Создатели «Очень странных дел» уже знают, как закончится сериал

В интервью Deadline один из авторов и шоураннеров сериала «Очень странные дела», Мэтт Даффер, признался, что концовка проекта для них давно не секрет. По его словам, еще на самой ранней стадии разработки сериала они тщательно продумали всю мифологию истории и с каждым сезоном раскрывают новые детали.

«Мы рассматриваем каждый сезон как самостоятельную историю, — говорит Даффер. — Мы придумали достаточно подробную мифологию проекта. Когда мы разрабатывали первый сезон, Netflix уговорил нас проработать всю мифологию. Мы прописали 25-страничную мифологию „Очень странных дел“, которую видели всего несколько людей. Так что сезон за сезоном мы вроде как переворачиваем страницы и раскрываем новые детали».

«У нас есть общее представление, куда все движется, — продолжает шоураннер. — Мы довольно давно знали концовку сериала».

В середине февраля Netflix выпустил тизер четвертого сезона, в котором показал, что пропавший в финале третьего сезона шериф Хоппер в действительности не умер, а попал в СССР, где вынужден прокладывать рельсы зимой. Подробности сюжета не раскрываются. Предполагается, что часть действия развернется в Советском Союзе, откуда должен выбраться Хоппер.

По словам Дэвида Харбора, исполнителя роли Хоппера, в новом сезоне зрители больше узнают о предыстории его персонажа. Намек на прошлое был еще во втором сезоне, когда Одиннадцатая нашла коробки с надписями «Отец», «Вьетнам» и «Нью-Йорк», но именно в четвертом появятся подробности.

На данный момент производство четвертого сезона «Очень странных дел» заморожено из-за пандемии коронавируса, и неизвестно, когда съемки сериала возобновятся. Дата выхода продолжения пока не раскрывается.

Источник: Deadline