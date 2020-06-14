Создатели «Довода» рассказали о фильме. Паттинсон играет шпиона, Брана — русского олигарха

Издание Entertainment Weekly выпустило большой материал о «Доводе» Кристофера Нолана. Создатели шпионского триллера рассказали о съемках и кастинге, а также раскрыли подробности сюжета. Кроме того, издание представило новые кадры, фото со съемок и обложку своего номера с Робертом Паттинсоном, Джоном Дэвидом Вашингтоном и Элизабет Дебики.

Про кастинг

Сюжет «Довода» держался в тайне даже во время кастинга. На момент встречи с Ноланом актеры ничего не знали о фильме. Роберт Паттинсон три часа беседовал с режиссером на общие темы, и только под конец тот рассказал ему о «Доводе». Так же было и с Джоном Дэвидом Вашингтоном. «Мы говорили о чем угодно, но не о фильме, — вспоминает актер. — О нашей любви к кино, семье, о моем детстве. Это была очень приятная встреча. Я прочел сценарий, после того как узнал, что получил роль».

«Я зашла в комнату, где осталась одна, и прочла сценарий. Это крайне необычно. Напоминает что-то вроде клуба, к которому я нашла волшебный ключ», — рассказывает Элизабет Дебики.

Про сюжет и героев

По словам Нолана, он работал над сценарием около шести-семи лет. В центре истории — шпионская организация под названием «Довод» (Tenet), к которой присоединяется герой Вашингтона. Он играет оперативника, который фигурирует под именем Протагонист. Герой Паттинсона — его, предположительно, зовут Нил — работает на другую организацию. Нолан описывает его как человека, который часто поступает против правил.

Их герои попытаются предотвратить угрозу, от которой может пострадать весь мир. На ее фоне ядерная катастрофа далеко не самое страшное, что может случиться с человечеством, утверждает Кеннет Брана.

Брана исполнил роль русского олигарха. По его словам, это алчный, безжалостный и очень опасный человек. Его супругу играет Элизабет Дебики, по сюжету фильма они не живут вместе. Также известно, что у нее неоднозначные и сложные отношения с героем Вашингтона. Нолан добавил, что важную роль в сюжете играет персонаж Аарона Тейлора-Джонсона. Если верить режиссеру, он появляется во втором трейлере.

Нолан подчеркивает, что в «Доводе» не будет путешествий во времени. Вместо этого зрители увидят инверсию как способ манипулировать временем. Именно поэтому пули, выпущенные из пистолета, возвращаются обратно в дуло (этот момент есть в трейлере). Изображение инверсии в фильме вдохновлено законами физики и энтропии.

Про создание фильма

Работа над «Доводом» проходила в семи странах. Значительную часть сцен, включая автомобильные погони, Нолан снял в Таллине, столице Эстонии. Съемочная группа провела там семь недель. А в США, в 80 милях к востоку от Палм-Спрингс, был возведен разрушенный город. В съемках, которые проходили в этой локации, участвовало несколько сотен человек, одетых в военную форму. Там же снималась некая сцена с Робертом Паттинсоном за рулем грузовика.

Паттинсон вспоминает, что во многих экшен-сценах он водил машину самостоятельно. «Помню, мы снимали эпизод, где я и Джон Дэвид Вашингтон едем на BMW с закрепленной на капоте IMAX-камерой, из-за которой почти ничего было не видно через лобовое стекло. А если я сильно поворачивал влево или вправо, оборудование ударялось о дорогу, и это не очень приятно. Джон Дэвид повернулся ко мне и спросил: „Ты каскадер, что ли? Ты вообще готовился?“» — рассказывает актер. Паттинсон считает, что в нормальных обстоятельствах ему бы не доверили вождение на площадке, однако каскадеры решили, что он достаточно хорошо управляет автомобилем.

По традиции Нолан максимально избегал компьютерной графики. Он планировал отснять порядка 700—1000 кадров со спецэффектами, но вышло гораздо меньше.

Композитор Людвиг Йоранссон хотел записать саундтрек в оркестровой студии, однако из-за пандемии COVID-19 был введен карантин, и музыкантам пришлось играть свои партии дома по отдельности. Они присылали записи звукорежиссеру Йоранссона.

О других подробностях «Довода» КиноПоиск рассказывал здесь.