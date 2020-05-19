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Disney отложила премьеру «Мулан» на месяц

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Студия Disney отложила премьеру фэнтези «Мулан» почти на месяц: теперь игровой ремейк одноименного мультфильма выйдет в прокат 21 августа вместо 23 июля этого года. 

Перенос картины связан с  усилением пандемии COVID-19, которая может повлиять на открытие кинотеатров. 25 июня в США зафиксировали рекордное суточное число заражений коронавирусом — более 45,5 тысяч случаев.

«Мулан» должен был стать первым блокбастером после длительного перерыва, вызванного эпидемией. Теперь этот статус занял «Довод» Кристофера Нолана. Ранее его дважды переносили: сначала с 17 на 31 июля, а затем на 12 августа.

Действие «Мулан» 1998 года и ремейка происходит во время нападения на Китай племени гуннов. Когда император издает указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды имперской армии, девушка Хуа Мулан занимает место своего больного отца и, переодевшись в мужскую одежду, присоединяется к воинам. Она отправляется в опасный поход, чтобы остановить нашествие, и не подозревает, что ей суждено прославиться как одному из величайших воинов в истории Китая.

Источник: THR

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