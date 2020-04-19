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Что смотреть дома: «Офицер и шпион», приквел «Проклятия», геи в Чечне

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Скандальный док HBO, история частного крематория и новое выдающееся аниме Netflix — рассказываем, что смотреть на российских и зарубежных стримингах.

«Черный понедельник», 2-й сезон

Где смотреть: КиноПоиск HD, «Амедиатека», Showtime

Спродюсированная Сетом Рогеном черная комедия про обвал фондового рынка 19 октября 1987 года и попытки предприимчивых трейдеров заработать на финансовом коллапсе. В главных ролях — Дон Чидл, Реджина Холл и Эндрю Рэннеллс; в кадре — накокаиненные 1980-е (с менее очевидными, чем в «Очень странных делах», отсылками); нерв истории — власть денег, которые в любую эпоху находят подход к волкам с Уолл-стрит и обывателям.

Смотрите этот сериал на КиноПоиск HD по подписке КиноПоиск + Амедиатека.

«Офицер и шпион»

Где смотреть: КиноПоиск HD, ivi, Wink

Скандальный фильм о деле Дрейфуса, снятый Романом Поланским, которого в 1978 году обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. «Офицер и шпион» срезонировал с эпохой #MeToo, остро подняв вопрос не только о правосудии в киноиндустрии, но и о том, нужно ли разделять фильм и его автора. Что характерно, и критики «Офицера», и его защитники (картина получил приз за лучшую режиссуру в Венеции) используют биографию Поланского как аргумент: одни считают, что режиссер, потерявший мать в концлагере, и так натерпелся; другие — что пора покончить с режиссерской вседозволенностью.

Подробнее о фильме и скандале 

«Ностальгия по оконному стеклу»

Где смотреть: Artdoc.Media, YouTube

Емкий — всего 24 минуты — документальный фильм Валерия Балаяна, в котором этапные события российской истории с 1990-х по 2010-й сопровождается размышлениями философа Мераба Мамардашвили, литературоведа Дмитрия Сеземана и историка Михаила Геллера в радиопередаче Владимира Тольца. Люди в очереди на «Покаяние» Абуладзе хотят разобраться в советской утопии, понять, что они пережили. Эти же темы поднимаются в закадровых беседах, которые сопровождают не только светские премьеры, но и, скажем, оппозиционный митинг.

«Цветовой круг»

Где смотреть: Mubi

Близкий по духу «Клеркам» Кевина Смита и «Милой Фрэнсис» Ноа Баумбаха черно-белый мамблкор Алекса Росса Перри — наследника Джона Кассаветиса. Перед объективом дрожащей камеры неприметная жизнь кажется более концентрированной и осмысленной. А осмыслить тут есть что: инертный неудачник Колин (сам Перри) отправляется в поездку вместе с нелюбимой сестрой Джей Ар (Карлен Олтмэн), которой нужно забрать вещи у бойфренда, по совместительству ее профессора. По пути они выясняют отношения, осуждают себя и других и сокрушаются по поводу разбитых надежд.

«Африка: Кровь и красота»

Где смотреть: Artdoc.Media

Красная книга африканских племен, исчезающих под натиском цивилизации. Режиссер Сергей Ястржембский (в прошлом помощник Путина и пресс-секретарь Ельцина) четыре года изучал ритуалы и быт людей, которые не просто живут в гармонии с природой, а практически неотделимы от нее, — берберов и пигмеев, бушменов и химба. Картина состоит из четырех частей и рассказывает о быстром взрослении, о роли в общине женщин и мужчин, а также о духах, которые могут как помочь, так и навредить.

«Гамильтон»

Где смотреть: Disney+

Видеоверсия бродвейского суперхита про одного из создателей США — Александра Гамильтона, который придумал певец Лин-Мануэль Миранда (он же исполнитель главной роли). В последние пять лет «Гамильтон» был синонимом слова «успех»: билетов не достать, премий не сосчитать (на полке со статуэтками — «Тони», Пулитцер и «Грэмми»). Миранда заставил отцов-основателей петь не только бродвейские мелодии, но и удариться в r’n’b, делая историю great again в самом лучшем смысле.

«Главное торжество жизни»

Где смотреть: Nonfiction.film

Короткометражный док Дарьи Хреновой о похоронной индустрии в России на примере Сергея Якушина, открывшего в 2003 году первый частный крематорий в Новосибирске. Якушин размышляет о том, что дарит человеку осознание смерти, как театрализировалась индустрия, как важно сделать прощальное торжество запоминающимся и человечным. При его крематории есть музей смерти и живет верблюд, но все равно, считает Якушин, похоронное дело не поспевает за временем, хотя, казалось бы, смерть — это когда никто уже никуда не спешит.

«Совершенно новое животное»

Где смотреть: Netflix

Как минимум второе после «Выдающихся зверей» аниме Netflix за последние полгода, формально пересекающееся с концепцией «Зверополиса». Человечество в XIX веке узнает о существовании зверолюдей, которые живут среди нас. Школьница Митиру, проснувшись после беспокойного сна, обнаруживает, что она стала тануки, и вынуждена скрываться в Анима-Сити, где ищет причину своего превращения (тут аниме Ё Ёсинари формально напоминает недавний «Дорохэдоро»). Отличительные черты — кровь, загадки, неон; Николас Виндинг Рефн мог бы снять киноверсию.

«Добро пожаловать в Чечню»

Где смотреть: HBO

Отчаянный док Дэвида Фрэнса, рассказывающий о попытках вывезти из Чечни гомосексуалов, которых там могут убить за сексуальную ориентацию. Картина снята партизанским образом — скрытой камерой, из-под полы; вместо лиц героев — лица активистов и ЛГБТ-персон. Так можно защитить тех, кому угрожает опасность при деанонимизации. Все это делает «Чечню» не только триллером о выживании, но и драмой о важности утверждения себя, чтобы подлинное лицо не нужно было скрывать за социальными масками и разного рода фильтрами.

«Проклятие: Начало»

Где смотреть: Netflix

В этом году японская хоррор-франшиза «Проклятие» пережила перезапуск благодаря Николасу Пешу и Сэму Рэйми, но ребут признали скорее капутом: гиковский азарт режиссера не слишком разукрасил сюжет о призраке, который оберегает место убийства. Netflix зашел с другого фланга. Сё Миякэ снял сериал-приквел, который расскажет предысторию скорбного дома и покажет ужасы японской провинции.

Автор: Алексей Филиппов

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