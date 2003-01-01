Чем вдохновлялись шоураннеры братья Даффер при создании третьего сезона? Какие новые персонажи понравились зрителям больше всего? Почему «злые русские» в сериале — это на самом деле не клюква и не пародия на нас? И чего нам ждать от следующего сезона?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова обсуждает новый сезон культового сериала Netflix с редактором КиноПоиска Аней Шпильковской. Как всегда, с большим количеством спойлеров!

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