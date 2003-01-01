В предыдущих сериях

Подкаст«Семейный брак»: Идеальный сериал о неидеальных отношениях

СегодняОбсудить0

«Семейный брак» — британский сериал о муже и жене, которые столкнулись с проблемами после 15 лет брака и начали ходить к психотерапевту. В чем этот сериал особенно правдоподобен? Почему сценарист Ник Хорнби выбрал формат серий по 10 минут? В чем особенность русской озвучки сериала? И какие еще сериалы о браке и трудностях в отношениях стоит посмотреть?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают новый проект Sundance TV c Розамунд Пайк и Крисом О’Даудом. И немного рекламируют другой наш подкаст — «Шум и яркость» со Львом Ганкиным.

Подкаст также доступен в iTunes для пользователей iOS, в приложении Google Podcasts для пользователей Android и в «Яндекс.Музыке», а здесь можно забрать RSS-поток.

Кстати, сериал «Семейный брак» можно посмотреть на КиноПоиске.

Автор: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

Смотрите также

Мини-сериал «Семейный брак»: Когда размер имеет значение

13 июня
В предыдущих сериях

Подкаст«Черное зеркало»: Почему пятый сезон оказался слабее предыдущих?

1 июля

Лучше сто раз увидеть: 8 сериалов по популярным подкастам

Вчера
Выбор редакции

«Чернобыль», «Толя-робот» и «Уловка-22»: 14 лучших сериалов весны

9 июня

Главное сегодня

В предыдущих сериях

Подкаст«Семейный брак»: Идеальный сериал о неидеальных отношениях

Сегодня

Сэмюэл Л. Джексон и Крис Рок снимутся в новой «Пиле»

Сегодня, 18:30

Трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»: Война королев

Сегодня, 16:05
Сборы

Американский бокс-офис: «Человек-паук» расставил сети, «Мстители» не сдаются

Сегодня, 15:11

Instagram дня: Майя Хоук — дочь Умы Турман, сыгравшая в «Очень странных делах»

Сегодня, 14:50

Лучше сто раз увидеть: 8 сериалов по популярным подкастам

Вчера

«Начало» и «Король Лев»: Что Голливуд позаимствовал из аниме

2 июля
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании