Руководство премии «Сезар» ушло в отставку. Причиной стал скандал с Поланским

Руководство Французской киноакадемии, отвечающей за премию «Сезар», объявило, что в полном составе уходит в отставку. Это связано со скандалом вокруг Романа Поланского: новая картина обвиненного в изнасиловании режиссера, «Офицер и шпион», получила 12 номинаций на кинопремию, что вызвало критику со стороны общественности.

«В знак уважения перед теми, кто снимал кино в 2019 году, чтобы сохранить спокойствие и убедиться, что фестиваль останется праздником кино, совет директоров Ассоциации продвижения кино (Академия киноискусств и технологий) принял единогласное решение уйти в остатку, — говорится в заявлении руководства. — Этот массовый уход позволит полностью обновить руководящий состав ассоциации».

Скандал вокруг Поланского

Против Поланского неоднократно выдвигались обвинения в сексуальном насилии. В 1978 году 44-летний режиссер был обвинен в изнасиловании 13-летней фотомодели Саманты Геймер. Утверждалось, что он накачал ее наркотиками, после чего принудил к сексу. Чтобы смягчить приговор, Полански согласился на признание вины, но, когда судья отозвал сделку, сбежал из США в Великобританию, а затем во Францию. Впоследствии с обвинениями выступили еще четыре женщины, включая актрису Шарлотту Льюис.

В ноябре 2019 года актриса Валентина Моннье рассказала французской газете Le Parisien, что в 1975 году подверглась жестокому изнасилованию со стороны режиссера. По ее словам, это произошло на лыжном курорте в Гштаде в Швейцарии, когда ей было 18 лет. Полански вновь оказался в центре скандала, но никаких действий в отношении постановщика принято не было.

Критика киноакадемии

После объявления номинаций премии «Сезар» с критикой против Французской киноакадемии выступили женские и феминистские сообщества. Они бастовали у кинотеатра, где проходила премьера фильма, и обещали выступить с протестами во время церемонии награждения.

Деятельностью ассоциации также недовольны многие кинодеятели Франции. 11 февраля в газете Le Monde было опубликовано открытое письмо с обвинениями академии в «закрытости и элитарности». Многие актеры и режиссеры отрезаны от деятельности крупнейшей организации страны. Свои подписи под письмом поставили в общей сложно 200 представителей индустрии, включая Жака Одиара, Мати Диоп, Клер Дени и Омара Си. В своем обращении все подписавшиеся потребовали пересмотреть устройство организации.

После церемонии вручения премии «Сезар» киноакадемия планирует провести встречи, на которых будут обсуждаться действия по модернизации организации и приглашению новых членов.

Источник: Deadline

Подробнее о фильме Поланского читайте в материале «„Офицер и шпион“ Романа Поланского: Дело Дрейфуса для школьников».