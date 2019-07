Создатель «Чернобыля», кинокритики и энтузиасты: 10 лучших подкастов о кино

Movies That Made Me

Интересный подкаст со сложной судьбой. Movies That Made Me создал сценарист и номинант на «Оскар» Джош Олсон. Он брал интервью у знаменитостей, расспрашивая о фильмах, которые так или иначе повлияли на них (в числе гостей, к примеру, были Рон Перлман и Уильям Фридкин). Затем подкаст переехал на радио BBC, а Олсона заменили на кинокритика Али Пламба. Зато теперь в Movies That Made Me появляются Энн Хэтэуэй, Зак Эфрон и Эмма Томпсон. Но рассказывают они не о любимых фильмах, а о своих собственных проектах.

Blockbuster

Blockbuster больше похож на радиоспекталь, а не на привычный разговорный подкаст. Это игровое шоу, основанное на биографиях Стивена Спилберга, Джорджа Лукаса и Джона Уильямса. Подкаст рассказывает о дружбе режиссеров и композитора, сотрудничестве, о создании «Звездных войн» и «Челюстей». Роли Спилберга, Лукаса и Уильямса играют актеры. Создатель Blockbuster — молодой американский режиссер Мэтт Шрейдер, занимающийся документальным кино.

