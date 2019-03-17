Стриминговый сервис Apple представит 11 проектов

Ожидается, что 25 марта на заявленной презентации в Купертино, тема которой покрыта тайной, Apple объявит о запуске собственного стримингового сервиса и бросит вызов Netflix, Amazon и HBO. Если это действительно так, Apple анонсирует сервис за две с половиной недели до того, как Disney представит детали своей платформы, и за месяцы вперед до презентации стримингового сервиса Warner Media.

Развлекательное направление Apple возглавляют бывшие исполнительные продюсеры Sony Television Джейми Эрлихт и Зак Ван Амбург, супервайзером которых выступает вице-президент департамента программного обеспечения и сервисов Эдди Кью. Именно он в 2017 году нанял ветеранов Sony для выпуска первого оригинального сериала «Планета приложений».

The New York Times опубликовала список сериалов, которые Apple ранее заявляла к производству и которые могут выйти на новой платформе гиганта. Известно, что компания заказала в общей сложности больше 20 сериалов с участием Опры Уинфри, Дэмьена Шазелла, Криса Эванса и других звезд. Но к 2020 году Apple готова запустить 11 проектов. Производство пяти из них уже закончено, а съемки шести скоро завершатся.