркетинг, способ напомнить зрителю о себе. Затраты на открытие автомобильного кинотеатра велики — видимо, прокатчику удалось договориться с торговым центром о демонстрации фильмов на паркинге без дополнительной платы за аренду». Березин сравнивает автомобильные кинотеатры с летними, и сходство не только в том, что работа этих площадок в России ограничена несколькими месяцами. Драйв-ин — это еще и особый репертуар. Люди смотрят в них не мейджорский контент, который в мирное время приносит кинотеатрам львиную долю выручки, а более камерные истории с уклоном в романтику или мелодраму плюс инди-хиты последнего времени. Иными словами, это довольно нишевая история, которую никому в России не приходило в голову развивать до введения эпидемиологических ограничений.

Драйв-ины вообще-то и появились, скорее, как курьез. С момента открытия первого автокинотеатра в 1933 году до картин, подобных тем, что мы видим в американских фильмах (романтическое свидание под звездами, наедине, но и рядом с такими же парочками), прошло несколько десятилетий. Драйв-ин расцвел только после войны, в богатых 1950-х, когда личная машина перестала быть роскошью; кроме кинотеатров для автомобилей, всюду были автомагазины и авторестораны.

Фото: New York Times Co. / Hulton Archive / Getty Images

В конце 1950-х в США насчитывалось 4 тысячи открытых кинотеатров. Но золотой век продлился не слишком долго. Репертуар американских драйв-инов все больше тяготел к категории Б и эксплотейшену: трудно прокатывать престижные фильмы, если вы можете показывать кино только вечером и в хорошую погоду. Тем более что большая часть драйв-инов находилась в сельской местности и малых городах. К 2020 году в Америке оставалось всего несколько сотен автокинотеатров. Неожиданный ренессанс драйв-инов в Штатах случился после закрытия обычных залов из-за эпидемии. И это притом что качество изображения в автокинотеатре обычно ниже (часто используют LED-экраны вместо проекции), не говоря уже о звуке, передающемся по радио. Но в США цена билета в открытом кинотеатре в среднем ниже (поскольку плату берут за парковочное место, то есть по числу машин, а не зрителей). В интервью CNN владельцы успешных драйв-инов говорили, что при продаже билетов онлайн они расходятся за несколько минут. Кроме уже действующих драйв-инов, после начала эпидемии появились новые; целую сеть таких кинотеатров открыла компания Роберта Де Ниро Tribeca Enterprises.

Но сами владельцы американских драйв-инов не верят, что этот бум продлится долго. Рентабельность драйв-ина ниже, чем у нормального зала, содержание открытого кинотеатра требует больших расходов, число сеансов ограничено длиной светового дня, с репертуаром сложности. На афишах тут неслучайно много ретро и классики: хиты последних лет драйв-инам дают с неохотой. Например, владелец кинотеатра в Майами рассказывает CNN, что ему отказали в показе «Плохих парней навсегда» — самого кассового фильма 2020 года. И не похоже, что тот же «Довод» Кристофера Нолана можно будет посмотреть из автомобиля.

Даже существующая в Америке инфраструктура драйв-инов не может принести больше, чем пару сотен миллионов прибыли в год — небольшие цифры по сравнению с оборотами кинопроката и видео. В России автокинотеатры тоже выполняют скорее рекламную (для сетей) и социальную (для зрителей) функцию. Сборы здесь, прямо скажем, не поражают воображение: совокупный бокс-офис всех фильмов, демонстрировавшихся в российских драйв-инах с 25 июня по 1 июля, составил 988 тыс. рублей. Для сравнения: в последний июньский уик-энд 2019 года 20 самых кассовых релизов заработали в нашей стране 572 млн рублей, то есть на 99,9% больше.