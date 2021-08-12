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Дружба и борьба за экологию: на КиноПоиск HD выходит сериал «Зеленый мэр»

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20 августа на КиноПоиск HD выйдет две первые серии нового сериала «Зеленый мэр» про трех друзей, борющихся за экологию в родном городе.

По сюжету один из них, Кирилл, возвращается из Москвы домой, в небольшой город Краснохолмск. С тех пор как он уехал учиться в столицу, многое изменилось: местный бизнесмен Александр Зуев использует регион как производственную мощность для своей фабрики — он вырубает леса и сливает в реку отходы. У Зуева есть деньги и влияние, а половина города трудоустроена на его предприятии, поэтому ему все сходит с рук. Кирилл вместе с друзьями решает остановить Зуева. Постепенно герои начинают менять отношение к природе и экоответственности у жителей города и создают экологическую партию, чтобы на мэрских выборах победить кандидата, который представляет местного олигарха.

Друзей сыграли Илья Маланин («Аванпост», «На районе»), Василий Копейкин («Серебряные коньки») и Филипп Ершов («Красные браслеты»). Также в «Зеленом мэре» снимаются Григорий Сиятвинда («Отель „Элеон“»), Вероника Мохирева («Топи»), Евгений Шварцман («Аутло») и другие.

Авторы идеи — Илья Ипатов, Алексей Слущев (оба «Интерны», «Девушки с Макаровым»), режиссер – Федор Балванович. Продюсировали сериал Дмитрий Лунев и Наталья Голодова, производством занималась кинокомпания Prospect production. Как и сериал «Трудные подростки», проект создан при поддержке Института развития интернета.

Сериал состоит из восьми серий. Новые эпизоды «Зеленого мэра» будут выходить каждый четверг эксклюзивно на КиноПоиск HD.

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В главных ролях:Владимир Канухин, Ирина Чипиженко, Наталья Тетенова, Алексей Шуплецов
Режиссер:Никита Тамаров
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