Как ромкомы врут нам о любви

Как устроена типичная романтическая комедия? Какие вредные стереотипы об отношениях мы можем увидеть в ромкомах? И какие нестандартные фильмы этого жанра стоит посмотреть?

Обо всем этом — в нашем новом видеоэссе.

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