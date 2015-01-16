Что смотреть в кино: «Хищные птицы», «Офицер и шпион» и «Правда»

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«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Сольный фильм о девушке Джокера и ее новых боевых подругах.

Харли Квинн и Джокер расстались. Когда эта печальная для Харли новость расходится по Готэму, она теряет неприкосновенность девушки Джокера, и на нее открывается охота. Первым до бедняжки хочет добраться Роман Сайонис, глава преступного мира Готэма. Он жутко обижен на Харли за то, что она называла его Ромиком и творила разные бесчинства в его клубе. Волею случая, а также благодаря и вопреки множеству запутанных столкновений и совпадений, Харли объединяется с певичкой-каратисткой Черной Канарейкой, бывшим копом Рене Монтойей и загадочной Охотницей с арбалетом, чтобы не только противостоять Роману, но и спасти юную воровку Кассандру, похитившую у Сайониса очень важную и дорогую вещь.

Оригинальное подназвание картины после «Хищных птиц» — «И потрясающая эмансипация Харли Квинн». Потому что фильм не просто история Харли, а история ее освобождения от Джокера и эволюции как самостоятельной личности и героини.

Режиссер картины — тоже женщина. Это второй полный метр китаянки Кэти Янь, которая пришла к «Хищным птицам» от «Мертвых свиней» — так назывался ее режиссерский дебют, невероятно восхитивший продюсера Марго Робби.

Юэн Макгрегор играет единственную, в общем-то главную мужскую роль — неуверенного в себе психопата Романа, любителя носить черную маску. Второй значительный мужской персонаж в картине — его помощник Виктор Зас, тоже психопат и убийца. В этом платиновом блондине с золотыми зубами вы еле узнаете скромного брюнета Криса Мессину из «Острых предметов».

В «Хищных птицах» совершенно чумовой трек-лист — от Холзи до ADONA. Саундтрек же написал Дэниэл Пембертон, ответственный за музыку к блокбастерам «Меч короля Артура» и «Человек-паук: Через вселенные».

Об экшене: Харли и бита, Харли и роликовые коньки, Харли и ее команда в жутких декорациях разрушенного цирка — вот что вышибет из вас дух в кинотеатре.

В фильме есть сцена после титров. После всех-всех-всех титров. Придется досидеть в зале до победного.

«Офицер и шпион»

Новый фильм Романа Поланского об одном из самых известных и скандальных судебных разбирательств в истории Франции.

В январе 1895 года офицера французской спецслужбы Альфреда Дрейфуса обвинили в государственной измене и шпионаже в пользу Германии, публично разжаловали, а затем судили и сослали на Чертов остров во Французской Гвиане. Его бывший наставник, полковник Жорж Пикар, становится начальником департамента разведки, начинает проверку и выясняет, что шпион не Дрейфус. И обвинили его только потому, что он еврей. Пикар пытается донести до руководства, какую страшную ошибку они все совершили, и натыкается на яростное сопротивление правде.

«Офицер и шпион» — реальная история: дело Дрейфуса длилось около 10 лет и полностью изменило судебную систему Франции и Европы. Широкой публике оно не очень известно, и фильм Поланского восполнит пробел в исторических знаниях.

Альфреда Дрейфуса играет красавец Луи Гаррель, которого вы только что видели в «Маленьких женщинах», а здесь не узнаете совершенно: он рыжий, почти лысый, в очках и с мерзкими усами.

Другой красавец французского кино, Жан Дюжарден, играет полковника Пикара — повествование ведется от его лица. Именно полковник поднимает главный вопрос фильма, остро звучавший прошлой весной благодаря сериалу «Чернобыль»: какова цена лжи?

Французское название картины — J’accuse («Я обвиняю»). Так называлось знаменитое обращение к президенту Франции писателя Эмиля Золя, которое он опубликовал в газете «Орор». В нем Золя обнародовал список лиц, осудивших Дрейфуса по сфабрикованным уликам, и потребовал справедливости. Писателя арестовали и судили за клевету, а изысканная парижская публика побросала его книги в огонь и обозвала защитником евреев (да, в те времена в Париже царили антисемитские настроения).

Картина участвовала в конкурсе Венецианского фестиваля и взяла приз жюри. Разгорелся скандал, так как одновременно появились новые обвинения Поланского в сексуальном насилии. Режиссер, напомним, еще в 1977 году был арестован по обвинению в изнасиловании 13-летней Саманты Гейли, заключил сделку со следствием и признал себя виновным, но бежал из США и с тех пор живет в Швейцарии. Многие сочли, что «Офицер и шпион» — для Полански личное заявление о судебной системе.



«Правда»

Семейные разборки Катрин Денёв и Жюльет Бинош.

Французская кинодива Фабьенн готовится выпустить мемуары и раздает по этому поводу кучу интервью. Поддержать ее приехала дочь-сценаристка Люмир с американским мужем-актером и дочкой. Прочитав книгу, Люмир впадает в ярость: в ней нет ни слова правды. Мать описывает их отношения как идиллию, но Люмир припоминает той все обиды. Дома мать и дочь бесконечно ссорятся и подкалывают друг друга, на публике же продолжают изображать образцовую семью.

«Правда» — европейский дебют японца Хирокадзу Корээды, получившего «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах за фильм «Магазинные воришки». Пьесу о странных семейных отношениях Корээда начал писать еще в 2003 году, но после Канн переделал ее в сценарий.

Жюльет Бинош, сыгравшая Люмир, давно знакома с Корээдой и в 2011 году даже приезжала к нему в Японию с предложением поработать вместе. Сделать это удалось только после каннского триумфа режиссера.

Кинозвезду Фабьенн сыграла Катрин Денёв, живая легенда не только французского, но и мирового кино. Актриса настаивает, что этот образ максимально далек от нее настоящей, и тем интереснее ей было участвовать в проекте.

«Мальчик русский»

«1917» от ученика Александра Сокурова.

Первая мировая. Деревенский паренек Александр отправляется на фронт и в первом же бою теряет зрение из-за газовой атаки. Придя в себя в лазарете, он решает вернуться в окопы уже в качестве слухача: Саша слушает небо через огромный стальной рупор, чтобы отследить приближение вражеских аэропланов.

Картина — режиссерский дебют еще одного выпускника кабардино-балкарской мастерской Александра Сокурова. Надежда русского кино Кантемир Балагов оттуда же.

Это синефильский эксперимент: Александр Золотухин имитирует пленку начала века с ее зернистостью, размытием и кипением. Он хотел добиться эффекта, будто оператор присутствует прямо на месте событий и все документирует.

Слухачи не вымышленные персонажи, такие люди действительно служили во время Первой мировой. Идея снять про одного из них кино пришла режиссеру в голову, когда он увидел фото акустических локаторов.