От кроссовок до головы Дастина: Что выпустили к 3-му сезону «Очень странных дел»

«Очень странные дела» славятся своим мерчем — одеждой и сувенирами по мотивам сериала. К премьере третьего сезона десятки брендов выпустили вещи, посвященные шоу, а несколько крупных компаний запустили тематические промоакции. Мы уже рассказывали про копии велосипедов, на которых рассекали главные герои, а теперь выбрали еще восемь предметов, которые точно понравятся фанатам сериала.

Игра «Подземелья и драконы»

Ролевая настольная игра «Подземелья и драконы» — любимое развлечение Уилла, Майка, Дастина и Лукаса в первых двух сезонах (помимо спасения мира от монстров с Изнанки). К выходу третьего сезона производитель игрушек Hasbro выпустил игру по мотивам «Подземелий и драконов». Вряд ли она будет интересна заядлым фанатам D&D, но подойдет для новичков, которые узнали о ней из сериала. Бонусом идут две фигурки Демогоргона.

Кроссовки и спортивная форма Nike

В конце июня свою коллаборацию с Netfliх представила компания Nike. В коллекцию вошли толстовки, футболки и шесть пар кроссовок, вдохновленных сериалом. Первая серия кроссовок — это модели Cortez, Blazer и Tailwind, оформленные в фирменных цветах средней школы Хоукинса. Вторая серия кроссовок приурочена ко Дню независимости США, который отмечают 4 июля (в этот же день состоялась премьера третьего сезона «Очень странных дел»), и вышла в цветах американского флага.

Летняя коллекция H&M

Бренд H&M выпустил к новому сезону «Очень странных дел» коллекцию летних вещей, вдохновленных общественным бассейном Хокинса. В нее вошли купальники, футболки и другие пляжные вещи. Как отмечали представители H&M, некоторые герои сериала, задействованные в сценах с бассейном, носили именно их вещи. Для лукбука снялся Дакре Монтгомери, исполнитель роли Билли.

Фигурки Funko Pop

Компания Funko, специализирующаяся на коллекционных фигурках поп-культурных героев, обновила серию по «Очень странным делам». К новому сезону у Funko появился Билли, захваченный Свежевателем Разума, Стив в униформе мороженщика, Одиннадцатая с длинными волосами и в цветном комбинезоне, Безумная Макс, шериф Хоппер в гавайской рубашке и даже Эрика, сестра Лукаса.

Дом Байерсов в Lego

У Lego появился конструктор по «Очень странным делам». Это копия дома Байерсов, представленная в двух измерениях — нормальный дом Уилла, Джонатана и Джойс в Хокинсе и мрачный дом на обратной стороне. Также в набор входят фигурки главных героев — Уилла, Майка, Дастина, Лукаса, Одиннадцатой, Джойс и шерифа Хоппера.

Фотоаппарат Polaroid

Несмотря на то, что в новом сезоне герои сериала не фотографируются на камеру моментальной печати, а Джонатан Байерс снимает для газеты и вовсе на Pentax, Polaroid выпустила фотоаппарат, оформленный в цветах «Очень странных дел», и тематические картриджи с пленкой к нему. Последние оформляют снимки в стиле заставки сериала, логотипа торгового центра «Старкорт» и газеты The Hawkins Post. Представители Polaroid подчеркивают, что яркая вспышка нового фотоаппарата разработана вместе с Национальной лабораторией Хокинса.

Голова Дастина для проращивания чиа

Пожалуй, один из самых странных предметов, посвященных сериалу. Компания Chia Pet выпускает головы популярных героев и знаменитостей, из которых предлагает проращивать растение чиа. Из всех героев «Очень странных дел» для выращивания растений подошла, видимо, только голова Дастина. Выглядит жутковато, но у американских покупателей пользуется популярностью.

Книга по сериалу

В прошлом году по мотивам сериала выпустили классные комиксы, а в этом —320-страничную книгу. Действие романа Гвенды Бонд «Очень странные дела: Подозрения» разворачивается в 1969 году, за 14 лет до событий первого сезона. Главный герой — студент Терри Айвз, который решает принять участие в секретном правительственном эксперименте (последствия которого дети из Хокинса будут разгребать в сериале). Опыты проходят в лаборатории, располагающейся в тихом городке Хокинсе посреди Индианы. Роман уже переведен на русский язык.