Сэмюэл Л. Джексон рассказал о новой суперспособности Капитана Марвел

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Во время визита на съемочную площадку блокбастера «Капитан Марвел» Сэмюэл Л. Джексон раскрыл журналистам несколько подробностей о героине Бри Ларсон. По словам актера, в арсенале супергероини есть способность, которая окажется полезной в битве с Таносом, — путешествие во времени.

«По сути, в плане суперспособностей и возможности их использования она самый сильный персонаж во всей вселенной Marvel, — считает Джексон. — И это очень круто, как Бри воплотила Кэрол Дэнверс на экране».

«Я к тому, что Мстители оказались в плохом положении. Мы это видели в „Войне бесконечности“. И теперь мы знаем, что требуется кто-то столь же сильный, как и Танос, — продолжает актер. — В какой-то момент мы узнаем, насколько она сильна и что она может. Она редкий человек в киновселенной Marvel, кто может путешествовать во времени».

Стоит отметить, что Джексон не говорит напрямую о том, что Капитан Марвел умеет перемещаться во времени, а только о том, что она может это делать. Вероятно, речь идет об усиленной физиологии Дэнверс, которая дает ей возможность выдержать продолжительное воздействие временного потока.

С другой стороны, все же есть вероятность, что киноверсия Капитана Марвел умеет манипулировать временем. Или Джексон просто пошутил и по наводке братьев Руссо специально пустил журналистов и интернет по ложному следу.

В любом случае путешествие во времени может стать важным элементом сюжета «Мстители: Финал» и ключом к победе над Таносом.

Действие «Капитана Марвел» разворачивается в 1990-е, но режиссеры картины Анна Боден и Райан Флек не торопятся раскрывать, когда именно. В интервью Fandango они рассказали, что при создании частично опирались на фильмы 1980-х и 1990-х и хотели передать ощущение бадди-комедий того времени. Между делом они упомянули имя Тони Старка, который тогда был плейбоем и гулякой, которому только предстояло стать Железным человеком. Возможно, Боден и Флек намекнули, что в «Капитане Марвел» зрителей ждет камео будущего героя.

«Капитан Марвел» с 7 марта в российском прокате.

Entertainment Tonight / Fandango

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