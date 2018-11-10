Лучше сто раз увидеть: 8 сериалов по популярным подкастам

В октябре 1938-го Орсон Уэллс сделал на радиостанции CBS радиоспектакль по роману своего однофамильца, писателя-фантаста Герберта Уэллса «Война миров». Это событие вошло в историю современных медиа: Уэллс ни на шутку напугал слушателей, поверивших в реальность нападения марсиан. Некоторые из них даже стали видеть приближающиеся космические корабли, а то и самих инопланетян. Узнав, что передача не новостная, а радиопостановка, многие подавали в суд на режиссера и радиостанцию.

Радиоспектакль Уэллса послушали почти 6 миллионов человек — абсолютный рекорд довоенного времени. Авторы современных радиоспектаклей и подкастов тоже стремятся охватить как можно более широкую аудиторию, работая в жанре экзистенциальной комедии, психологического триллера или true crime (расследования реального преступления, нередко с непредсказуемым финалом; детективные подкасты обычно делаются как социальный проект, критикующий решения власти и добивающийся справедливости для невинно обвиненных).

Рассказываем о сериалах, уже снятых по мотивам популярных подкастов, и о проектах, которые только запущены в производство.

«Грязный Джон»

В ноябре 2018 года на платформе Bravo (а позже и на Netflix) вышел восьмисерийный телевизионный сериал «Грязный Джон». Он был снят на основе одноименного подкаста, сделанного по следам нашумевшего расследования журналиста Los Angeles Times Кристофера Гоффарда.

Перед нами реальные события, и от них стынет кровь: успешная в бизнесе, но уставшая от одиночества Дебра Невилл оказывается в эмоциональном плену у психопата-манипулятора Джона Нехема, который бы сжил ее со света, если бы не произошедшая с ним трагическая случайность. Параллельно на героиню давят подросшие детки, которым активно не нравится выбор матери (и мы довольно быстро понимаем почему). Дочери и племянник бьют тревогу то ли от искренней тревоги за Дебру, то ли от страха, что мошенник со стажем оставит их без наследства.

В главных ролях — дива сериалов Конни Бриттон, привычная к роли дочери со сложным характером Джулия Гарнер, а также Эрик Бана в главной мужской, то есть отрицательной, роли.

«Предания»

За три года существования подкаста было записано более ста выпусков, набравших 5 млн прослушиваний. На волне этого успеха Amazon Video решили выпустить телеверсию некоторых серий; на сегодняшний день вышло уже два сезона одноименного сериала.

Каждая серия — это новая история, разворачивающаяся то в грязных английских предместьях XIX века, то в клаустрофобическом замке в XVI веке, то в Германии начала прошлого века. По сути, создатели стремятся показать нам обратную сторону дружбы, любви, власти, прогресса, основываясь на документальных источниках. Только это не журналистские статьи, а выписки из хроник, судебных книг, сказки, городские легенды и т. д. Не забывая о фактической стороне, создатели с удовольствием доводят ужас до абсурда, делая страшное смешным. Такова, например, жизнь убийц Уильяма Бёрка и Уильяма Хэйра из первой серии второго сезона, готовых поставлять трупы в анатомичку откуда угодно — хоть из свежевырытой могилы, хоть из грязного паба. Все это оправдывается щедрым гонораром и прогрессом в познании человеческого тела, на котором помешан анатом Роберт Нокс — персонаж, о котором и современники-то вспоминали с содроганием.

«Что такое с Марком Мэроном»

Марк Мэрон — американский комик, пришедший на телевидение еще в 1970-е, начавший активно работать в жанре стендапа в начале 1990-х, но настоящего успеха добившийся в 2009 году, после выхода собственного подкаста «WTF with Marc Maron», в котором он ведет беседы с известными (и не очень) людьми. Именно на основе него и был сделан сериал Independent Film Channel «Мэрон», в котором, однако, представлено то, что обычно не попадает в эфиры Мэрона — повседневность неприспособленного к жизни холостяка с нереализованными амбициями и тяжелым, просто неподъемным характером. Жизнь шестидесятилетнего Мэрона и вправду нелегка: телевизионные продюсеры махнули на него рукой, а ближайшие родственники бесцеремонно вмешиваются в жизнь артиста. Особенно достает героя пожилой отец — лишившийся лицензии врач, которого Мэрон периодически винит в своих жизненных неудачах.

Конечно, вздорный нрав и уровень шуток не позволяет Мэрону стать вторым Вуди Алленом. Но публичное признание своих слабостей и неудач, регулярная проработка травм — сильный ход, и Мэрон это понимает, показывая, из какого сора (в буквальном смысле) создается комедийный подкаст, сделавший его знаменитым.

«Стартап»

Если Марк Мэрон — воплощение пессимизма и мизантропии, то Алекс Шуман (Зак Брафф) из сериала ABC «Стартап» весел, доверчив и настроен на лучшее. На эйфорической волне он бросает надоевшую работу на радио, где его ни в грош не ставят, и решает сделать собственный подкаст и рассказывать в нем о своей жизни, бизнесе и вообще всем на свете.

