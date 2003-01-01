Мини-сериал «Семейный брак»: Когда размер имеет значение

Формат «Семейного брака» кажется немного провокационным, ломая наши представления о сериальном времени: 10 эпизодов по 10 минут не предполагают долгую раскачку, в сжатом виде включая все, что надо знать о главных героях, их социальном положении и ситуации, в которой они оказались. Мы сразу переходим к главной проблеме, не отвлекаясь на обстановку, второстепенные сюжетные линии и судьбы случайных персонажей — в общем, все то, что забывается, когда сериал заканчивается, но одновременно и составляет главное преимущество сериальной формы перед кино.

Возможно, заслуженный английский режиссер Стивен Фрирз и не менее заслуженный английский писатель Ник Хорнби (именно они являются создателями «Семейного брака», вышедшего на SundanceTV, а с 15 июня его можно посмотреть в России эксклюзивно на КиноПоиске) нашли оригинальную форму сериала, насыщенного смыслами и оригинальной драматургией, но не превышающего по хронометражу детский мультфильм перед сном. Наверняка в ближайшее время подобных микрошоу будет появляться все больше и больше.

Конечно, в минимализме «Семейного брака» видится ироничный ответ на состоящие из бесчисленных сезонов саги, которые стремятся занять все зрительское внимание, надолго поселяя аудиторию в вымышленный мир, в котором обязательно нужно найти черты нашего и сделать соответствующие выводы о его политике, экономике, сексе и т. д. Кстати, в одной из серий «Брака» упоминается самый яркий образец такой саги — «Игра престолов», просмотр очередной серии которой — последнее, что еще могло бы объединить героев-супругов вместе. Мир, созданный Фрирзом и Хорнби, совсем ненавязчив (он ограничивается фактически одной локацией — пабом, за столиком которого происходят диалоги героев), но реален настолько, что есть соблазн воспринять сериал как универсальную притчу о браке, которым, как известно, хорошее дело не назовут. Недаром в сериале возникают еще две супружеские пары, молодая и пожилая; их герои воспринимают как проекции, на которые можно опрокинуть свои обиды, страхи и ожидания.

Главные герои — Луиза (Розамунд Пайк) и Том (Крис О'Дауд). В их разговоре возникают и другие имена — друзей, любовников, детей, — но в отведенные десять минут все они отходят на второй и третий планы. Луиза работает врачом-геронтологом в одной из лондонских клиник. Том — музыкальный журналист. Каждый из них не преминет ехидно пошутить над профессиями друг друга, но Том и сам прекрасно понимает, что оказался не в самом выгодном положении из-за мирового кризиса культурной журналистики (он сетует на музыкальных блогеров, фактически упразднивших его ремесло). Брак Тома и Луизы трещит по швам то ли от ее случайной измены, то ли от общей усталости друг от друга, на которую накладывается и социальная напряженность, постигшая средний класс Великобритании после Брекзита — мимо этой темы Стивен Фрирз и Ник Хорнби тоже не могли пройти, оправдывая оригинальное название сериала (State of the Union — практически «Положение в стране»), позволяющее рассматривать брак как маленькое государство в государстве.

Кажется, Том уже все решил, он намерен развестись и наконец-то пожить в свое удовольствие. В одной из серий он съезжает из дома в студенческий сквот, но воспринимается это как-то неубедительно, долго он там явно не задержится. Луиза не хочет крушения семейной лодки и убеждает впавшего в кризис мужа пойти на совместную сессию к психологу — собственно, из десятиминутных встреч в пабе непосредственно перед приемом и состоит каждая серия, заканчивающаяся у двери специалиста, к которому нас так и не допускают. Тома все это не на шутку пугает, ведь нужно будет раскрывать перед психологом всю подноготную, в том числе невнимание к жене и неудачи на работе; он высмеивает индустрию современной психологии, коверкает фамилию терапевта, а в первом эпизоде и вовсе сбегает перед приемом.

Но не зря Фрирз пригласил на роль супруги Розамунд Пайк, с которой, как мы помним по финчеровскому суперхиту, шутки плохи: вся язвительность Тома направляется против него, а его выдуманные и реальные обиды кажутся неубедительными. Виртуозные пикировки героев напоминают чуть ли не о театре абсурда (который всегда был влиятелен в Великобритании), и множество фраз о мужчинах, феминизме, Брекзите и сексе могут стать крылатыми.

Но все-таки центральная идея «Семейного брака» довольно серьезна. По сути, это привет из мира, где слушать, слышать и понимать другого человека — прямая обязанность каждого гражданина, а несерьезное отношение к этой обязанности воспринимается как правовой нигилизм (вот почему Том косит под маргинала, которым не является). Русская озвучка, кстати, только усиливает этот месседж, мягко смещая акценты (в оригинале от сюжета довольно сильно отвлекает специфическое произношение О'Дауда). Суперузнаваемые голоса Татьяны Лазаревой и Михаила Шаца настойчиво добавляют ассоциаций с их либеральной политической позицией и, главное, с их биографиями: все мы помним, как экс-супруги сумели соблюсти баланс между смелостью и деликатностью, когда серьезные проблемы их собственного брака стали предметом публичного обсуждения. К тому же ссориться в формате скетча они натренировались еще во времена О.С.П.-студии.

Сериал можно смотреть по подписке на КиноПоиске.