Второй сезон сериала «Большая маленькая ложь» — продолжение истории пятерых подруг в кризисе, живущих в Монтерее. Главная новость второго сезона — к их компании присоединилась Мэрил Стрип. Подробнее о перипетиях и других новшествах второго сезона можно прочитать здесь.

— Мне показалось, что в новом сезоне вы играете более самоотверженно, честно, что ли...

— Не знаю, была ли я более честной, чем в первом сезоне. Просто моя героиня Селеста тут очень беззащитна, и у нее все еще остались секреты. Для меня это обстоятельство было важно, потому что роль поднимает проблему насилия, которое повторяется по определенному сценарию. Нужны очень серьезные усилия, чтобы понять, что это за сценарий и как вы намерены от него освободиться и излечиться. Вдобавок во втором сезоне появляется Мэрил (Стрип), которая играет свекровь Селесты, и они очень интересно взаимодействуют. Мы видим очень правдиво показанные отношения невестки со свекровью, которым приходится как-то справляться с горем, с болью утраты, а тут еще внуки-дети. Помимо этого, во втором сезоне сериала множество сюжетных линий, которые значительно глубже раскрывают каждую из героинь.

— Как вам удалось привлечь в проект Стрип?

— Сначала я вам расскажу предысторию. Лиана Мориарти, автор романа, назвала эту героиню Мэри Луиз. Это настоящее имя Мэрил Стрип, о чем мы не знали, а вот Лиана знала и заявила нам, что хочет видеть в этой роли именно Стрип. Мы с Риз Уизерспун пытались ее урезонить, мол, ну не можем мы подать тебе Мэрил. Но Лиана упорствовала — не зря же я назвала персонажа Мэри Луиз! А мы: «Это так не работает, Лиана!»

При этом я с Мэрил знакома уже много лет, у нас один агент. Короче, мы написали Стрип имейл, и она сразу согласилась принять участие в проекте, даже не читая сценарий, просто чтобы поддержать нас. Это о многом говорит! Ради нас она поставила на карту свою карьеру. Правда тут нам помог «Золотой глобус» — мы написали Мэрил на следующий день после того, как получили награды в восьми номинациях за первый сезон, и она сказала: «Выходит, я просто обязана согласиться, да?»

И как только она согласилась, проект начал обретать реальные очертания. Международная пресса принялась писать, что во втором сезоне снимется Мэрил Стрип, все заинтересовались.

— А какие у вас отношения со своей свекровью?

— Я люблю свою свекровь Мэриен. Честно. (Смеется.)

— Учитывая, сколько копий сейчас ломается по поводу формата стриминга (многие в киноиндустрии утверждают, что телефильмы и сериалы не кино, они даже убивают большое кино), проводите ли вы для себя принципиальную границу между сериалом и фильмом?

— Я, как актриса и продюсер, просто очень благодарна иметь возможность рассказать какую-то интересную мне историю, неважно, в формате двухчасового или семичасового фильма, а для меня «Большая маленькая ложь» — это кино. Поэтому, кстати, у нас весь сезон снимает один режиссер (Андреа Арнольд. — Прим. ред.) . Что же касается формата стриминга, он дает людям больше новых возможностей. Мои друзья-актеры получают все больше ролей, сценаристы — тоже. Мне удалось привезти в Штаты прекрасную австралийскую сценаристку Элис Белл и поставить ее во главе команды, отвечающей за новый сериал «Экспаты», который выйдет на Amazon. Да, я люблю кино, люблю ходить в кинотеатры и сидеть в зале, покупать билеты. И буду любить это всегда, потому что все это началось, когда мне было 14: мы забивали на школу, шли в кино, и это было прекрасно. Но я также люблю уютно устроиться на диване и посмотреть сериал, о котором все говорят.

— Это вы на первый сезон «Большой маленькой лжи» намекаете? Я помню, тогда многие даже говорили, что сериал переписывает правила жанра и формата.

— Да, когда мы его выпустили четыре года назад, это было совершенно необычно. Все думали, что это будет такая мини-драма о мамах, чьи дети пошли в сад, и все говорили: ну да, наверное, это шоу найдет свою нишу. А его смотрели все! В том числе и мужская аудитория. Мой муж (Кит Урбан, певец кантри. — Прим. ред.) подсел на первый сезон! Он прямо не мог дождаться очередной серии, чтобы посмотреть ее вместе со мной. А ведь он очень занят.

Поэтому мы, кстати, и решили снимать второй сезон. Зрители говорили: «Вы не можете этого не сделать!» Кинокритики писали: «Снимайте еще, мы хотим еще!» А у нас вообще-то и времени не было, и все мы были в разных местах, работали над другими проектами. Но этот запрос аудитории, ее интерес — это было просто вау. То есть зрители сроднились с сериалом гораздо сильнее, чем мы ожидали. Пришлось снимать продолжение!

— Второй сезон тоже понравился Киту?

— Да! Было то же самое! Он мне еще немного помог в работе: мы садились рядом в моей маленькой монтажной, смотрели сериал и вставляли тайм-коды. У меня это никогда не получается — Кит справляется гораздо лучше.

Николь Кидман и Кит Урбан / Фото: Getty Images

— При этом во втором сезоне вы еще больше углубились в женскую тему.

— Мы с Джейн Кэмпион как-то пили латте, и она сказала, что сверху в нем много пены, но под ней скрывается очень крепкий напиток. Мне кажется, это замечательное описание «Большой маленькой лжи». В этом сезоне наш латте стал слегка покрепче; может быть, зрители готовы заменить его если не на эспрессо, то на очень-очень крепкий капучино.

Сериал доступен зрителям HBO, «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека»).