Алекс сразу же сталкивается с трудностями: высокомерными и недоверчивыми инвесторами, не вполне профессиональными компаньонами, острой нехваткой средств. Но герой с подозрительной легкостью справляется с проблемами и становится героем в глазах близких — брата-компаньона, жены и очаровательных детей, среди которых особенно выделяется вундеркинд Бен, который в двенадцатилетнем возрасте показывает фокусы, играет на гитаре, присматривает за младшей сестрой и родителями.

Этот очень симпатичный сериал был создан на основе подкаста «StartUp», прославившего компанию Gimlet Media, которую возглавляет Алекс Блумберг, подозрительно похожий на Алекса Шумана. Но, несмотря на звезду «Клиники» в главной роли, шоу не побило рекорды популярности подкаста-первоисточника и было закрыто после первого сезона. Наверное, время милых бесконфликтных ситкомов безвозвратно прошло.

«Возвращение домой»

«Возвращение домой», один из заметных сериалов прошлого сезона (мы писали о нем отдельно), тоже когда-то было подкастом, записанным на Gimlet Media (причем этот психотриллер — их первая фикшен-постановка) при участии Кэтлин Кинер, Дэвида Швиммера и Оскара Айзека. Не исключено, что на сегодняшний день сериал Amazon Video — лучшая экранизация подкастов вообще, не в последнюю очередь из-за звездного актерского состава (Джулия Робертс, Ши Уигэм, Сисси Спейсек, Бобби Каннавале, Дермот Малруни) и замечательной режиссерской работы Сэма Эсмейла, которому удалось создать почти хичкоковскую атмосферу отчуждения и страха.

В центре телевизионного «Возвращения домой» — история реабилитационного центра, оказывающего психологическую помощь военнослужащим, вернувшимся из горячих точек. Разумеется, за вывеской богоугодного заведения скрывается жестокий лохотрон, непосредственно связанный с министерством обороны США, заинтересованным в притоке нового пушечного мяса. Казалось бы, никто не в состоянии остановить этот хитрый механизм, пока его не разрушает фрустрированная сотрудница Хайди Бергман (Робертс). А через некоторое время по ее следам отправляется мелкий служащий министерства Томас Караско (Уигэм), которому поручено проверить деятельность сомнительной организации, подозрительно быстро свернувшей свою активность.

«Serial»

«Serial» — это один из самых популярных и знаменитых подкастов, довольно давно удерживающий первое место среди прослушиваний в iTunes. Телевизионная версия («Дело Аднана Сайеда») этого аудиотрукрайма вышла в начале марта этого года на HBO.

«Serial» («Дело Аднана Сайеда») основан на реальных событиях — загадочном исчезновении в 1999 году девушки Хэй Мин Ли, в котором практически сразу был обвинен ее бойфренд Аднан Сайед, отношения с которым она держала втайне от родителей. Но все, конечно, не так просто. Автор и протагонист подкаста — журналистка и радиопродюссер Сара Кенниг — не особо доверяет полицейским отчетам и инициирует собственное расследование, причем в первом сезоне подкаста («Alibi») она сама еще не знает окончательной развязки. Ей предстоит разобраться в хитросплетениях лжи, которая сопровождала расследование. В «Деле Аднана Сайеда» к расследованию привлечено еще больше участников процесса (адвокат Сайеда, полицейские детективы, свидетели и т. д.) и подлинных документов, позволяющих по-новому взглянуть на кейс 1999-го.

Готовятся к экранизации

«Добро пожаловать в Найт Вейл»

FX довольно давно обещает экранизацию суперпопулярного подкаста (авторы — Джозеф Финк и Джеффри Крэйнор), который уже вышел отдельной книгой и даже переведен на русский язык. «Добро пожаловать в Найт Вейл» — это смесь мистического триллера и социальной фантастики. В центре внимания — жизнь города, в котором смещены законы пространства и времени, а люди имеют возможность претерпевать различные метаморфозы (например, в животных, но это самое предсказуемое превращение). Однажды здесь появляется новый житель, который ломает привычный уклад экстраординарного городка.

«Crime Town»

Еще один сюрприз от FX — переход в телевизионный формат второго по известности (после «Serial») подкаста в жанре true crime. Его создатели Марк Смерлинг и Зак Стюарт-Понтье работают на стыке радиодраматургии и остросюжетных журналистских расследований, которые им помогают делать настоящие журналисты, исследующие становление организованной преступности в городе Провиденс (причем под прицел Смерлинга и Стюарта-Понтье попадают самые высокопоставленные чиновники города). Один из предыдущих мэров Провиденса назвал существование подкаста «злом для города».

«Man of the people»

Пункт-исключение — единственный полнометражный фильм из нашего списка ожиданий. Режиссер — Ричард Линклейтер, в главной роли — Роберт Дауни-младший. Впервые о съемках было объявлено почти два года назад, и пока не известно, в какой стадии находится проект.

Сюжет отталкивается от материалов исторического подкаста, рассказывавшего о реально существовавшем враче-аферисте Джоне Бринкле, который лечил импотенцию посредством пересадки мужчинам яичек козла. Его стремится вывести на чистую воду доктор Морис Фишбейн, глава Американской медицинской ассоциации, практикующей более традиционные методы лечения. Не так давно история доктора Бринкла уже стала темой для другого фильма — смешного дока «Безумие!».