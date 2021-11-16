Блогер Андрей Борисов и создатель Sokol[off] TV спорят о «Ведьмаке» и называют любимые хорроры

Обалденный сериал с актуальной повесткой о том, что женщины имеют точно такие же права, как и мужчины. Круто, что показывается зарождение стендапа, в том числе женского. Сериал очень красивый, дорогой и смешной. Прекрасная сценография, костюмы и декорации, а еще отлично прописанные диалоги и выдержанный юмор. В шоу отражена важная тема, в том числе для стендапа: творчество все должно быть выстрадано.