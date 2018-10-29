Как ромкомы врут нам о любви

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ВидеоКак ромкомы врут нам о любви

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Как устроена типичная романтическая комедия? Какие вредные стереотипы об отношениях мы можем увидеть в ромкомах? И какие нестандартные фильмы этого жанра стоит посмотреть?

Обо всем этом — в нашем новом видеоэссе.

Фильмы из этого видео вы можете посмотреть в специальной подборке на КиноПоиск HD

В конце видео вы найдете подарочный код для новых пользователей на 45 дней, который необходимо активировать до 31 мая 2021 года. По окончании 45 дней подписка стоит 199 рублей в месяц. Код действителен для пользователей на территории России. Условия использования подарочных кодов.

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Когда твоя жизнь похожа на фарс, остаётся только шутить. Комедия, полная самоиронии и стендапа
В главных ролях:Елена Новикова, Таисия Битюкова, Артем Кошман
Режиссер:Саша Тапочек
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