Фанатская заставка «Очень странных дел»: Хит Netflix в стиле аниме 1980-х

Сегодня, 12:58Обсудить0

Анимационная студия Humouring the Fates выпустила трейлер двух первых сезонов сериала «Очень странные дела», сделанный в стилистике аниме 1980-х. В небольшом ролике появляются все основные моменты проекта, начиная с игры «Dungeon and Dragons» и заканчивая Одиннадцатой, закрывающей прореху в мир Изнанки.

Третий сезон «Очень странных дел» стартовал 4 июля и за первые четыре дня, согласно данным Netflix, установил рекорд по просмотрам. Подробнее о том, что мы увидели в новом сезоне, КиноПоиск рассказывал в материале «Русский след в „Очень странных делах“: Что мы увидели в 3-м сезоне».

Смотрите также

Instagram дня: Майя Хоук — дочь Умы Турман, сыгравшая в «Очень странных делах»

8 июля

Ролик «Симпсоны в России»: Знаменитая семья против русских реалий

8 июля

Мишель Йео послала Лину Хиди к черту на съемках боевика «Пороховой молочный коктейль»

8 июля

Себастиан Стэн в третий раз познакомился с Гвинет Пэлтроу

5 июля

Главное сегодня

Гангстеры и зомби: 10 любимых фильмов Джима Джармуша

Сегодня

Игра «Cuphead» станет мультсериалом и еще 15 новостей дня

3 часа назад

Сериал «Друзья» оставит Netflix в 2020 году

Сегодня, 13:48

Сериал «Последние цари»: Распутин, Мавзолей и ягодицы императора

Сегодня
Эволюция кинообраза

Липкие ручки: Какой Человек-паук лучший?

Вчера

Трейлер сериала «Пенниуорт»: Дворецкий Бэтмена на страже безопасности

Сегодня, 13:06

Фанатская заставка «Очень странных дел»: Хит Netflix в стиле аниме 1980-х

Сегодня, 12:58
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании