Разрешите обратиться: 11 вопросов о «Капитане Марвел»

Скоро в прокате — новый супергеройский фильм «Капитан Марвел», своеобразный приквел к четвертым «Мстителям», которые выйдут через пару месяцев. Да, на всякий случай: Капитан Марвел — женщина. Что нужно знать о супергероине, которая до этого еще ни разу не появлялась в киновселенной Marvel?

Это какой-то новый персонаж?

Нет. Воин из неземной расы Крии появился на страницах комиксов в декабре 1967 года. Мар-Велл был послан на Землю как шпион, но быстро проникся теплыми чувствами к людям. Они прозвали его Капитан Марвел. Главными же врагами супергероя стали свои — завидующий ему полковник Йон-Рогг и Ронан Обвинитель (был антагонистом в первых «Стражах галактики»).



Вы ничего не путаете? Вы же только что говорили, что Капитан — девушка!

Титул Капитана Марвел переходил к различным персонажам. Нас больше всего интересует Кэрол Денверс, летчица ВВС США. Она появилась в комиксах в марте 1968 года и никакими суперспособностями первоначально не обладала — просто была умной и физической развитой женщиной. Затем она работала в ЦРУ, бок о бок с Ником Фьюри и Росомахой (последний стал ее любовником). Когда Кэрол перешла в НАСА, то столкнулась с тем самым инопланетянином Мар-Веллом, вскоре у них завязался роман. А свои суперспособности девушка получила в результате несчастного случая — взрыв смешал ее ДНК с ДНК пришельца. В фильме, наверняка, будут комические ситуации, обыгрывающих двойственную природу Денверс: расе Крии совершенно не свойственны эмоции, в этом смысле они — этакие вулканцы вселенной Marvel. После этого, в 1977 году, Кэрол Денверс облачается в красный костюм с золотой звездой на груди и называет себя Мисс Марвел. С тех пор успело произойти многое — мисс меняла супергеройские клички (Двойная Звезда, Птица Войны) и входила в разные объединения (многочисленные вариации Мстителей, Стражи Галактики). Имя Капитана Марвел она присвоила на себя относительно недавно — в комиксах 2012 года.

Почему все так сложно?!

Что поделать — биография всех героев комиксов, чья история насчитывает несколько десятилетий, обычно крайне запутана. Первоначально персонаж по имени Капитан Марвел вообще принадлежал издательству Fawcett Comics! Но права на него отсудило издательство... DC: якобы Капитан был срисован с Супермена. Но и в DC он не задержался — Marvel Comics под шумок зарегистрировали права на Капитан Марвел. В общем, запутанная история многолетней давности, не берите в голову.

А что умеет Кэрол Денверс?

Во-первых, все, чему учат в ВВС и ЦРУ. Во-вторых, у нее есть не совсем человеческие способности, которые она получила после того взрыва. Может летать, стрелять энергетическими зарядами и без последствий поглощать телом разного рода энергию — от электрического разряда до ядерного взрыва. Кроме того, она практически неуязвима и может выжить даже в центре Солнца. А по словам Сэмюэля Джексона (если вы вдруг забыли — он играет Ника Фьюри) у Капитана есть могут быть и другие возможности, связанные с перемещением во времени.

«Капитан Марвел»

Вроде стандартный набор для супергероя. А с ней происходило что-то действительно интересное?

В какой-то момент своей жизни она увлекалась публицистикой, писала в Daily Bugle. Да-да, тот самый медиахолдинг, которым руководил главный ненавистник Человека-паука Джей Джона Джеймсон. С ним у Кэрол случались конфликты — усатый босс считал, что нужно писать о моде, в то время как супергероиню интересовали права женщин. Случались в ее судьбе и моменты безумия. В начале 80-х Мстители борются со злодеем Иммортусом. Его сын Маркус становится одержим нашей героиней и манипулируя ее сознанием, зачинает с Денверс ребенка — копию самого себя. Сын растет не по дням а по часам и сам начинает приударять за мамой! Очень странный эдипальный поворот судьбы для такого откровенно феминистского персонажа. В 90-е Кэрол Денверс проходит через череду личностных кризисов: потеря суперсил, нарушение памяти и банальный алкоголизм.

Кэрол Дэнверс и Маркус

Давайте лучше про фильм. Кто играет Капитана?

Молодая, но уже отмеченная «Оскаром» (за «Комнату») американка Бри Ларсон. Ее феминистские высказывания уже подверглись атаке интернет-троллей и критике особо нетерпимых фанатов. Ларсон рассказала КиноПоиску (скоро появится полное интервью!), что она интроверт, и неизбежные вопросы про наряд и про то, каково это — «стать прототипом куклы, с которой будут играть девочки по всему миру» — приводят ее в усталое отчаяние. Зато ей нравится говорить о том, как Капитан Марвел изменил ее отношение к собственному телу и о том, что блокбастеры способны вдохновлять людей так, как не может ни один инди-фильм. Короче, это очень серьезная девушка, считающая себя проповедницей всего хорошего и прогрессивного, даже съемки в этом фильме она называет зовом судьбы. Капитан Марвел из фильма — примерно та же Кэрол Денверс, что была в комиксах. Она служила в ВВС США, входит в состав «Старфорса» (оперативный отряд Кри) и ее ДНК смешана с инопланетной. По трейлеру видно, что прошлое героини является загадкой для нее самой — она не помнит свою земную жизнь, картины которой являются ей во флэшбэках (то есть повествование тут явно нелинейное). Вместе с Ником Фьюри ей предстоит внести ясность в этот вопрос и спасти Землю от инопланетной угрозы.

