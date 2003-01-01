Создатель «Чернобыля», кинокритики и энтузиасты: 10 лучших подкастов о кино

«Monday Karma»

Один из лучших подкастов о кино на русском языке ведет кинокритик Алексей Филиппов. Со своими гостями Филиппов обсуждает новые фильмы и сериалы (не все подряд, а только лучшее!). Также есть ретровыпуски, посвященные классике, и гонзо-выпуски с кинофестивалей — «Кинотавра» и Берлинале.

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«tvkinoradio»

Подкаст «tvkinoradio» будет интересен в первую очередь тем, кто хочет разбираться в киноиндустрии. Так, авторы подкаста беседуют с директорами российского подразделения Sony Pictures, берут интервью у голливудского локейшен-менеджера Дэвида О’Рейли и оператора «Юмориста» Александра Суркалы, делают репортажи со съемок отечественных фильмов, изредка разбирают популярные проекты («Игру престолов» и «Мстителей») и иногда посвящают выпуски теории кино. «tvkinoradio» выходит нерегулярно, от одного до трех раз в месяц.

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