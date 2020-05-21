КиноПоиск
Попробовать Плюс
Культовые сериалы

ВидеоКак устроен «Аватар: Легенда об Аанге»

Обсудить0

Какие серьезные темы поднимает «Аватар: Легенда об Аанге»? Что создатели взяли от аниме и как вплели в сюжет историю и мифологию азиатских стран? Как сериал опередил время в репрезентации женских героинь и людей с ограниченными возможностями? И почему это идеальное шоу не только для детей, но и для взрослых?

В этом видеоэссе разбираемся, как устроен «Аватар: Легенда об Аанге» — великий анимационный сериал, занимающий первое место в топ-250 сериалов на КиноПоиске.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в YouTube, чтобы первыми смотреть наши новые видео

Автор:
Обсудить
Неуловимый партизан уничтожает немцев: дерзкий триллер с оттенком Тарантино теперь и онлайн
В главных ролях:Юра Борисов, Алексей Шевченков, Полина Чернышова
Режиссер:Андрей Богатырев
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

«Викторина»: Драма об искажении памяти и общественном мнении
В предыдущих сериях

Подкаст«Викторина»: Драма об искажении памяти и общественном мнении

14 июля4
«Король Лев», «Малышарики» и «Дом совы»: Что смотреть с детьми на КиноПоиск HD
КиноПоиск HD

«Король Лев», «Малышарики» и «Дом совы»: Что смотреть с детьми на КиноПоиск HD

21 мая 20204
Инструкция для родителей: 25 отличных фильмов, которые стоит посмотреть школьникам
КиноПоиск HD

Инструкция для родителей: 25 отличных фильмов, которые стоит посмотреть школьникам

12 октября 202012
Как «Сообщество» играет с жанрами
Культовые сериалы

ВидеоКак «Сообщество» играет с жанрами

8 июля1

Главное сегодня

Каннский дайджест: Кинокомикс Одиара, снотворное Вирасетакула, «Франция» Дюмона

Сегодня6
Каннский дайджест: Кинокомикс Одиара, снотворное Вирасетакула, «Франция» Дюмона
Как устроен «Аватар: Легенда об Аанге»
Культовые сериалы

ВидеоКак устроен «Аватар: Легенда об Аанге»

Сегодня5
«Титан»: Первое по-настоящему зрелищное кино в каннском конкурсе

«Титан»: Первое по-настоящему зрелищное кино в каннском конкурсе

Вчера21
Что смотреть дома: «Чудотворцы: Дикий Запад», «Тихое место 2», «Красный призрак»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Чудотворцы: Дикий Запад», «Тихое место 2», «Красный призрак»

Вчера2
Петр Мамонов: Демон и святой русского космоса

Петр Мамонов: Демон и святой русского космоса

Вчера
11 лучших трейлеров недели: Тильда Суинтон путешествует по Колумбии, а Стив Бушеми убивает Америку

11 лучших трейлеров недели: Тильда Суинтон путешествует по Колумбии, а Стив Бушеми убивает Америку

Вчера6
«Тур по постсоветскому мраку»: Что западные критики пишут о российских фильмах в Каннах

«Тур по постсоветскому мраку»: Что западные критики пишут о российских фильмах в Каннах

Сегодня, 11:249
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт