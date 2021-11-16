Блогер Андрей Борисов и создатель Sokol[off] TV спорят о «Ведьмаке» и называют любимые хорроры

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Докажи, если сможешь

ВидеоБлогер Андрей Борисов и создатель Sokol[off] TV спорят о «Ведьмаке» и называют любимые хорроры

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Вышел четвертый эпизод нашего шоу «Докажи, если сможешь». Его гостями стали актер и блогер Андрей Борисов (@gan_13_) и Александр Соколов, создатель Sokol[off] TV.

По правилам шоу герои за 30 секунд пытаются доказать друг другу, что смотрели фильмы, которые называет ведущий Женя Калинкин. Гостями предыдущих выпусков были рэпер GONE.Fludd и клипмейкер Алина Пязок, режиссер Юрий Быков и музыкант Loqiemean (Роман Худяков), а также режиссер Олег Трофим и видеоблогер Даниил Лазаренков (Chuck Review). Эпизоды с ними уже доступны на YouTube-канале «Мультипаспорт». Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски.

Что советуют посмотреть герои выпуска?

Андрей Борисов, блогер и актер

«Удивительная миссис Мейзел»

Обалденный сериал с актуальной повесткой о том, что женщины имеют точно такие же права, как и мужчины. Круто, что показывается зарождение стендапа, в том числе женского. Сериал очень красивый, дорогой и смешной. Прекрасная сценография, костюмы и декорации, а еще отлично прописанные диалоги и выдержанный юмор. В шоу отражена важная тема, в том числе для стендапа: творчество все должно быть выстрадано.

«Тихое место 2»

Прекрасный хоррор с невероятной Эмили Блант. Шикарная первая часть и не менее шикарная вторая. Круто сделано, что действие начинается днем, а не ночью. Нужно определенное мастерство, чтобы вызвать страх днем. И режиссеру Джону Красински это удалось.

«Довод»

Запутанная история, которая вызвала много споров. Но, мне кажется, там все понятно (я, видимо, очень умный и все понял про реверсивное время). Классный саундтрек Людвига Горанссона, крутые диалоги и идея про нелинейность времени. Вообще, Нолан любит играть со временем. Мне кажется, «Довод» — это еще один прекрасный эксперимент режиссера.

Александр Соколов, киноблогер

«Аркейн»

Ничего не знаю о «Лиге легенд», хотя сериал сделан в сеттинге этой игры. Однако в шоу все доступно, понятно и не посвященным в лор. Сюжет цепляет, персонажи интересны, мир и атмосфера очень занимательны. А самое главное, совершенно потрясающая дорогущая анимация. Каждый кадр будто нарисован художником. Хотя это все-таки трехмерный мультфильм. А еще музыкальное сопровождение крутое.

«Звездный путь: Нижние палубы»

Удивлен, почему об этом мультсериале мало говорят. Эта самопародия на «Звездный путь» выглядит лучше и аутентичнее, чем новые игровые сериалы в рамках киновселенной. Очень веселый сериал, наполненный взрослым юмором, высмеивающим многие клише «Звездного пути». Вдобавок есть куча отсылок к оригинальным сериалам и довольно неплохие персонажи и сюжетные линии.

«Чем мы заняты в тени»

Сериал Тайки Вайтити по мотивам его же фильма, который у нас назвали «Реальные упыри». Сейчас выходит уже третий сезон. Это крайне веселое шоу, сделанное в формате мокьюментари. Оно посвящено бытовухе и совместному существованию нескольких старомодных вампиров. Для любителей черного и не только юмора.

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Гениальный врач со скверным характером помогает полиции. Исторический детектив с Юрием Колокольниковым
В главных ролях:Юрий Колокольников, Андрей Назимов, Вильма Кутавичюте
Режиссер:Дмитрий Петрунь
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