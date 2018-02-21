Стрип-клуб: Каким получился 2-й сезон «Большой маленькой лжи»

У мини-сериала HBO с законченным псевдодетективным сюжетом могло и не случиться никакого продолжения. Изначально экранизация одноименного романа Лианы Мориарти задумывалась как фильм, но потом разрослась вширь, и сценарист Дэвид Келли целиком уложил текст книги в семь эпизодов. Про загадочное убийство, которым нас интриговали весь первый сезон, мы узнали в финальной серии все: кто, кого и почему убил, кто присутствовал при этом, на чем сердце успокоилось и чем дело кончилось, конец истории. И тут экранизацию настигли вполне заслуженный бешеный успех, зрительская любовь, похвала критиков и дождь телепремий. Все это, конечно, не случайно при нынешней ситуации в индустрии, когда большой экран отдан детскому кино и подростковому экшену, а взрослая драма расцвела на ТВ. Теперь не каждый день голливудским звездам первой величины достается в большом кино крепкий драматургический материал, в котором есть где развернуться, и заслуженные артистки масштаба Николь Кидман, когда-то начинавшей карьеру в сериалах, снова обращаются к телевидению и играют на малом экране как в последний раз.

Вездесущей Мэрил Стрип тоже случалось работать для ТВ. В начале новой телевизионной эры, в нулевые, она появилась в сериале голливудского классика Майка Николса «Ангелы в Америке» аж в трех ролях, включая, пожалуй, самую загадочную в своей карьере — раввина с накладной бородой. А в 2011 году отметилась в качестве приглашенной звезды в комедийном сериале Лизы Кудроу «Веб-терапия».

Осторожно: далее есть спойлеры к первому сезону.

Будет ли у «Большой маленькой лжи» продолжение, во многом зависело от согласия оскароносной актрисы сыграть мать убитого Перри Райта, который когда-то изнасиловал Джейн (Шейлин Вудли) и методично избивал свою жену Селесту (Кидман). Роль свекрови, которая во втором сезоне «Лжи» приезжает в Монтерей помочь Селесте воспитывать сыновей, писалась специально для Стрип, и героиня даже носит настоящее имя актрисы — Мэри Луиза. Поселившись в доме Селесты, эта с виду уютная бабушка c зубными протезами принимается за свое любительское расследование. Когда Селеста, которая не может забыть свои пассивно-агрессивные отношения с Перри, мечется в ночных кошмарах и кричит от ужаса, въедливая свекровь появляется под дверью ее спальни как черт из коробки: «Ты кричала что-то про изнасилование?»

Не преминет уютная бабушка и заглянуть в участок, чтобы спросить у ведущей расследование полицейской, действительно ли та верит, что ее сын просто оступился. Но самое гнетущее впечатление Мэри Луиза оставит у Мэдлин (Риз Уизерспун), когда на голубом глазу заявит той, что, мол, какая-то она невысокая, а таким коротышкам доверять не стоит, и это заставит обычно нахальную и энергичную Мэдлин застыть на месте с открытым ртом. Подобных эпизодов, в которых Стрип блистательно выступает в роли женщины в высшей степени странной, для ее героини сценаристом написано предостаточно; актриса демонстрирует здесь какой-то новый уровень тихого вкрадчивого злодейства — куда там дьяволу в Prada. И в то же время, как и Уизерспун с Лорой Дерн, создает гротескный образ, делающий из сериала полноценную черную комедию о нравах верхней прослойки среднего класса.

Итак, второй сезон отталкивается от допущения, что с гибелью Перри Райта история монтерейской пятерки закадычных подруг только начинается. Дело-то, может, и закончилось, но вот сердце не успокоилось, а совсем наоборот. Поглядите на бедняжку Селесту, которая теперь не вылезает от психоаналитика. Что уж говорить о Бонни (Зои Кравиц), которая бродит как неприкаянная, ощущая себя убийцей, или Джейн (Шейлин Вудли), вынужденную обдумывать самое сложное решение в жизни — как рассказать сыну, что его отец был насильником. На фоне этих мятущихся героинь бешеной кометой пролетает, истерически жестикулируя и матерясь, валькирия малого бизнеса Рената в исполнении неистовой Лоры Дерн (что-то подобное она уже демонстрировала в недооцененной в свое время черной комедии HBO «Просветленная»). Здесь она тоже ломает комедию на грани фола, и благодаря ее персонажу срабатывает прием остранения. С виду обычные коллизии из жизни состоятельных теток в красивой одежде выглядят страннее некуда. Кажется, эта женщина слегка помешалась на деньгах и статусе, пока ее муж играл, как ребенок, с игрушечной железной дорогой, а мир вокруг накренился и повис на волоске.

Кроме пришествия великой и ужасной Стрип, второй сезон ознаменовался сменой режиссера — вместо канадца Жан-Марка Валле все серии сняла англичанка Андреа Арнольд («Американская милашка», «Аквариум»). И хотя сериал с уже сформировавшимися темами и стилем не лучшее место для демонстрации авторского почерка, кажется, что с ее приходом у «Лжи» все-таки сменился вектор. Арнольд, как никто, умеет показывать события глазами своих героев, равно как и придавать их чувствам и ощущениям какое-то глобальное измерение. Во втором сезоне, где уже нет интриги с убийством, а неясная угроза, исходящая от странноватой Мэри Луизы, пока не оформилась ни во что конкретное, смятенные чувства героинь, их растерянность перед жизнью вышли на первый план. Демонстрация girl power из первого сезона оборачивается во втором исследованием женской слабости и уязвимости, что по нынешним временам почти сенсация.

Сериал доступен зрителям HBO, «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека»).