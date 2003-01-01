Создатель «Чернобыля», кинокритики и энтузиасты: 10 лучших подкастов о кино

Обсуждение новинок проката, разбор сценариев, забытые истории Голливуда и энциклопедия российской киноиндустрии — выбрали лучшие зарубежные и отечественные подкасты о кино.
Русскоязычные
«Monday Karma»
Один из лучших подкастов о кино на русском языке ведет кинокритик Алексей Филиппов. Со своими гостями Филиппов обсуждает новые фильмы и сериалы (не все подряд, а только лучшее!). Также есть ретровыпуски, посвященные классике, и гонзо-выпуски с кинофестивалей — «Кинотавра» и Берлинале.
Слушать: «Яндекс.Музыка», iTunes, «ВКонтакте»
«tvkinoradio»
Подкаст «tvkinoradio» будет интересен в первую очередь тем, кто хочет разбираться в киноиндустрии. Так, авторы подкаста беседуют с директорами российского подразделения Sony Pictures, берут интервью у голливудского локейшен-менеджера Дэвида О’Рейли и оператора «Юмориста» Александра Суркалы, делают репортажи со съемок отечественных фильмов, изредка разбирают популярные проекты («Игру престолов» и «Мстителей») и иногда посвящают выпуски теории кино. «tvkinoradio» выходит нерегулярно, от одного до трех раз в месяц.
Слушать: сайт, iTunes, Soundcloud
«Еще одну — и спать»
К финальному сезону «Игры престолов» сервис «Амедиатека» выпустил подкаст «Еще одну — и спать», в котором журналист Юрий Сапрыкин-младший и историк Тамара Эйдельман разбирали каждый эпизод сериала и проводили исторические параллели. Какие религии и магические ритуалы есть в Вестеросе? Какие отношения у отцов и детей в сериале? Почему Пентос торгует сыром? На все эти вопросы у авторов «Еще одну — и спать» есть ответ. Несмотря на то, что подкаст закончился вместе с «Игрой престолов», его все так же интересно переслушивать.
Слушать: iTunes
«Кино Огонь»
Подкаст одноименного YouTube-канала, авторы которого разбирают новинки проката и выпускают подборки вроде «25 самых диких названий фильмов». Двое ведущих подкаста весело и непринужденно обсуждают все, что так или иначе связано с кино — от хитов и сериалов Netflix до фильма «Завод» Юрия Быкова.
Слушать: iTunes, «ВКонтакте», Soundcloud
Англоязычные
/Film Daily
/Film — один из самых популярных блогов о кино с 15-летней историей. Его авторы выпускают одноименный подкаст почти ежедневно. Они обсуждают как новинки проката, так и громкие события индустрии, предстоящие хиты, а еще иногда берут интервью у актеров и режиссеров. Недавно /Film Daily поговорили с Ари Астером о его новом хорроре «Солнцестояние», обсудили новости Comic-Con и рассказали, почему в новый парк Disney по «Звездным войнам» никто не ходит.
Scriptnotes
Вот уже на протяжении восьми лет создатель «Чернобыля» Крэйг Мэйзин и сценарист «Крупной рыбы» и нового «Аладдина» Джон Огаст ведут подкаст Scriptnotes. В нем они рассуждают о сценариях в частности и о киноиндустрии в целом. Мэйзин и Огаст делятся своим опытом (что такое хороший нарратив, как написать сценарий, как представить сценарий студии) и приглашают гостей, которые объясняют специфику отдельных жанров или приемов. Например, о том, как написать хорошую шутку, рассказывали Мелисса Маккарти, Бен Фэлкоун и Роб МакЭлхенни. А в другом эпизоде Мэйзин и Огаст разбирали питчи слушателей.
Слушать: сайт
Movies That Made Me
Интересный подкаст со сложной судьбой. Movies That Made Me создал сценарист и номинант на «Оскар» Джош Олсон. Он брал интервью у знаменитостей, расспрашивая о фильмах, которые так или иначе повлияли на них (в числе гостей, к примеру, были Рон Перлман и Уильям Фридкин). Затем подкаст переехал на радио BBC, а Олсона заменили на кинокритика Али Пламба. Зато теперь в Movies That Made Me появляются Энн Хэтэуэй, Зак Эфрон и Эмма Томпсон. Но рассказывают они не о любимых фильмах, а о своих собственных проектах.
Слушать: iTunes (старая версия, версия BBC)
Blockbuster
Blockbuster больше похож на радиоспекталь, а не на привычный разговорный подкаст. Это игровое шоу, основанное на биографиях Стивена Спилберга, Джорджа Лукаса и Джона Уильямса. Подкаст рассказывает о дружбе режиссеров и композитора, сотрудничестве, о создании «Звездных войн» и «Челюстей». Роли Спилберга, Лукаса и Уильямса играют актеры. Создатель Blockbuster — молодой американский режиссер Мэтт Шрейдер, занимающийся документальным кино.
Слушать: iTunes
Unspooled
Комедийный актер Пол Шир и серьезный кинокритик Эми Николсон каждую неделю обсуждают картины из списка ста лучших фильмов по версии Американского института киноискусства. В списке, понятное дело, вся классика — от «Гражданина Кейна» и «Головокружения» до «Тутси» и «Молчания ягнят». На данный момент вышло 60 эпизодов.
Слушать: сайт
You Must Remember This
Подкаст кинокритика Карины Лонгворт, которая на протяжении нескольких лет находила малоизвестные и забытые истории Голливуда и приглашала других критиков (а также журналистов, актеров, комиков и сценаристов) обсудить их. Так, Лонгворт и ее гости разбирались, действительно ли Пегги Хопкинс Джойс, «Ким Кардашьян своего времени», вдохновила Чарли Чаплина на создание «Парижанки» или как миллиардер Говард Хьюз повлиял на карьеру Джины Лоллобриджиды в США. Подкаст завершился в январе 2019 года, всего вышло 145 эпизодов.
У КиноПоиска тоже есть два активных подкаста о кино. В подкасте «В предыдущих сериях» главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают самые интересные новые и культовые сериалы. А в подкасте «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин говорит о музыке в кино: о саундтреках, о композиторах и режиссерах, и о том, как мы слышим фильмы. Оба эти подкаста можно слушать прямо на нашем сайте или в нашем телеграм-канале, а также в iTunes (для пользователей iOS), в приложении Google Podcasts (для пользователей Android) и в «Яндекс.Музыке».