Какие серьезные темы поднимает «Аватар: Легенда об Аанге»? Что создатели взяли от аниме и как вплели в сюжет историю и мифологию азиатских стран? Как сериал опередил время в репрезентации женских героинь и людей с ограниченными возможностями? И почему это идеальное шоу не только для детей, но и для взрослых?

В этом видеоэссе разбираемся, как устроен «Аватар: Легенда об Аанге» — великий анимационный сериал, занимающий первое место в топ-250 сериалов на КиноПоиске.

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