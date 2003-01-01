Фанатская заставка «Очень странных дел»: Хит Netflix в стиле аниме 1980-х

Анимационная студия Humouring the Fates выпустила трейлер двух первых сезонов сериала «Очень странные дела», сделанный в стилистике аниме 1980-х. В небольшом ролике появляются все основные моменты проекта, начиная с игры «Dungeon and Dragons» и заканчивая Одиннадцатой, закрывающей прореху в мир Изнанки.

Третий сезон «Очень странных дел» стартовал 4 июля и за первые четыре дня, согласно данным Netflix, установил рекорд по просмотрам. Подробнее о том, что мы увидели в новом сезоне, КиноПоиск рассказывал в материале «Русский след в „Очень странных делах“: Что мы увидели в 3-м сезоне».