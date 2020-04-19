Что смотреть дома: «Офицер и шпион», приквел «Проклятия», геи в Чечне

«Офицер и шпион»

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Скандальный фильм о деле Дрейфуса, снятый Романом Поланским, которого в 1978 году обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. «Офицер и шпион» срезонировал с эпохой #MeToo, остро подняв вопрос не только о правосудии в киноиндустрии, но и о том, нужно ли разделять фильм и его автора. Что характерно, и критики «Офицера», и его защитники (картина получил приз за лучшую режиссуру в Венеции) используют биографию Поланского как аргумент: одни считают, что режиссер, потерявший мать в концлагере, и так натерпелся; другие — что пора покончить с режиссерской вседозволенностью.