Новый подкаст «Смотри у меня»: Советуем кино про гигантскую муху, ревность и революцию

Мы запускаем подкаст «Смотри у меня», в котором каждую неделю будем рассказывать о премьерах и просто хороших фильмах и сериалах, которые доступны на КиноПоиск HD по подписке. Ведущие — шеф-редактор КиноПоиск HD Игорь Кириенков и основательница независимого проекта о кино Cinemaholics Катя Карслиди.
В специальной рубрике «На все случаи жизни» ведущие рекомендуют кино, подходящее для абсолютно разных жизненных ситуаций.
Подкаст уже доступен в Яндекс.Музыке и Apple Podcasts. Скоро будет доступен в Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».
Что мы рекомендуем
«Зеленый мэр» (2021)
Российский сериал о том, как друзья детства регистрируют в провинциальном городке экологическое движение и выдвигают на пост мэра своего кандидата.
«Жвалы» (2020)
Абсурдистская комедия о двух приятелях, которые обнаруживают в багажнике украденной машины гигантскую муху и решают выдрессировать ее, чтобы ограбить банк.
«Убийство двух любовников» (2020)
Американская инди-драма о том, как женатая пара решает сделать свои отношения открытыми, чтобы спасти брак.
«Иуда и черный мессия» (2021)
Биографическая драма о мелком автоугонщике, который вынужден шпионить за Фредом Хэмптоном — главой ячейки партии «Черных пантер» в Чикаго в конце 1960-х.
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Вопросы и отзывы о подкасте пишите на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Игорь Кириенков, Катя Карслиди