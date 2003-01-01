Бокс-офис России: «Джон Уик 3» рвет кассу, «Детектив Пикачу» не оправдывает ожиданий

1. «Покемон. Детектив Пикачу» (1-я неделя), 253 млн рублей, 934 тысячи зрителей, 37 392 сеанса

«Покемон» стартовал на уровне «Дамбо», который заработал в первый уик-енд 244 млн рублей. Это явно не те цифры, на которые рассчитывал прокатчик. Нельзя сказать, что в России фильм страшно проваливается, однако очевидно, что попытка метить в максимально широкую аудиторию в нашей стране большим успехом не увенчалась. Видимо, для детей до 12 лет покемоны — это что-то из доисторической эры, а подростки уже успели подзабыть увлечение ловлей электронных покемонов, которое было популярно несколько лет назад. Остается ностальгически настроенное поколение родителей. Но для него фильм как раз слишком детский. Итог — в основном положительные, но не то чтобы восторженные отзывы посмотревших, довольно умеренные наработка (в среднем 6434 рубля на копию) и посещаемость (25 зрителей на один сеанс), смутные перспективы. Выходящий на этой неделе «Аладдин» вряд ли оставит «Детективу Пикачу» много шансов на большой прокатный множитель (так в индустрии называют отношение финальных сборов к сборам стартового уик-энда).

2. «Джон Уик 3» (1-я неделя), 225 млн рублей, 773 тысячи зрителей, 25 290 сеансов

Франшиза с Киану Ривзом в главной роли — один из редких примеров, когда каждая следующая часть зарабатывает значительно больше предыдущей. «Джон Уик 2» в 2017 году стартовал в России с 152 млн рублей, триквел улучшил этот результат на 53%. Касса «Джона Уика 3» сопоставима со сборами первого уик-энда прошлогодней «Миссия: невыполнима» (221 млн рублей). Фильм стал лучшим в топ-10 и по наработке на сеанс, и по средней посещаемости — 8768 рублей и 30 зрителей соответственно. Очевидно, еще до следующего уик-энда фильм обойдет финальные результаты «Хеллбоя» (242 млн рублей) и станет самым кассовым зарубежным инди-фильмом 2019 года в нашей стране.

3. «Отпетые мошенницы» (2-я неделя), 69 млн рублей (-52%), 246 тысяч зрителей, 11 023 сеанса

Женский ремейк комедии 1980-х годов достойно держится в прокате, впрочем, и жанровых конкурентов у него нет. Благодаря этому падение на второй неделе выдалось умеренным, поэтому игра в догонялки с «8 подругами Оушена» может увенчаться успехом. «Подруги» в свой второй уик-энд падали сильнее (-56%). В копилке «Мошенниц» после 11 дней проката 266 млн рублей, у «Подруг Оушена» за аналогичный период было 281 млн рублей. Теперь все зависит от того, насколько устойчивыми окажутся позиции новинки в следующий уик-энд. «Подруги Оушена» на третьей недели избежали обвала (-53%). Получится ли у «Отпетых мошенниц» похожий трюк?

4. «Мстители: Финал» (3-я неделя), 61 млн рублей (-76%), 203 тысячи зрителей, 11 187 сеансов

Общие сборы финальной части франшизы Marvel достигли 2,521 млрд рублей, картина уверенно возглавляет топ самых кассовых фильмов 2019 года.

5. «В метре друг от друга» (3-я неделя), 12 млн рублей (-69%), 47 тысяч зрителей, 2000 сеансов

Общие сборы подростковой мелодрамы достигли 188 млн рублей, уже по окончании уик-энда фильм обогнал свой ближайший аналог «После» (189 млн рублей), и это большая неожиданность. Вероятно, картине все же покорится рубеж в 200 млн рублей — гроссмейстерская планка для любого независимого кинорелиза.

6. «Братство» (2-я неделя), 8,5 млн рублей (-67%), 33 тысячи зрителей, 4440 сеансов

На счету военной драмы Павла Лунгина за 11 дней проката 42 млн рублей. Среди всех картин режиссера фильм занимает третью строчку по сборам после «Царя» (153 млн рублей с учетом СНГ) и «Острова» (88 млн рублей с учетом СНГ).

7. «Отель Мумбаи: Противостояние» (2-я неделя), 5,2 млн рублей (-57%), 16 тысяч зрителей, 1081 сеанс

«Сарафанный хит» российского проката собрал уже 22 млн рублей и вот-вот обгонит «План побега 2» (23 млн рублей общих сборов). Рубеж в 30 млн рублей вовсе не выглядит непреодолимым, учитывая прекрасные отзывы зрителей.

8. «Маугли дикой планеты» (2-я неделя), 5 млн рублей (-69%), 27 тысяч зрителей, 2759 сеансов

Общая касса независимого французского мультфильма после двух уик-эндов — 24 млн рублей. «Потерянное звено», на уровне которого «Маугли» стартовал, смогло заработать больше, 29 млн рублей. Эти 5 млн рублей — в данном случае цена более благосклонного сарафана.

9. «Коридор бессмертия» (2-я неделя), 4 млн рублей (-85%), 20 тысяч зрителей, 3887 сеансов

Картина Федора Попова стартовала в уик-энд Дня Победы чуть лучше «Братства» и с грехом пополам работала в будние дни за счет групповых посещений школьников. Но выходные расставили все на свои места: фильм страшно обвалился в свой второй уик-энд. В итоге у «Коридора» общая касса даже чуть меньше, чем у «Братства» — 41 млн рублей. Обе картины — настоящие кассовые неудачи, не сумевшие заинтересовать массового зрителя. Об этом говорят плачевные цифры средней посещаемости (7 человек на сеансе у «Братства» и 5 — у «Коридора бессмертия»).

10. «Танцуй сердцем» (1-я неделя), 2,8 млн рублей, 11 тысяч зрителей, 1796 сеансов

Несколько лет назад танцевальные подростковые фильмы вроде «Шага вперед» собирали сотни тысяч зрителей в кинотеатрах. Времена и моды изменились, и сейчас подобные картины идут в пустых залах. Французский «Танцуй сердцем» не исключение. Проект делит с «Коридором бессмертия» последнее место в топ-10 по средней посещаемости — 5 человек на одном сеансе.

Самый кассовый фильм ближайшего уик-энда — диснеевский «Аладдин». На подростковую аудиторию будет работать хоррор-комикс «Гори, гори, ясно». Наконец, главный арт-релиз недели — триллер «Красивый, плохой, злой» с Заком Эфроном в роли серийного убийцы.