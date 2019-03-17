Стриминговый сервис Apple представит 11 проектов

Ожидается, что 25 марта на заявленной презентации в Купертино, тема которой покрыта тайной, Apple объявит о запуске собственного стримингового сервиса и бросит вызов Netflix, Amazon и HBO. Если это действительно так, Apple анонсирует сервис за две с половиной недели до того, как Disney представит детали своей платформы, и за месяцы вперед до презентации стримингового сервиса Warner Media.
Развлекательное направление Apple возглавляют бывшие исполнительные продюсеры Sony Television Джейми Эрлихт и Зак Ван Амбург, супервайзером которых выступает вице-президент департамента программного обеспечения и сервисов Эдди Кью. Именно он в 2017 году нанял ветеранов Sony для выпуска первого оригинального сериала «Планета приложений».
The New York Times опубликовала список сериалов, которые Apple ранее заявляла к производству и которые могут выйти на новой платформе гиганта. Известно, что компания заказала в общей сложности больше 20 сериалов с участием Опры Уинфри, Дэмьена Шазелла, Криса Эванса и других звезд. Но к 2020 году Apple готова запустить 11 проектов. Производство пяти из них уже закончено, а съемки шести скоро завершатся.
Самая яркая из всего списка заявка — сериал про закулисье утреннего телешоу. Вместе с Уизерспун и Энистон, которые к тому же и продюсеры проекта, здесь играют Стив Карелл, Билли Крудап и Марк Дюпласс. Apple взяла на себя обязательства выпустить два сезона, еще даже не видя сценария. Консультантом выступает Брайан Стелтер, ведущий CNN и автор книги «Вершина утра: Внутри безжалостного мира утренних телешоу». Съемки первого сезона почти закончены.
Ребут фантастической антологии 1985—1987 годов, над которой работали мастера от Стивена Спилберга до Мартина Скорсезе. Ремейком в 2015 году занялся Брайан Фуллер, но ему пришлось покинуть проект из-за творческих разногласий: шоураннер собирался сделать новое «Черное зеркало», что категорически не устроило производителей iPhone. Сегодня проектом занимаются Эдвард Китсис и Адам Хоровиц, ответственные за «Однажды в сказке». Съемки должны скоро закончиться.
Мистика с Октавией Спенсер в главной роли. В основе — криминальный роман Кэтлин Барбер о висячем деле и сыщике, ведущем подкаст. В своем Instagram Октавия сообщила, что съемки закончились в конце прошлого года.
Космическая драма от Рональда Д. Мура, ответственного за «Чужестранку» и «Звездный крейсер „Галактика“». Это альтернативная история о том, что было бы, продолжи мир космическую гонку. Сериал на стадии съемок.
Фэнтези с Джейсоном Момоа в главной роли. Тема схожа с недавним «Птичьим коробом»: что будет, если человечество внезапно потеряет зрение? В сериале также задействованы Элфри Вударт и Хера Хильмар. Съемки ведутся.
Разумеется, сюжет — тайна. Известно, что это будет психологический триллер на 10 серий по 30 минут каждая и что Шьямалан выступит продюсером и поставит первый эпизод. В ролях — Руперт Гринт, Лорен Эмброуз и Нелл Тайгер Фри. Съемки подходят к концу.
Антология о судьбе иммигрантов США. В продюсерах Ли Айзенберг («Офис»), сценарий написали супруги Кумэйл Нанджиани и Эмили В. Гордон. Идут съемки.
Роб МакЭлхенни и Чарли Дэй, звезды и продюсеры долгоиграющего ситкома FX, взялись за новую комедию. В ролях есть Ф. Мюррэй Абрахам, Эшли Берч и Дэвид Хорнсби. Уже снято.
Анимационный мюзикл. Сценарий написали Нора Смит, Лорен Бушар и Джош Гад. Двое последних также продюсеры. Поют Кристен Белл, Стэнли Туччи, Кэтрин Хан и сам Джош Гад. Проект будет завершен через несколько месяцев.
Идея от документалиста Мэтта Тирнаура («Студия 54», «Валентино: Последний император») еще даже не обзавелась сценарием. На этот раз Тирнаур хочет поводить зрителей по лакшери-домам знаменитостей. Ожидается, что проект будет завершен через несколько месяцев.
Очередная версия жизни поэтессы Эмили Дикинсон от сценаристки «Любовников» Анны Смит и режиссера Дэвида Гордона Грина. В главной роли — Хейли Стайнфелд, а мать героини играет Джейн Краковски. Съемки закончены.
Источник: The New York Times