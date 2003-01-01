«Семейный брак» — британский сериал о муже и жене, которые столкнулись с проблемами после 15 лет брака и начали ходить к психотерапевту. В чем этот сериал особенно правдоподобен? Почему сценарист Ник Хорнби выбрал формат серий по 10 минут? В чем особенность русской озвучки сериала? И какие еще сериалы о браке и трудностях в отношениях стоит посмотреть?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают новый проект Sundance TV c Розамунд Пайк и Крисом О’Даудом. И немного рекламируют другой наш подкаст — «Шум и яркость» со Львом Ганкиным.

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Кстати, сериал «Семейный брак» можно посмотреть на КиноПоиске.