«Капитан Марвел»

Я уже видел трейлер. Почему у Ника Фьюри есть оба глаза?!

Проще простого — действие происходит в прошлом, точнее, в 90-е. Среди примет времени — магазин видеопроката Blockbuster Video и футболка группы Nine Inch Nails, которую носит героиня Бри Ларсон в трейлере. Есть даже специальный сайт, сделанный в ретростилистике! В 90-х Ник Фьюри еще не обзавелся стильной повязкой и был не директором Щ.И.Т.а, а мелкой рыбешкой. Также нам покажут агента Фила Колсона — персонаж Кларка Грегга не появлялся в киновселенной с момента «смерти» в первых Мстителях, ограничиваясь участием в сериале «Агенты «Щ.И.Т.». Еще в «Капитане Марвел» появится уже знакомый по «Стражам Галактики» Корат — агент Крии, которого играет Джимон Хонсу, в 90-е он состоит в отряде «Старфорс».

«Капитан Марвел»

С кем будет сражаться Капитан?

Marvel в обычной для них манере скрывают всю возможную информацию о предстоящем фильме, но кое-что уже понятно. Земля окажется вовлеченной в противостояние Крии и Скруллов — пришельцев, которые могут изменять свою внешность. Важную роль, похоже, будет играть персонаж Бена Мендельсона. Его зовут Талос и он является лидером вторжения Скруллов на Землю. Кроме того, он внедрен в организацию «Щ.И.Т.» на самом высоком уровне. В фильме также появится Ронан Обвинитель — представитель расы Крии, которого до смерти затанцевали члены «Стражей Галактики» в финале первой части. Тут он еще не стал убер-злодеем и сотрудничает с группой «Старфорс», в которую входит Кэрол Денверс.

«Капитан Марвел»

А каким будет фильм? Его снимают какие-то малоизвестные режиссеры.

Да, у фильма не самые именитые постановщики (дуэт Анны Боден и Райана Флека известен разе что по драмеди «Это очень забавная история»). Боден и Флек рассказали КиноПоиску, что получить контракт с Marvel им помог… Робокоп. Они склеили из разных фильмов 80-х и 90-х условный трейлер «Капитана Марвел», чтобы показать студии. Главным героем этого ролика был именно робот-полицейский, который, как и Капитан Марвел, разрывается между своим человеческим прошлым и обретенными против собственной воли сверхспособностями. Кевину Файги, главе Marvel Studios, так понравилось это сравнение, что пара инди режиссеров получила карт-бланш на производство блокбастера. Но инди-режиссерами на площадках блокбастеров уже никого не удивишь. Сейчас Marvel ставит совсем на другое: это первый фильм вселенной с центральным женским персонажем («Черную вдову» фанаты уже устали ждать). Очевидно, что он вписывается в актуальную феминистскую повестку с прицелом на большую кассу (по аналогии с «Чудо-женщиной» DC). Также режиссеров страхует участие большой звезды: важная роль в фильме отведена персонажу Джуда Лоу, который является лидером группы «Старфорс» и ментором главной героини. Как его зовут, до сих пор непонятно — Marvel намеренно все путают. Возможно, это тот самый оригинальный Мар-Велл, а, может быть — его заклятый враг Йон-Рогг.

«Капитан Марвел»

А как «Капитан Марвел» соотносится с другими сюжетами, которые разыгрываются в киновселенной Marvel?

В конце апреля выходят «Мстители: Финал» которые поставят точку в истории с Таносом, длящейся уже очень давно. «Капитан Марвел» позиционируется почти как пролог к победе «Мстителей»: даже в конце «Войны бесконечности» Ник Фьюри, распадающийся на атомы, посылает бедственный сигнал именно Кэрол Денверс. В общем, все идет к тому, что Денверс сыграет важную роль в противостоянии супергероев и Таноса, а также введет в киновселенную Marvel Скруллов. С них, как проговорился продюсер Джонатан Шварц, фильм и начинается — Капитан вместе с отрядом Крии идет в атаку на Скруллов; те побеждают, и Марвел оказывается в плену; удачный побег приводит ее на Землю — точнее, в магазин Blockbuster Video; а потом она знакомится с Ником Фьюри).

А почему котик получил отдельный постер?

Судя по первой реакции зрителей из фокус-групп мохнатый питомец Кэрол Денверс — одна из главных звезд фильма. Кот по кличке Гуся (в честь персонажа «Лучшего стрелка») давно стал героем фанатских теорий, согласно которым у котика есть не только усы, лапы и хвост.